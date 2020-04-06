Smart Gold EA para MT4 es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo.

Smart Gold EA Ventajas



Smart Gold EA es una solución de trading innovadora que analiza y ejecuta automáticamente operaciones en el mercado de divisas (Forex) sin necesidad de intervención humana. Estas son algunas de las principales ventajas que hacen de Smart Gold una poderosa herramienta tanto para operadores nuevos como experimentados:



1. Operaciones automatizadas



Smart Gold puede ejecutar operaciones sin necesidad de supervisar constantemente las condiciones del mercado. Esta automatización permite a los traders centrarse en otros aspectos importantes de su estrategia de inversión mientras el EA trabaja las 24 horas del día.



2. Eficiencia



El EA Smart Gold es capaz de analizar enormes cantidades de datos y tomar decisiones informadas basadas en estrategias predefinidas, aumentando significativamente la probabilidad de éxito de las operaciones.



3. Objetividad



Una de las principales características de Smart Gold es su capacidad para tomar decisiones de trading basadas únicamente en reglas programadas, eliminando los sesgos emocionales que a menudo afectan a los traders humanos.



4. Optimización de Cartera Optimización de Cartera



Smart Gold puede gestionar múltiples cuentas simultáneamente, permitiendo una mejor distribución del riesgo y diversificación de la cartera, lo que puede mejorar la eficiencia global de las operaciones.



5Respuesta rápida



Smart Gold EA está diseñado para responder instantáneamente a los cambios del mercado, lo que le permite tomar decisiones críticas a la velocidad del rayo, lo que puede ser necesario en un entorno de negociación de ritmo rápido.



Características principales:



+ Sin parrilla de negociación

+ Sin estrategia Martingale

+ Sin gestión arriesgada del dinero

+ Totalmente automatizado - sólo "configurar y olvidar"



Recomendaciones:



Par de divisas: XAUUSD vs GOLD



Plazo: cualquiera



Depósito mínimo: $50



Tipo de cuenta: cualquiera



Advertencia de riesgo:



Por favor, comprenda los riesgos involucrados antes de comprar Smart Gold. El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura, y el EA también puede incurrir en pérdidas. Los backtests mostrados están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, y por lo tanto los resultados no se pueden aplicar directamente al trading real. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero su ejecución sigue dependiendo de su broker.