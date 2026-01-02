Solid Gold H1
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Solid Gold H1 — это автоматизированная торговая система для рынка Forex, оптимизированная для торговли золотом (XAUUSD) на часовом таймфрейме (H1).
Основные характеристики
- Торговый инструмент: Золото (XAUUSD).
- Таймфрейм: H1 (часовой график).
- Логика: Робот часто строится на комбинации нескольких стратегий (например, 5-в-1) для повышения стабильности в долгосрочной перспективе.
Функция фильтра новостей
В версиях 2026 года и актуальных обновлениях фильтр новостей выполняет следующие задачи:
- Автоматическая пауза: Советник прекращает открытие новых ордеров за определенное время до выхода важных экономических новостей и возобновляет работу через заданный интервал после события.
- Защита капитала: Фильтр позволяет избежать волатильности и непредсказуемых скачков цен, которые характерны для золота во время публикации данных по инфляции или процентным ставкам.
- Источники данных: Робот подгружает календарь событий с таких ресурсов, как http://calendar.fxstreet.com/.
- Визуализация: Предстоящие новости часто отображаются прямо на графике в виде вертикальных линий или информационного табло.
Для корректной работы фильтра новостей в терминале MetaTrader (MT4/MT5) необходимо разрешить Web-запросы к соответствующим URL-адресам календарей в настройках советников.