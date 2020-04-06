Golden Amulet es un Asesor Experto de trading diseñado específicamente para trabajar con el instrumento XAU/USD (oro frente al dólar estadounidense). El Asesor Experto se caracteriza por su estructura compleja y el uso de tecnologías modernas de aprendizaje automático y procesamiento de big data. Aquí están las principales características y principios de funcionamiento de este robot de comercio:

Principales características:

Uso de redes neuronales profundas : Esto le permite analizar simultáneamente series históricas de precios, indicadores económicos (como tipos de interés e inflación), análisis técnico e incluso reaccionar a cambios en noticias reales en tiempo real.

Estrategia de protección del capital : Cada orden abierta recibe automáticamente un stop loss de protección, evitando pérdidas significativas en condiciones de mercado desfavorables.

Sin métodos arriesgados : El robot no utiliza la estrategia Martingala (aumentar el volumen de operaciones después de las pérdidas) ni el grid trading (abrir varias posiciones con la esperanza de captar una tendencia).

Fácil de configurar : La configuración estándar recomendada por el desarrollador es suficiente para poner en marcha el robot.

Compatible con cualquier broker : Golden Amulet es compatible con casi cualquier broker que soporte trabajar con instrumentos XAU/USD.

Ventajas adicionales:

Estrategia de trading optimizada : El algoritmo profundo soporta el aprendizaje constante y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, lo que reduce la probabilidad de errores y aumenta la eficiencia del trading.

Variedad de marcos temporales : A pesar de la recomendación de utilizar un gráfico horario (H1), el robot es capaz de procesar eficientemente información de diferentes marcos temporales, empezando por gráficos de minutos M5.

Amplia base de datos : El análisis combinado de estadísticas históricas, indicadores económicos y análisis técnicos permite comprender en profundidad la dinámica del movimiento del precio del oro frente al dólar estadounidense.

Así pues, Golden Amulet es un potente asistente de trading centrado en la seguridad de la inversión y en la obtención de beneficios estables. Sin embargo, es importante recordar que cualquier herramienta de negociación requiere pruebas exhaustivas antes de aplicarse a cuentas reales, especialmente en los volátiles mercados de metales preciosos.