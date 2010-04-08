HyperGal Alpha

HyperGal Alpha는 Hyper Martingale 전략을 통제되고 기술적인 방식으로 관리하도록 설계된 전문 자동 매매 시스템입니다.
이 시스템은 이동평균을 활용한 추세 필터링을 통해 무작위 거래를 줄이고 주요 시장 추세 방향으로만 진입합니다.
추세 내 자연스러운 가격 조정을 활용하기 위해 구조화되고 점진적인 그리드 메커니즘을 적용합니다.
로트 증가는 명확하게 정의된 최대 단계 수로 제한되어 과도한 노출과 드로우다운 변동성을 줄입니다.
EA는 개별 거래가 아닌 바스켓 전체의 수익 청산을 기반으로 작동합니다.
모든 거래 결정은 캔들 마감 시점에 실행되어 틱 기반 시스템보다 높은 안정성을 제공합니다.
시스템에는 시장 환경 변화 시 수익을 보호하기 위한 바스켓 수익 잠금 기능이 포함되어 있습니다.
HyperGal Alpha는 자동 자금 관리 기능을 제공하며 고정 로트 방식도 선택할 수 있습니다.
이 EA는 실제 체결 조건과 스프레드를 고려하여 MetaTrader 4 플랫폼 전용으로 개발되었습니다.
HyperGal Alpha는 명확한 리스크 구조와 통제를 원하는 비교적 보수적인 트레이더에게 적합합니다.


추천 제품
MACD Not So Simple
Leonid Basis
2 (1)
Experts
This is an example of how the MetaTrader terminals's Strategy Tester can help to find good input parameters for an old and widely known MACD Sample Expert Advisor, which is available in the Navigator window (tab: Expert Advisors). Input parameters Indicator MACD: fast - fast Period; slow - Slow Period; sign - Signal Period; appPrice - PRICE_CLOSE=0; PRICE_OPEN=1; PRICE_HIGH=2; PRICE_LOW=3; PRICE_MEDIAN=4; PRICE_TYPICAL=5; PRICE_WEIGHTED=6; MACDOpenLevel ; MACDCloseLevel ; Indicator Moving Avera
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Complex Chaos EA MT4
Robots4Forex Ltd
Experts
The Complex Chaos EA is an automated system that uses a pair of exponential moving averages to detect the market direction and opens trades on candle open. If the market moves against a trade it will at a set distance open another trade in the same direction to move the take profit of the group of open positions closer to the current price and make the group of trades winners overall once the price reverses. If a change in direction is detected then all trades are closed and it starts trading in
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
RSI TrendWave
Alexander Men
4 (1)
Experts
RSI TheTrendWave는 MQL4 전문가 어드바이저(EA)를 위한 더블 RSI와 스마트 마틴게일 전략을 결합한 시스템으로, RSI 기반의 트렌드 식별과 리스크 관리를 결합하여 수정된 마틴게일 시스템을 사용해 드로우다운을 줄입니다. 다음은 그 작동 방식입니다: 더블 RSI 신호: 단기 RSI가 장기 RSI를 상향 돌파하고 두 값 모두 특정 과매도 임계값(예: 30) 아래에 있을 때 매수 신호가 발생합니다. 단기 RSI가 장기 RSI를 하향 돌파하고 두 값 모두 과매수 임계값(예: 70) 위에 있을 때 매도 신호가 발생합니다. EA는 모든 통화쌍에 대해 동일한 더블 RSI 논리를 사용하여, 각 통화쌍의 과매수 및 과매도 조건을 기반으로 매수 및 매도 기회를 식별합니다. EURUSD, GBPUSD, USDCAD의 유동성과 변동성 차이로 인해 EA는 트렌드와 반전 신호를 효과적으로 감지할 수 있습니다. 스마트 마틴게일 전략: 초기 포지션 : RSI 신호를 기반으로 소량의 초기 롯 사
FREE
Succubus
Dmitriy Prigodich
3 (5)
Experts
Succubus is a universal expert Advisor. Its main advantage is the highest entry accuracy, 90% of transactions and above. The expert Advisor parameters are divided into categories according to the function that the user needs. All functions can be disabled. The expert Advisor is designed to disperse small and medium-sized deposits. Main: TakeProfit - number of points to close a trade with a profit StopLoss - number of points to close a trade with a loss Slippage - Slippage Magic-adviser
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
InnerPulse MT4
Pradana Novan Rianto
4.5 (4)
Experts
InnerPulse EA: A Blend of Precision and Scalability Overview: InnerPulse EA is a sophisticated Expert Advisor tailored for traders seeking precision and adaptability. Built around the Harami candlestick pattern (both Bullish and Bearish), this EA integrates additional filters such as Moving Average (MA), Stochastic, and RSI to validate market trends and enhance trade accuracy. Key Features: Pattern Recognition: Detects Bullish and Bearish Harami patterns, ensuring high-probability entries by v
FREE
MultiCurrencyCT
Gianfranco Tanzi
Experts
Below you will find the explanation of the complete version of MultiCurrencyCTX not yet published. MultiCurrencyCTX Strategy Explanation up to version 1.331 MultiCurrencyCTX  is an Expert Advisor based on ADX indicator and on the DXY index of the US dollar which allows to identify the strength of the US dollar and therefore carry out Buy or Sell operations on the currencies correlated to it. The EA uses the following currencies for its trading activity: EURUSD - GBPUSD – USDJPY – USDCAD - USDCH
FREE
Accelerator EA MT4
Mansour Babasafary
3 (1)
Experts
An expert based on the Accelerator indicator. Without any additional filters Interesting and useful result Can be used in all currency pairs and all time frames Can be used in all markets completely free Fast and simple With the support of the author Settings: Signal: These settings are related to the "Accelerator" Indicator. When that indicator reaches this value, the expert trades. Meta Trader Alarm: If you want to receive an alarm through Metatrader after each trade, enable this setting. Ris
FREE
Convergence Pro
Todd Williams
4.5 (2)
Experts
Convergence Pro is a fully automated expert adviser that uses a model of trading designed to find entries at retraces, retrace extremes, and reversals. A safe multiplier is employed in order to recover unprofitable trades and maximize profit. This EA is always trading, relying on the convergence of trend exhaustion points at multiple time frames to take advantage of reversals.  Convergence Pro is currently designed to work on the M30 timeframe .  Demo signal currently resides here:  https://www.
FREE
Swing Climber EurUsd H1
Marco Bortolamasi
5 (1)
Experts
EURUSD H1 Simple Martingale that works on daily swing levels, low DD, TP and SL defined on the basis of certain pre-set calculations in the algorithm, executes one trade at a time, weekly trading no overnight on weekends, possibility to establish customized exit times, possibility of customize money management. average return of 7.92% per year with the factory settings of the V1, it is always constantly updated, it is recommended to use it with a GMT +2 server TESTED SINCE 2003  Happy trading
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
MA Double
Maksim Novikov
Experts
A ROBOT ON TWO MOVING AVERAGES! This Expert Advisor will allow you to trade (make trades) automatically using TWO moving averages. I also posted the robot on One moving average, you can also get acquainted with it. Input parameters: 1. Lot 2. Stop Loss 3. Take Profit Well... everything is simple here)) 4. The Magic Number The magic number of the orders. In order for the adviser not to confuse market odrers with his own. You can enter "0". 5. Maximum spread The maximum allowable Spread (slip
FREE
EA Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (3)
Experts
Read more about my products EA Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
Big Collection Strategies
Khairudi Kherikhanov
5 (3)
Experts
Big Collection Strategies-советник для метатрейдер МТ4,с более десятью режимами работы: 3 основных и несколько подрежимов для каждого основного. Предпочтительно использование на валютных парах. По умолчанию стоить режим усредьнителя с помощью отложенных ордеров.Выбор торгового режима осуществляется изменением параметров в окне настроек. Параметр STRATEGY устанавливается равным 1,2 или 3.Необходима оптимизация параметров на каждой торговой паре, в зависимости от выбранной стратегии и режима раб
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
MacdScalper
Roman Yablonskiy
4 (1)
Experts
MacdScapler   is an automatic expert advisor with two section of martingale strateges with automation takeprofit. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs. If parameters of the entry points goes wrong, the EA changes them automaticly. General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents for 0.01 lot. Spread is recommended less then 2 points. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value in two steps - the first for the four trades and the second
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Diamond Seeker Pro
Segundo Calvo Munoz
Experts
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, there is a new Strategy of use through a  new Expert Advisor opening positions on the current trend.   It is   recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe... For better and consistent outcomes I recommend to use it as a Marathon runner with multiple and collaborative instances instead of as one Sprinter instance... This EA uses a Classic Martingale ...  so, are you ready to surf the waves?... Re
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experts
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Experts
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
Experts
이 EA는 이동 평균 크로스오버를 사용하여 거래합니다. 완전히 사용자 정의 가능한 설정, 유연한 위치 관리 설정, 사용자 정의 가능한 거래 세션, 마틴게일 및 역 마틴게일 모드와 같은 많은 유용한 기능을 제공합니다. [ 설치 가이드 | 업데이트 가이드 | 문제 해결 | 자주하는 질문 | 모든 제품 ] 사용 및 감독 용이 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 설정 그것은 두 가지 다른 거래 행동을 구현합니다 맞춤형 손익분기점, SL, TP 및 후행 정지 ECN/비 ECN 중개인을 위한 작업 2-3-4-5 자리 기호에 대해 작동 거래는 NFA/FIFO를 준수할 수 있습니다. 거래는 반대 신호에서 마감될 수 있습니다. 마틴게일 및 역 마틴게일 기능을 구현합니다. 주중 및 시간별로 거래 필터링 내장된 자금 관리 EA는 네 가지 다른 동작을 구현합니다. 일반: 강세 크로스오버에서 매수하고 약세 크로스오버에서 매도 역: 강세 크로스오버에서 매도하고 약세 크로스오버에서 매수 매수만: 강세 크로스
FREE
KyberNet
Aleksandr Valutsa
Experts
KyberNet  — is an automated trading advisor based on the fundamental principle of technical analysis: support and resistance levels. The system is designed to work on the Forex market and uses mathematically precise algorithms to determine optimal entry and exit points for transactions. Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Main characteristics Ope
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
Vanesa RSI Reverse
Vo Mai Chi
2 (1)
Experts
Vanesa RSI Reverse provides an amazing trading strategy. Use optimization function of Strategy Tester in MetaTrader 4 to find out many high potential parameter sets in very long term of history data (more than 2 years). The EA works well with XAUUSD in M15 but it also give similar results in others symbols and time frame. It just takes some minutes to try it out in your own history data to see the very good performance. We will continue to improve the strategy to get better performance in next v
FREE
Green Dragon
Mick Prater
4 (4)
Experts
The Green Dragon is a strategy that uses the Ichimoku Kinko Hyo system to place trades. The primary element of the Green Dragon is the use of the Chinkou Span as it crosses price action to place trades. This is a classic strategy of the Ichimoku even though its not as popular as some of the other strategies. The Chinkou Span is normally thought of as a market momentum indicator and used to give a trade set up more conviction when analyzing price movement. I find this description somewhat vague a
FREE
Nikkei Breakout Zones MT4
Tomas Vanek
Experts
The JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on JP using the M15 timeframe from December 7, 2017, to June 2, 2023.   There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Key details are: MagicNumber: 861542546 Main Chart: Current symbol and
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experts
EA Gold Stuff 는 금 거래를 위해 특별히 고안된 전문가 고문입니다. 작업에 기반의 개방의 주문 금을 사용하여 물건의 표시는,그래서 고문 작품에 따라"트렌드를 따라"전략을 의미,다음과 같은 추세이다. 중요! 구매 후 즉시 저에게 연락하여 지침과 보너스를 받으십시오!  강력한 지원 및 트렌드 스캐너 표시기의 무료 사본을 받으실 수 있습니다. 메시지를 보내주세요. 나!   실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다 매개 변수 새로운 시리즈 열기-주문의 새로운 시리즈의 온/오프 시작. 시작 로트-시작 로트. 무역 구매-전문가 고문이 구매할 수 있도록하십시오. 무역 판매-전문가 고문이 판매 할 수있게하십시오. 사용하지면서 기능을 사용한 고문이 무역은 모두 구매 및 판매하는 방향,기능 장애인,고문관이 무역에 단 하나의 방향이다. 돈 Manadgement 를 사용-온/오프 자동 로트 계산의 사용. 오토롯. 각 0.01 로트에 대한 자유 마진-각 0.01 로트 단위의 개방을위한
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
Trend Ai EA는 Trend Ai 지표와 연동되도록 설계되었습니다. Trend Ai 지표는 추세 식별, 실행 가능한 진입 시점 및 반전 알림을 결합하여 자체적으로 시장 분석을 수행하고 지표의 모든 신호를 완전 자동으로 처리합니다! EA에는 완벽하게 조정 가능한 여러 외부 매개변수가 포함되어 있어 트레이더가 원하는 대로 전문가를 맞춤 설정할 수 있습니다. 녹색 점이 나타나면 EA는 매수 거래를 준비합니다. 파란색 화살표로 상승 추세가 확인되면 EA는 다음 캔들에서 매수 주문을 입력합니다. 시장이 반전되면 EA는 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 반대 신호가 나타나고 차트에 빨간색 점이 나타나면 EA는 매도 준비를 하고, 빨간색 화살표가 나타나면 EA는 다음 캔들에서 매도 거래를 입력하고 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 통화쌍 및 시간대: 이 EA는 모든 상장 자산, 선물, 주식, 외환, 상품, 암호화폐 또는 지수에 사용할 수 있습
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
Game Change EA는 Game Changer 지표를 기반으로 하는 추세 추종 트레이딩 시스템입니다. 빨간색 점이 형성될 때마다 자동으로 매도하고, 노란색 X가 나타날 때까지 매도 방향으로 진행합니다. 이는 추세의 잠재적 종료를 나타냅니다. 매수 거래에도 동일한 논리가 적용됩니다. 파란색 점이 나타나면 EA는 매수를 시작하고 노란색 X가 감지되는 즉시 매수 주기를 종료합니다. 이 EA는 모든 통화쌍과 모든 시간대에 적합하지만, M15 시간대의 xauusd와 같이 추세가 강한 상품에서 특히 우수한 성과를 보입니다. 실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다. 개인 보너스를 받으려면 구매 후 즉시 저에게 연락하십시오! 설정 및 매뉴얼은 여기   설정 Open new series – true/false - 새로운 주문 시리즈의 시작 Trade Buy - EA가 구매하도록 허용 Trade Sell - EA가 판매하도록 허용 Support manual orders – true/false –
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capybara EA는 Hama 지표를 기반으로 한 고급 자동화 추세 추적 시스템입니다. 시장이 약세로 바뀌고 표시기가 빨간색으로 바뀌면 EA는 매도하고, 시장이 강세로 바뀌고 표시기가 파란색으로 바뀌면 EA는 매수하게 됩니다. EA는 상승 추세와 하락 추세의 시작을 정확하게 감지할 수 있으며 TP에 도달할 때까지 마틴게일/그리드 스타일로 공개 거래를 제어합니다. 권장 쌍: eurusd와 같은 모든 주요 쌍; audusd; gbpusd; nzdusd 및 audcad와 같은 마이너 쌍; nzdcad; m15 시간 프레임에 xauusd를 포함한 eurnzd 및 eurcad. 시작 시간 - EA의 시작 시간 시작 분 - EA의 시작 분 종료 시간 - EA의 종료 시간 종료 분 - EA의 종료 분 Lot - 거래를 시작할 초기 Lot 가변 Lot 사용 - True/False - 자금 관리 사용 True/False 0.01 Lot당 무료 마진 - 0.01 Lot당 무료 마진 Multiplic
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - 전문 금 스캘핑 전문가 자문가 XAU FLUX는 금 시장에서 빠르고 체계적인 거래를 위해 설계된 전문 트레이딩 로봇입니다. 일일 소폭 가격 변동에서 꾸준한 수익을 추구하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 주요 기능: XAU FLUX는 M1 및 M5 시간대에서 작동하는 고급 스캘핑 시스템을 사용하여 시장의 미세 기회를 평가합니다. EA는 시장 상황을 지속적으로 분석하여 적절한 진입점을 식별하고 자동으로 거래를 개시합니다. 리스크 관리 및 자본 보호: EA는 모든 오픈 포지션을 동적 추적 스탑 메커니즘으로 보호합니다. 이는 불리한 움직임 시 손실을 최소화하면서 이익을 확보합니다. 스프레드 제어 및 변동성 필터 덕분에 거래는 적합한 시장 조건에서만 실행됩니다. 계좌 성장 잠재력: XAU FLUX는 소규모 로트 사이즈로 시작하여 계좌를 꾸준히 성장시키는 데 이상적입니다. 매일 작은 수익을 누적하여 지속 가능한 장기 수익을 목표로 합니다. 공격적인 마틴게일이나 그리드
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (234% Profit in one month - Deposit 340$ profit 980$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
제작자의 제품 더 보기
Dual Balance EA
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
WP Dual-Balance FX Strategy는 외환 시장을 위해 전문적으로 설계된 다중 통화쌍 거래 전략으로, 장기적이고 체계적인 트레이딩을 목표로 합니다. 이 전략은 EURUSD–GBPUSD, EURUSD–USDCHF, AUDUSD–NZDUSD와 같이 장기적으로 안정적인 관계를 유지하는 고유동성 주요 및 보조 통화쌍에서 운용됩니다. 전략은 서로 연관된 두 통화쌍에 대해 동기화된 포지션을 구성하며, 각 거래를 개별적인 진입이 아닌 하나의 관리된 거래 사이클로 처리합니다. 단기적인 가격 예측보다는 시장에서 발생하는 일시적인 불균형 이후의 자연스러운 균형 회복 과정에 초점을 맞춘 구조입니다. WP Dual-Balance FX Strategy는 포지션 규모의 적응형 조절, 전체 노출에 대한 제한, 그리고 연속 운용을 위한 보호 장치를 포함하고 있어 다양한 시장 상황에서도 안정적인 운용이 가능합니다. 부드러운 자본 곡선과 일관된 장기 성과를 중시하는 설계로, 시스템 트레이딩과 장기
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
이전략은다양한시장상황에유연하게대응하도록설계된스마트하고균형잡힌트레이딩개념을기반으로합니다. 추세가명확한구간뿐만아니라변동성이혼재된구간이나박스권흐름에서도기회를포착하는것을목표로합니다. 모든거래는사전에정의된운용원칙에따라질서있게수행되며,감정적판단이나즉흥적진입을최대한배제하도록구성되어있습니다. 또한거래사이클은명확한관리기준과통제된흐름안에서운영되어,운용의일관성과안정성을유지하는데중점을둡니다. 시스템전반은자동화된규칙과논리적구조를기반으로작동하여,시장상황에관계없이일정한운용품질을유지하도록설계되었습니다. 이러한구조는과도한개입없이도안정적인운영환경을제공하며,장기적인관점에서예측가능한트레이딩흐름을지원합니다. 장기적으로체계적인실행과일관된운용방식을중시하는트레이더에게적합한솔루션입니다.
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변