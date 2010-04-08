HyperGal Alpha

HyperGal Alpha é um sistema de negociação automatizado profissional projetado para gerenciar estratégias Hyper Martingale de forma controlada e técnica.
O sistema utiliza filtragem de tendência com médias móveis para reduzir negociações aleatórias e operar apenas na direção da tendência predominante.
Aplica um mecanismo de grid estruturado e gradual com o objetivo de aproveitar correções naturais de preço dentro da tendência.
A multiplicação de lotes é limitada por um número máximo de níveis claramente definido para reduzir a sobreexposição e a volatilidade do drawdown.
O EA é baseado no fechamento do lucro da cesta, em vez de gerenciar negociações individuais separadamente.
Todas as decisões de negociação são executadas no fechamento da vela, proporcionando maior estabilidade em comparação com sistemas baseados em tick.
O sistema inclui um mecanismo de travamento de lucro da cesta para ajudar a proteger os resultados alcançados durante mudanças nas condições de mercado.
O HyperGal Alpha oferece gerenciamento automático de capital com a opção de operar com lote fixo.
O EA foi desenvolvido especificamente para a plataforma MetaTrader 4, levando em conta condições reais de execução e spreads.
O HyperGal Alpha é adequado para traders que buscam um sistema relativamente conservador, baseado em regras e com estrutura de risco clara.
