Smart Hybrid Grid Trading System MT5 es un sistema de trading automático profesional basado en un concepto de trading inteligente y equilibrado, diseñado para adaptarse a diferentes condiciones del mercado.

La estrategia se centra en el comportamiento del precio y en la construcción estructurada de operaciones, permitiendo aprovechar oportunidades tanto en mercados laterales como en tendencia.

El sistema opera mediante ciclos de trading claramente definidos y una gestión ordenada de órdenes, proporcionando un control total del proceso.

Admite el uso de órdenes Limit y Stop, ofreciendo flexibilidad para adaptarse al estilo del trader y al comportamiento del mercado.

La exposición al riesgo se mantiene bajo control mediante reglas predefinidas de gestión de volumen y beneficios, favoreciendo una operativa consistente.