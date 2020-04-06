Golden Fairy

GOLDEN FAIRY - Plataforma de trading de oro en MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD)

¡Sumérjase en el apasionante mundo del trading, donde la tecnología se convierte en su fiel aliada! GOLDEN FAIRY es un innovador asesor de trading creado para una interacción fiable y eficaz con el mercado del oro. Se basa en potentes algoritmos de inteligencia artificial que, combinados con un profundo análisis de las tendencias del mercado y estrictos principios de gestión del riesgo, le permiten extraer el máximo beneficio de cada transacción.


La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.


Esta herramienta no sólo facilita los procesos de negociación, sino que también le ofrece una ventaja estratégica, ajustándose a la dinámica de los flujos financieros. Con GOLDEN FAIRY, podrá navegar con confianza por las complejidades del mercado, adaptándose a sus giros, y alcanzar sus objetivos financieros con sabiduría. Únase a quienes están abriendo nuevos horizontes de inversión y avanzando con confianza hacia el éxito en el mundo del oro.

Par de divisas: XAUUSD (ORO)
Marco temporal: M5
Depósito mínimo: 50 USD
Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta, pero es mejor utilizar cuentas ECN y Raw spread
Apalancamiento: Cualquiera
Tipo de cuenta: Cualquiera
Utilice VPS para que el EA funcione 24/7 (recomendado)

Antes de utilizar cualquier EA, incluido GOLDEN FAIRY, asegúrese de que:

Los resultados pasados no son garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no se pueden transferir al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL aún depende de su broker.

Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
