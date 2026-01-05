HyperGal Alpha è un sistema di trading automatico professionale progettato per gestire strategie Hyper Martingale in modo controllato e tecnico.

Il sistema utilizza un filtro di trend basato sulle medie mobili per ridurre il trading casuale ed entrare solo nella direzione del trend predominante.

Applica un meccanismo di grid strutturato e graduale mirato a sfruttare i ritracciamenti naturali del prezzo all’interno del trend.

La moltiplicazione dei lotti è limitata da un numero massimo di livelli chiaramente definito per ridurre l’eccessiva esposizione e la volatilità del drawdown.

L’EA si basa sulla chiusura del profitto a livello di basket anziché sulla gestione delle singole operazioni.

Tutte le decisioni di trading vengono eseguite alla chiusura della candela, offrendo maggiore stabilità rispetto ai sistemi basati sui tick.

Il sistema include un meccanismo di blocco del profitto del basket per proteggere i risultati ottenuti durante i cambiamenti delle condizioni di mercato.

HyperGal Alpha offre la gestione automatica del capitale con la possibilità di utilizzare un lotto fisso.

L’EA è stato sviluppato specificamente per la piattaforma MetaTrader 4, tenendo conto delle condizioni reali di esecuzione e degli spread.

HyperGal Alpha è adatto ai trader che cercano un sistema relativamente conservativo, basato su regole e con una chiara struttura di rischio.