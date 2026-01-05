HyperGal Alpha est un système de trading automatisé professionnel conçu pour gérer les stratégies Hyper Martingale de manière contrôlée et technique.

Le système utilise un filtrage de tendance basé sur des moyennes mobiles afin de réduire le trading aléatoire et de n’entrer que dans le sens de la tendance dominante.

Il applique un mécanisme de grid structuré et progressif visant à exploiter les corrections naturelles des prix au sein de la tendance.

La multiplication des lots est limitée par un nombre maximal de niveaux clairement défini afin de réduire la surexposition et la volatilité du drawdown.

L’EA repose sur la clôture des profits au niveau du panier plutôt que sur la gestion individuelle des positions.

Toutes les décisions de trading sont exécutées à la clôture de la bougie, offrant une stabilité supérieure aux systèmes basés sur les ticks.

Le système inclut un mécanisme de verrouillage des profits du panier pour protéger les résultats obtenus lors des changements de conditions de marché.

HyperGal Alpha propose une gestion automatique du capital avec la possibilité d’utiliser un lot fixe.

L’EA a été développé spécifiquement pour la plateforme MetaTrader 4 en tenant compte des conditions réelles d’exécution et des spreads.

HyperGal Alpha convient aux traders recherchant un système relativement conservateur, basé sur des règles et doté d’une structure de risque claire.