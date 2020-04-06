Golden Impulse V
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 3.26
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Gold Impulse - Un Robot de Trading Eficaz para XAU/USD
Características de Gold Impulse
Versatilidad y Adaptabilidad
- Versatilidad : Gold Impulse soporta una gran variedad de enfoques y conceptos de trading.
- Automatización : Libera a los usuarios de la supervisión constante del mercado.
- Personalización : Puede adaptarse a tareas específicas y a las condiciones del mercado.
Análisis de mercado
- Indicadores técnicos : Utiliza medias móviles, bandas de Bollinger y canales de precios para el análisis.
- Filtrado de fluctuaciones : Filtra eficazmente las fluctuaciones aleatorias de los precios.
- Gestión del riesgo : Gestión flexible del riesgo mediante stop loss y límites porcentuales.
Facilidad de uso
- Instalación y puesta en marcha : Se integra fácilmente en la plataforma comercial MetaTrader 5.
- Pruebas Demo : Se recomienda probar en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.
Condiciones óptimas
- Elección del broker : Es aconsejable elegir un broker con spreads bajos y deslizamiento mínimo.
- VPS : Se recomienda utilizar un servidor privado virtual para operar 24/7.
Gracias a su estructura modular, Gold Impulse puede adaptarse fácilmente a las necesidades individuales.
|Símbolo
|XAUUSD (ORO)
|Marco temporal
|M5
|Capital
|desde $200
|Broker
|cualquier broker
|Tipo de cuenta
|cualquiera, preferiblemente con un spread bajo
|Apalancamiento
|a partir de 1:500
|VPS
|deseable, pero no obligatorio
Es importante recordar: operar en los mercados financieros es arriesgado. Recomendamos probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo.
Gold Impulse es una herramienta fiable para el comercio automatizado de oro. Su adaptabilidad a diversos mercados y situaciones la convierte en una opción atractiva para operadores experimentados e inversores principiantes. Sin embargo, es importante ser consciente de los riesgos asociados a los mercados financieros y realizar pruebas exhaustivas antes de operar en vivo.