Aurus Gold V

Aurus Gold es un programa capaz de analizar y operar automáticamente en el mercado Forex sin intervención humana. Esta innovadora herramienta le ayuda a tomar decisiones sobre la compra o venta de pares de divisas.



El objetivo principal de Aurus Gold es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los inversores. Opera 24 horas al día, 7 días a la semana, basándose en parámetros y reglas de negociación preestablecidos.



Los principales beneficios de utilizar un robot de forex incluyen:



1. Automatización de las operaciones: La capacidad de realizar operaciones sin necesidad de monitorizar constantemente el mercado.



2. 2. Eficacia: El robot es capaz de analizar grandes cantidades de datos y tomar decisiones basadas en estrategias, lo que aumenta las posibilidades de éxito de las transacciones.



3. Objetividad: El robot actúa únicamente en base a reglas programadas, excluyendo la influencia de emociones o prejuicios.



4. Optimización de la cartera: El robot es capaz de gestionar varias cuentas simultáneamente, distribuyendo los riesgos y diversificando la cartera.



5. Respuesta rápida: Aurus Gold es capaz de reaccionar instantáneamente a los cambios en la situación del mercado y tomar decisiones en una fracción de segundo.



Es importante tener en cuenta que el uso de un robot de Forex requiere conocimientos específicos de los mercados financieros y habilidades de programación para configurar y optimizar su funcionamiento. También es necesario supervisar constantemente el rendimiento del robot y ajustar las estrategias de negociación en función de los cambios del mercado.







Características principales:



+ Sin cuadrícula

+ Sin Martingala

+ Sin gestión arriesgada del capital.



Utiliza stop dinámico.

Totalmente automatizado - simplemente configúrelo y olvídese



Recomendaciones:



Par de divisas: Cualquiera

Plazo: Cualquiera

Depósito mínimo: $200.

Tipo de cuenta: Cualquiera





Advertencia de riesgo:Antes de comprar Aurus Gold, comprenda los riesgos que conlleva.El rendimiento pasado no garantiza la rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.



