Black Gold M5

El Asesor de Forex MT5 llamado Black Gold EA es una solución avanzada para el trading automatizado en el par de divisas XAUUSD (Oro a Dólar estadounidense).

Las ventajas del Black Gold EA M5 incluyen el trading 24/7 sin factores emocionales, la rápida toma de decisiones y la capacidad de backtest. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y requiere una cuidadosa configuración y monitorización para conseguir resultados óptimos.



Analiza la tendencia global: Abre operaciones estrictamente en la dirección de la tendencia.

Métodos seguros: Las estrategias agresivas como la martingala, las rejillas o el bloqueo están excluidas.

Stops fijos: Stop Loss y Take Profit claros, sin engorrosos parámetros de stop.

Fácil de instalar: Funciona con configuraciones básicas, requiriendo únicamente la selección del volumen de operaciones o la activación del cálculo automático del riesgo.

Adecuado para empresas de puntales: Cumple estrictos criterios de gestión de riesgos.



Requisitos para Black Gold EA M5:



Par de divisas: XAU/USD (Oro).

Marco temporal: M5.

Depósito mínimo: $500 (recomendado).

Broker: Cualquier broker de confianza.

Tipo de cuenta: Cualquiera (estándar, ECN, etc.).

VPS: Opcional, para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del asesor.





Importante:

Operar con asesores expertos es arriesgado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Recomendamos utilizar el asesor en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.