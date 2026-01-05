HyperGal Alpha

HyperGal Alpha è un sistema di trading automatico professionale progettato per gestire strategie Hyper Martingale in modo controllato e tecnico.
Il sistema utilizza un filtro di trend basato sulle medie mobili per ridurre il trading casuale ed entrare solo nella direzione del trend predominante.
Applica un meccanismo di grid strutturato e graduale mirato a sfruttare i ritracciamenti naturali del prezzo all’interno del trend.
La moltiplicazione dei lotti è limitata da un numero massimo di livelli chiaramente definito per ridurre l’eccessiva esposizione e la volatilità del drawdown.
L’EA si basa sulla chiusura del profitto a livello di basket anziché sulla gestione delle singole operazioni.
Tutte le decisioni di trading vengono eseguite alla chiusura della candela, offrendo maggiore stabilità rispetto ai sistemi basati sui tick.
Il sistema include un meccanismo di blocco del profitto del basket per proteggere i risultati ottenuti durante i cambiamenti delle condizioni di mercato.
HyperGal Alpha offre la gestione automatica del capitale con la possibilità di utilizzare un lotto fisso.
L’EA è stato sviluppato specificamente per la piattaforma MetaTrader 4, tenendo conto delle condizioni reali di esecuzione e degli spread.
HyperGal Alpha è adatto ai trader che cercano un sistema relativamente conservativo, basato su regole e con una chiara struttura di rischio.


Altri dall’autore
Dual Balance EA
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
WP Dual-Balance FX Strategy è una strategia di trading multi-pair progettata professionalmente per il mercato Forex. Opera su coppie di valute principali e secondarie ad alta liquidità con relazioni stabili nel lungo periodo, come EURUSD–GBPUSD, EURUSD–USDCHF, AUDUSD–NZDUSD e combinazioni simili. La strategia gestisce posizioni sincronizzate come un ciclo controllato, concentrandosi sul ripristino dell’equilibrio, rendendola adatta al trading sistematico di lungo termine.
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
Questa strategia si basa su un concetto di trading intelligente ed equilibrato, progettato per adattarsi a diverse condizioni di mercato. Mira a cogliere opportunità sia in mercati laterali che in trend, con un’esecuzione disciplinata. Il sistema opera con una gestione strutturata degli ordini e cicli di trading completamente controllati. L’esposizione al rischio è mantenuta sotto stretto controllo grazie a limiti predefiniti e regole di gestione dei profitti. È adatta ai trader che cercano un
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione