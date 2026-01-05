HyperGal Alpha は、Hyper Martingale 戦略を制御された技術的な方法で管理するために設計されたプロフェッショナルな自動取引システムです。

本システムは移動平均線によるトレンドフィルターを使用し、無作為な取引を減らし、主要なトレンド方向のみにエントリーします。

トレンド内の自然な価格調整を活用するため、構造化された段階的なグリッド方式を採用しています。

ロットの増加は明確に定義された最大レベル数によって制限され、過度なリスクやドローダウンの変動を抑えます。

EA は個別の取引ではなく、バスケット全体の利益確定に基づいて設計されています。

すべての取引判断はローソク足の確定時に実行され、ティックベースのシステムより高い安定性を提供します。

市場状況の変化に備え、利益を保護するためのバスケット利益ロック機能を備えています。

HyperGal Alpha は自動資金管理をサポートし、固定ロットでの運用も可能です。

本 EA は MetaTrader 4 専用に開発され、実際の約定条件やスプレッドを考慮しています。

HyperGal Alpha は、明確なリスク構造と制御を重視する比較的保守的なトレーダーに適しています。