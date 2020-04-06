Black Gold M5

El Asesor de Forex MT5 llamado Black Gold EA es una solución avanzada para el trading automatizado en el par de divisas XAUUSD (Oro a Dólar estadounidense).

La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Las ventajas del Black Gold EA M5 incluyen el trading 24/7 sin factores emocionales, la rápida toma de decisiones y la capacidad de backtest. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y requiere una cuidadosa configuración y monitorización para conseguir resultados óptimos.

Analiza la tendencia global: Abre operaciones estrictamente en la dirección de la tendencia.
Métodos seguros: Las estrategias agresivas como la martingala, las rejillas o el bloqueo están excluidas.
Stops fijos: Stop Loss y Take Profit claros, sin engorrosos parámetros de stop.
Fácil de instalar: Funciona con configuraciones básicas, requiriendo únicamente la selección del volumen de operaciones o la activación del cálculo automático del riesgo.
Adecuado para empresas de puntales: Cumple estrictos criterios de gestión de riesgos.

Requisitos para Black Gold EA M5:

Par de divisas: XAU/USD (Oro).
Marco temporal: M5.
Depósito mínimo: $500 (recomendado).
Broker: Cualquier broker de confianza.
Tipo de cuenta: Cualquiera (estándar, ECN, etc.).
VPS: Opcional, para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del asesor.


Importante:

Operar con asesores expertos es arriesgado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Recomendamos utilizar el asesor en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.


