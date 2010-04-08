HyperGal Alpha
- Experts
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- 버전: 1.5
- 활성화: 5
HyperGal Alpha는 Hyper Martingale 전략을 통제되고 기술적인 방식으로 관리하도록 설계된 전문 자동 매매 시스템입니다.
이 시스템은 이동평균을 활용한 추세 필터링을 통해 무작위 거래를 줄이고 주요 시장 추세 방향으로만 진입합니다.
추세 내 자연스러운 가격 조정을 활용하기 위해 구조화되고 점진적인 그리드 메커니즘을 적용합니다.
로트 증가는 명확하게 정의된 최대 단계 수로 제한되어 과도한 노출과 드로우다운 변동성을 줄입니다.
EA는 개별 거래가 아닌 바스켓 전체의 수익 청산을 기반으로 작동합니다.
모든 거래 결정은 캔들 마감 시점에 실행되어 틱 기반 시스템보다 높은 안정성을 제공합니다.
시스템에는 시장 환경 변화 시 수익을 보호하기 위한 바스켓 수익 잠금 기능이 포함되어 있습니다.
HyperGal Alpha는 자동 자금 관리 기능을 제공하며 고정 로트 방식도 선택할 수 있습니다.
이 EA는 실제 체결 조건과 스프레드를 고려하여 MetaTrader 4 플랫폼 전용으로 개발되었습니다.
HyperGal Alpha는 명확한 리스크 구조와 통제를 원하는 비교적 보수적인 트레이더에게 적합합니다.