HyperGal Alpha

HyperGal Alpha は、Hyper Martingale 戦略を制御された技術的な方法で管理するために設計されたプロフェッショナルな自動取引システムです。
本システムは移動平均線によるトレンドフィルターを使用し、無作為な取引を減らし、主要なトレンド方向のみにエントリーします。
トレンド内の自然な価格調整を活用するため、構造化された段階的なグリッド方式を採用しています。
ロットの増加は明確に定義された最大レベル数によって制限され、過度なリスクやドローダウンの変動を抑えます。
EA は個別の取引ではなく、バスケット全体の利益確定に基づいて設計されています。
すべての取引判断はローソク足の確定時に実行され、ティックベースのシステムより高い安定性を提供します。
市場状況の変化に備え、利益を保護するためのバスケット利益ロック機能を備えています。
HyperGal Alpha は自動資金管理をサポートし、固定ロットでの運用も可能です。
本 EA は MetaTrader 4 専用に開発され、実際の約定条件やスプレッドを考慮しています。
HyperGal Alpha は、明確なリスク構造と制御を重視する比較的保守的なトレーダーに適しています。


作者のその他のプロダクト
Dual Balance EA
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
エキスパート
WP Dual-Balance FX Strategy は、外国為替市場向けに設計されたプロフェッショナルなマルチペア取引戦略です。長期的に安定した関係を示す高流動性の主要通貨ペアおよび準主要通貨ペア（EURUSD と GBPUSD、EURUSD と USDCHF、AUDUSD と NZDUSD など）を対象として運用されます。 本戦略では、関連する2つの通貨ペアに対して同期したポジションを構築し、各取引を単発のエントリーとしてではなく、明確に管理された取引サイクルとして扱います。短期的な価格予測に依存するのではなく、市場が一時的な不均衡状態から本来のバランスへ戻る動きに着目する設計となっています。 WP Dual-Balance FX Strategy には、ポジションサイズの柔軟な調整、全体的なエクスポージャー制御、そして継続運用を想定した安全機構が組み込まれており、変化する市場環境においても安定したパフォーマンスを維持します。滑らかな資金曲線と長期的な安定運用を重視しており、システマティックなFXトレードを志向するトレーダーに適した戦略です。
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
エキスパート
この戦略は、さまざまな市場環境に柔軟に対応できるよう設計された、スマートで安定性を重視した取引コンセプトに基づいています。 市場の方向性が明確な場合だけでなく、価格が一定範囲内で推移する状況や変動が混在する局面においても、機会を捉えることを目的としています。 すべての取引は事前に定義されたルールに従って実行され、感情的な判断や衝動的なエントリーを排除する構造となっています。 さらに、取引サイクル全体は明確な管理基準と統制されたフローのもとで運用され、安定した取引環境を維持するよう設計されています。 システムは自動化されたロジックと一貫した運用方針に基づいて動作し、市場条件に左右されにくい取引品質を提供します。 過度な手動介入を必要とせず、長期的な視点で再現性のある取引プロセスを構築することを重視しています。 本戦略は、規律ある運用と継続的な安定性を求めるトレーダーにとって有効なソリューションです。
