Smart Gold EA

Smart Gold EA para MT4 es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo.

la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Smart Gold EA Ventajas

Smart Gold EA es una solución de trading innovadora que analiza y ejecuta automáticamente operaciones en el mercado de divisas (Forex) sin necesidad de intervención humana. Estas son algunas de las principales ventajas que hacen de Smart Gold una poderosa herramienta tanto para operadores nuevos como experimentados:

1. Operaciones automatizadas

Smart Gold puede ejecutar operaciones sin necesidad de supervisar constantemente las condiciones del mercado. Esta automatización permite a los traders centrarse en otros aspectos importantes de su estrategia de inversión mientras el EA trabaja las 24 horas del día.

2. Eficiencia

El EA Smart Gold es capaz de analizar enormes cantidades de datos y tomar decisiones informadas basadas en estrategias predefinidas, aumentando significativamente la probabilidad de éxito de las operaciones.

3. Objetividad

Una de las principales características de Smart Gold es su capacidad para tomar decisiones de trading basadas únicamente en reglas programadas, eliminando los sesgos emocionales que a menudo afectan a los traders humanos.

4. Optimización de Cartera Optimización de Cartera

Smart Gold puede gestionar múltiples cuentas simultáneamente, permitiendo una mejor distribución del riesgo y diversificación de la cartera, lo que puede mejorar la eficiencia global de las operaciones.

5Respuesta rápida

Smart Gold EA está diseñado para responder instantáneamente a los cambios del mercado, lo que le permite tomar decisiones críticas a la velocidad del rayo, lo que puede ser necesario en un entorno de negociación de ritmo rápido.

Características principales:

+ Sin parrilla de negociación
+ Sin estrategia Martingale
+ Sin gestión arriesgada del dinero
+ Totalmente automatizado - sólo "configurar y olvidar"

Recomendaciones:

Par de divisas: XAUUSD vs GOLD

Plazo: cualquiera

Depósito mínimo: $50

Tipo de cuenta: cualquiera

Advertencia de riesgo:

Por favor, comprenda los riesgos involucrados antes de comprar Smart Gold. El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura, y el EA también puede incurrir en pérdidas. Los backtests mostrados están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, y por lo tanto los resultados no se pueden aplicar directamente al trading real. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero su ejecución sigue dependiendo de su broker.

Productos recomendados
John Frederick mt4
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
John Frederick es un operador de alta frecuencia. El sistema experto recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un único ajuste. Si hay una comisión en la cuenta, hay que convertirla en el equivalente del spread y rellenar el campo Comisión. Cuanto menor sea la comisión y el spread, mayor será el beneficio. Cuanto mayor sea el retraso de su corredor en el importe del canal de Internet, mayor será la necesidad de establecer stop loss, take profit y stop virtual para que el servid
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
BiBoosterix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
BiBoosterix es un potente robot de trading para MetaTrader 4 diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros. Combina un algoritmo de gestión de capital adaptativo con estrategias avanzadas de análisis de mercado, lo que lo convierte en una herramienta ideal tanto para principiantes como para traders profesionales. Ventajas Principales Algoritmo Adaptativo : Gestión automática de lotes en función del balance de la cuenta. Soporte Multimoneda : Posibilidad de operar simultáneamen
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Xauusd Advanced grid
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Asesores Expertos
Xauusd Advanced grid - Sistema de trading inteligente y protegido . Golden Grid Pro es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado que combina múltiples capas de análisis técnico para asegurar operaciones de alta calidad y rentabilidad consistente, con un enfoque principal en la gestión responsable del riesgo. Características principales Análisis estadístico avanzado El EA incorpora un motor de análisis estadístico que evalúa los movimientos diarios del mercado
CRAZZ Winter EA
Low Chun Chiat
Asesores Expertos
1. Intro: Al igual que el frío y la congelación del invierno, las operaciones abiertas de Crazz Winter EA pueden mantenerse durante un día o TP en cuestión de minutos. Con el objetivo de tener una alta consistencia y cantidad rentable, Crazz Winter EA está diseñado para el comercio con sólo dos tipos de moneda que son EURUSD y AUDUSD y sólo habrá un comercio abierto para cada moneda al mismo tiempo. Con la combinación de la media móvil y el índice de fuerza relativa, puede detectar e identificar
The Kill pips
Wichayuth Chotklang
3.44 (9)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Kill pips es una simbiosis de algoritmos de negociación. Diseñado para el comercio de los principales pares de divisas. Tiene protección contra fallos - cuando se restablece la conexión, el asesor seguirá trabajando con sus órdenes. Los ajustes avanzados de trailing y los intervalos de tiempo de negociación permiten que el EA funcione correctamente en un ordenador y VPS.El robot controla el volumen de las posiciones de negociación, el deslizamiento y los cambios de spread. Aju
Merlin Grid
Nicolas Zouein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Merlin Grid es un EA totalmente automatizado que utiliza una inteligente combinación de cuadrícula, acción de precios, scalping rápido, filtrado inteligente e intelecto artificial (artilect) para determinar puntos de entrada y salida rentables en el mercado FX. Merlin Grid está optimizado y backtested durante un período de 8 años (2010-2018). Descargue la versión demo gratuita y pruébela usted mismo. Visite el blog de Merlin Grid para obtener archivos de configuración, noticias, actualizaciones,
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Asesores Expertos
OtmScalp EA V1 - Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC OtmScalp EA V1 - El Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC Oferta por tiempo limitado: Solo $499 (Precio original: $1200 - ¡Próximo aumento de precio!) ¿Por qué elegir OtmScalp EA V1? Ganancias diarias consistentes - Diseñado para scalping agresivo pero controlado 3 versiones especializadas - Optimizado para pares EUR, oro (XAU/USD) y bitcoin (BTC/USD) Operación 100% automática - Funciona 24/5 sin intervención manual Gestión int
RahimBDmagicEA
Syed Rahim Uddin Ahmed
Asesores Expertos
RahimBDMagicEA - El Sistema de Trading Algorítmico "Mágico (Negociación inteligente de patrones de velas con gestión adaptativa del riesgo) ¿Qué hace que este EA especial? RahimBDMagicEA es un Asesor Experto de MetaTrader de nueva generación que combina el análisis de la acción del precio de las velas con una gestión del riesgo agresiva pero disciplinada . A diferencia de los EAs tradicionales que se basan en indicadores rezagados, este sistema opera basado en cierres de velas confirmados , a
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
King Scalper EA es un robot de trading automático para operar en USACAD . Utilizando cálculos avanzados abre y gestiona las operaciones por usted de forma automática. Es una estrategia basada en una serie de indicadores que miden la fuerza del mercado para entrar en las operaciones, cuando las condiciones del mercado lo permiten. No se requiere experiencia y es fácil de configurar. El uso de King Scalper es una manera de mejorar su resultado comercial al instante. Con un Asesor Experto como Kin
Smart Hedge Trader MT4
Adil Mohsine
Asesores Expertos
Smart Hedge Trader - Asesor Experto MT4 Enlace a la versión MT5 Smart Hedge Trader MT5 Smart Hedge Trader es un Asesor Experto MT4 que utiliza una estrategia de cobertura estructurada para gestionar las operaciones con precisión. Supervisa las condiciones del mercado y aplica una lógica calculada para gestionar la exposición, con el objetivo de lograr ciclos comerciales coherentes con parámetros de riesgo definidos. Este EA está diseñado para los operadores que prefieren un sistema automatizado
Hero MT4
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El asesor de FOREX HERO utiliza la estrategia de cuadrícula (apertura de ofertas contra el movimiento de la tendencia) y piramidal (apertura de ofertas con la tendencia). El EA funciona solo con órdenes de mercado. La apertura de las primeras operaciones se produce en la ruptura de los extremos en el tiempo asignado, donde se concentra N número de órdenes límite (el precio ha probado este nivel varias veces). Si el precio rompe el nivel pero N número de pintas no pasa en N segundos, entonces la
Team Trading Gbp Jpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Asesores Expertos
Descripción de la estrategia: Una estrategia altamente profesional desarrollada por un trader con 25 años de experiencia. La estrategia se basa en la ruptura de niveles. Se ha probado exhaustivamente a lo largo de 20 años utilizando toda la gama de pruebas de estrés (ampliación de diferenciales, deslizamiento, aplicación en otros mercados, cambios en los parámetros, etc.). Rentabilidad media anual 362%. Reducción máxima del 41,3%. En modo cartera, la rentabilidad media anual es del 225%, el dra
WhiteCatFX
Polsin Kingket
Asesores Expertos
Gato Blanco FX Sistema de Trading Automático diseñado para operar H1-H4. Recomendaciones Configuración del EA : Utilice la configuración por defecto o establecer archivos. Símbolos : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD Marco temporal : H4. Brokers : Brokers ECN, spread bajo. Depósito mínimo : $100 USD. Parámetros Número mágico : Número mágico Lotes : Tamaño del lote Takeprofit : Puntos para tomar beneficios Stoploss : Puntos para stoploss UseTralingStop : Usar Trailing Stop SpreadLimit : Puntos para Spread
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Station100
貴 広 井 上
Asesores Expertos
Scalping en ambas direcciones utilizando el EURGBP. Se ajusta firmemente a las ondas del mercado, y realiza nan-pinning y acumula beneficios de forma constante y ocasionalmente con una explosión. Se trata de un completo EA independiente que puede utilizarse con M1 y M5. También se puede configurar para LongOnly o SellOnly, por lo que a pesar de que es scalping, se puede decir que es un EA flexible. Además, también es perfecto para aquellos que quieren atacar con volatilidad, ya que ha sido s
EA Protrader Gold
Truong Vu Van
Asesores Expertos
EA Protrader Gold es un Asesor Experto automatizado basado en gráficos de velas japonesas. Automatizar - EA auto abrir órdenes de compra y venta sobre la base de los niveles de Japón gráfico de velas con el primer volumen es de 0,01 lote y más volumen de seguir el número fibonaci si la orden anterior se pierde. Si el precio va mal tendencia EA se abrirá orden opposit hasta obtener beneficios. Requisito - Plataforma : MT4 - Símbolo : XAUUSD - Plazo: M15 - Depósito mínimo : 500 - Apalancamiento
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Stepping-GBPUSD - ¡funciona en modo totalmente automático! No necesita ajustes, puede utilizar la configuración predeterminada. El Asesor Experto funciona como un bisturí durante los movimientos bruscos de precios. El bot fue probado con datos reales de ticks con un spread real para un periodo de 19 años desde 2004 hasta 2023 (esta es la cantidad de historial de ticks disponible en los servidores de los brokers suizos). También superó la prueba de estabilidad de Montecarlo utilizando 5.000 cicl
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
LogicalTraderEA
Genesis Hafalla
5 (6)
Asesores Expertos
LogicalTraderEA es un asesor experto de cobertura que utiliza una estrategia de recuperación de la red. Estrategia de negociación LogicalTraderEA opera en todo tipo de pares. Funciona de manera más eficiente en una cuenta con un alto margen, que juega un papel muy importante en cualquier estrategia. El usuario tiene que ser capaz de considerar la retirada como parte de la estrategia. Este EA funciona en todos los marcos de tiempo sin perder su eficiencia, pero funciona más eficientemente en el m
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Asesores Expertos
Nota : el valor del spread, el deslizamiento del broker y la velocidad del VPS afectan a los resultados de negociación del Asesor Experto. Recomendaciones: oro con spread hasta 3, USDJPY con spread hasta 1.7, EURUSD con spread hasta 1.5. Los resultados serán mejores con mejores condiciones. El valor de Ping entre el VPS y el servidor del broker debe ser inferior a 10 ms. Además, cuanto menor sea el requisito de nivel de parada del broker, mejor; 0 es lo mejor. El Asesor Experto se basa en un sis
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Team Trading Eur Aud Nzd
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Pattern and level
Dmitrii Orlovskii
Asesores Expertos
Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site+Signals+Mi operativa desde febrero. El riesgo es del 0,25% por operación desde el depósito( recomendado) El Asesor Experto busca 16 patrones de 4 barras en un fuerte nivel de soporte o resistencia. Las pruebas se llevaron a cabo durante el período de 15 años 2010-2024 ( 12 ) con un riesgo fijo de 25 dólares por operación ( prueba ) , que equivale al 0 25% de 10.000 dólares ( o 2, 5% de 1.000 dólares ) . El riesgo fijo permite ver el
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Asesores Expertos
NOTA: sólo se recomienda para estos pares actualmente: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD y AUDUSD NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de revisar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Seguimiento en vivo: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 El EA Viper utiliza entradas de "reversión a la media" agudas y eficaces durante el período de oscilación de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GM
Sondra Grider Hedge
Denis Nikolaev
Asesores Expertos
Sondra Grider Hedge es un sistema de rejilla multidivisa con martingala, breakeven automático y trailing stop. Basta con instalar el Asesor Experto en el gráfico de cualquier instrumento financiero con los parámetros por defecto. Parámetros Volumen fijo del lote para operar MagicNumber - un número único para el EA para identificar sus órdenes. Komment comentario para abrir operaciones El depósito mínimo para empezar a operar es de 1000 usd. Las operaciones rentables pasadas del Asesor Experto
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
Trend King EA
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Trend King (MT4) - v4.4 AO EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas ¿Qué es Trend King? Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO) . La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en tor
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Asesores Expertos
SAR Expert Advisor trabaja automáticamente 24 horas de lunes a viernes y utiliza VPS para que el robot trabaje 24 horas de lunes a viernes y así obtener los máximos resultados de trading. Este ea utiliza estrategias de Scalping , Trend y Trailing Stop. Este sistema utiliza el indicador Parabolic SAR para abrir posiciones. Cuenta Real Saldo mínimo requerido : $100 usar cuenta cent, depositar $500 usar cuenta cent, depositar $1000 usar cuenta micro El Asesor Experto SAR funciona para esto: Pares d
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Rockman
Jia Jie Tian
Asesores Expertos
¡IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y Guía Manual para configurar EA. Pasé mucho tiempo y esfuerzo para hacer de este software sofisticado con posibilidades de altos rendimientos potenciales, manteniendo el drawdown por debajo del 20%. Los algoritmos del robot proporcionan a los inversores de cualquier nivel de formación una oportunidad de inversión que es a la vez segura y agresiva. Golden Coup EA imita el trabajo del cerebro,
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
Otros productos de este autor
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Impulse - Un Robot de Trading Eficaz para XAU/USD Características de Gold Impulse Versatilidad y Adaptabilidad Versatilidad : Gold Impulse soporta una gran variedad de enfoques y conceptos de trading. Automatización : Libera a los usuarios de la supervisión constante del mercado. Personalización : Puede adaptarse a tareas específicas y a las condiciones del mercado. Análisis de mercado Indicadores técnicos : Utiliza medias móviles, bandas de Bollinger y canales de precios para el análisis.
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Amulet es un Asesor Experto de trading diseñado específicamente para trabajar con el instrumento XAU/USD (oro frente al dólar estadounidense). El Asesor Experto se caracteriza por su estructura compleja y el uso de tecnologías modernas de aprendizaje automático y procesamiento de big data. Aquí están las principales características y principios de funcionamiento de este robot de comercio: Principales características: Uso de redes neuronales profundas : Esto le permite analizar simultánea
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"Aurus Gold" es un programa que puede analizar y operar automáticamente en el mercado de divisas (Forex) sin intervención humana. Esta innovadora herramienta para tomar decisiones sobre la compra o venta de pares de divisas. La principal tarea de Aurus Gold es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los inversores. Es capaz de trabajar las 24 horas del día, basándose en parámetros y reglas comerciales predeterminados. Los principales beneficios de utilizar un robot monetario incl
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
GOLDEN FAIRY - Plataforma de trading de oro en MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) ¡Sumérjase en el apasionante mundo del trading, donde la tecnología se convierte en su fiel aliada! GOLDEN FAIRY es un innovador asesor de trading creado para una interacción fiable y eficaz con el mercado del oro. Se basa en potentes algoritmos de inteligencia artificial que, combinados con un profundo análisis de las tendencias del mercado y estrictos principios de gestión del riesgo, le permiten extraer el máximo be
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Fish Scalper Advisor para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado creado específicamente para el comercio de activos de oro (XAU/USD). Por lo general, estos robots utilizan métodos algorítmicos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Este programa utiliza fórmulas incorporadas para procesar dat
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El EA de oro para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Tales asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza i
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor de Forex MT4 llamado Black Gold EA es una solución avanzada para el trading automatizado en el par de divisas XAUUSD (oro a dólar estadounidense). la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Las ventajas de la MT4 Black Gold EA incluyen el comercio 24/7 sin factores emocionales, la toma de decisiones rápida y la capacidad de probar en los datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 de Alive Gold es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, que optimiza los beneficios a la vez que minimiza el riesgo. Trabajando 24/7, analiza datos, ejecuta operaciones basadas en estrategias programadas y gestiona múltiples cuentas. Entre sus principales características se incluyen la negociación automatizada, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requieren conocimientos del mercado para un uso óptimo.
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Raider MT4 Gold Trading Advisor es un robot de trading automatizado diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro (XAU/USD). Utiliza complejos algoritmos e indicadores técnicos para analizar los gráficos de precios e identificar posibles oportunidades de entrada y salida. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider analiza la volatilidad, las tendencias y los niveles de soporte/resistencia, adaptándose a las co
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Trabaja 24/7, analiza datos, ejecuta operaciones basadas en estrategias programadas y gestiona múltiples cuentas. Entre sus principales características se incluyen la negociación automatizada, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requieren conocimientos del mercado para un uso óptimo. la lista com
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto de Forex MT4 llamado Gold X5 EA es una solución avanzada de trading automatizado para el par de divisas XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Las ventajas del Gold X5 EA MT4 incluyen el trading 24/7 sin el factor emocional, la rápida toma de decisiones y la capacidad de realizar pruebas sobre datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y requiere una cuidadosa configuración y monitorización para conseguir resultados óptimos. la list
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold AI EA para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado especialmente diseñado para el comercio de oro (XAU/USD). Tales asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza incluso
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Smart Gold MT4 Advisor es una herramienta de negociación automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD , optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ventajas de Smart Gold EA Advisor Smart Gold EA es
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El mercado de divisas (forex) es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con divisas que se negocian 24 horas al día, cinco días a la semana. El comercio de divisas ofrece tanto a los operadores experimentados como a los novatos la oportunidad de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, para navegar con éxito por el mercado de divisas se requiere un profundo conocimiento de los factores que influyen en los movimientos de las divisas, habilidades de aná
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro Ai Ea no es sólo un asesor, es un virtuoso de la negociación a corto plazo, nacido para conquistar mercados muy volátiles con diferenciales mínimos. En su núcleo late el corazón de un algoritmo multicomponente único que procesa los datos del mercado en tiempo real a la velocidad del rayo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Próximo precio 999 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas Este maestro del scalp
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Merlin Scalp EA - Asesor Experto MT4 Especializado en Oro Merlin Scalp EA es un robot de trading automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Su objetivo es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características principales: Especializado en XAU/USD: El EA está diseñado para tener en cuenta las características únicas del comportamiento del precio del oro, como su volatilidad y susceptibil
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Aurum Master Expert Advisor está diseñado para operar eficientemente con oro y cualquier activo en divisas, minimizando los riesgos y maximizando el potencial de beneficios. El asesor se adapta activamente a la dinámica cambiante del mercado, identificando patrones de precios estadísticamente significativos con un alto grado de precisión predictiva. Esto le permite determinar los puntos óptimos para la apertura y cierre de posiciones, buscando el máximo beneficio potencial. la lista completa p
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Pharaoh Gold está cuidadosamente diseñado para el comercio efectivo de oro y cualquier activo de divisas con un énfasis en la reducción de riesgos y el aumento de los beneficios potenciales. La negociación se realiza mediante órdenes pendientes en la dirección de la tendencia. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller El asesor es capaz de adaptarse a la dinámica del mercado en constante cambio, identificando patrones de precios estadíst
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Falcon Gold es un EA de alta frecuencia con un riesgo relativamente bajo. El algoritmo de scalping está diseñado para detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad, asegurando que cada operación se ejecute con la mayor probabilidad de éxito. El par de divisas óptimo para trabajar con este robot de scalping es XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Es ideal para los traders que prefieren un entorno de trading activo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Apex Gold Advisor: Precisión y Eficiencia para MT4 En el vertiginoso mundo de las operaciones de divisas, donde cada segundo y cada pip cuentan, Apex Gold Advisor destaca como una herramienta diseñada para proporcionar una gran precisión en las entradas al mercado. Diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), este asesor es una potente solución para los operadores que buscan maximizar su rentabilidad al tiempo que minimizan el riesgo. la lista completa para su comodidad está
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Advanced Gold Sniper es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Características principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las características específicas de los movimientos del precio
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Predictor es un experto de alta frecuencia con un nivel de riesgo moderado. Su algoritmo de scalping está diseñado para encontrar puntos de entrada y salida con una alta probabilidad de éxito, asegurando la máxima eficiencia de cada operación. El par de divisas más adecuado para trabajar con este robot es XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense). Es ideal para los operadores que prefieren un entorno de negociación dinámico. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Cheetah no es sólo un robot de trading, sino un experto en trading a corto plazo, creado para trabajar en mercados volátiles con spreads bajos. Se basa en un complejo algoritmo multicomponente que analiza instantáneamente la información del mercado en tiempo real. Próximo precio 1399 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Este scalper, como un cazador, abre operac
Golden Shield
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Escudo Dorado no es sólo un robot de trading, es una solución integral para aquellos que buscan unos ingresos estables en el mercado Forex minimizando los riesgos. Este robot, desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), combina avanzados algoritmos de análisis de mercado y estrictas reglas de gestión monetaria, proporcionando una operativa fiable y rentable en modo automático. La base de la seguridad: Gestión del riesgo El corazón del Escudo de Oro es su avanzada ges
Gold Legion
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Legion es un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) para proporcionar un trading estable y rentable en el mercado Forex. Este Asesor Experto ofrece un enfoque flexible para el comercio, lo que le permite utilizar tanto la estrategia Martingala y operaciones individuales, por lo que es adecuado para diversos estilos de negociación y niveles de riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/se
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario