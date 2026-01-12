Hola Trader,

bienvenido a la nueva generación del trading inteligente asistido por inteligencia artificial.

Soy AnaCristina, un Expert Advisor Forex avanzado para MetaTrader 5 – desarrollado con precisión, estrategia y una exigencia clara: rendimiento con estructura.

Con más de dos años de trading en vivo verificado en múltiples pares de divisas y optimización continua con rendimiento exitoso comprobado, me he establecido como una solución de trading confiable e inteligente para traders exigentes.

Conozco el mercado de divisas. Comprendo su dinámica. Y ya he redefinido este mercado para muchos traders en MQL5. ¿Mi pasión? Trading Multi-Currency preciso en el mercado Forex.

¡Mi ley! Análisis de mercado preciso, lógica de decisión inteligente y procesos de trading consistentes – operación tras operación.

¡IMPORTANTE! Después de la compra, por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. Precio de lanzamiento exclusivo: El precio aumenta 50 $ cada 10 pedidos. Precio final: 999 $. Señal en Vivo: Disponible próximamente – contácteme después de la compra para acceso anticipado.

AnaCristina – Expert Advisor Forex asistido por IA para MetaTrader 5 (Multi-Currency) El sistema combina el Reconocimiento de Régimen (Tendencia/Rango/Ruptura/alta volatilidad/baja liquidez) con una lógica de decisión adaptativa para activar la estrategia de trading apropiada según la fase de mercado o para abstenerse conscientemente de operar cuando la calidad del mercado no es suficiente.

Principio fundamental: Calidad antes que Frecuencia

AnaCristina está diseñada para operar de manera selectiva – en lugar de "saturar el mercado con operaciones".

Las operaciones se ejecutan solo cuando múltiples condiciones se cumplen simultáneamente (estructura, volatilidad, momentum, timing). Así, el ruido del mercado se filtra y la ejecución se concentra en setups de alta probabilidad.

Componentes Estratégicos (según la fase de mercado)

Lógica de Scalping para movimientos cortos y estructurados en condiciones claras

Modelos de Tendencia/Momentum para capturar movimientos direccionales sostenibles

Enfoques de Rango/Reversión a la Media en fases laterales

Filtros de Ruptura & Captura de Ruptura para distinguir rupturas verdaderas de "Falsas Rupturas"

Filtro de Consolidación/Baja Calidad que pausa conscientemente durante fases de mercado desfavorables

Multi-Currency & Arquitectura de Riesgo del Sistema Optimizado para uso paralelo en múltiples pares, para diversificar oportunidades y no depender de un único mercado. La lógica funciona con base en reglas, con filtros multinivel y criterios claros de Entrada/Salida, en lugar de señales aleatorias.

Gestión de Riesgo (integrada)

Dimensionamiento dinámico de posiciones (basado en riesgo)

Lógica de Stop orientada a la estructura (sin stops arbitrarios)

Limitación de exposición & protección contra overtrading

Consideración de pares correlacionados para reducir riesgos de concentración

Requisitos Técnicos & Entorno Recomendado AnaCristina fue desarrollada para uso estable en el trading Forex real. Para que pueda expresar todo su potencial, deben respetarse las siguientes condiciones:

Plataforma: MetaTrader 5 Mercado: Forex (pares de divisas principales y secundarios) Tipo de cuenta: Hedging recomendado Apalancamiento: Mínimo 1:100 (óptimo de 1:200 a 1:500) Depósito mínimo recomendado: a partir de 500 USD Tipo de Broker: IC MARKETS e IC TRADING o broker con ECN / RAW Spread o condiciones comparables recomendado Spread: Spreads normales a bajos ventajosos VPS: Fuertemente recomendado para rendimiento continuo y estable (funcionamiento 24/7)

AnaCristina fue diseñada para funcionar de manera confiable con la mayoría de los brokers profesionales, siempre que se garanticen condiciones de trading estándar del mercado.

Para los Traders que Colocan la Estructura antes del Azar AnaCristina no fue desarrollada para impresionar. Fue desarrollada para funcionar.

Detrás de cada operación hay una lógica clara. Detrás de cada decisión hay estructura. Detrás de cada entrada hay probabilidad – no esperanza.

Ya sea principiante o participante experimentado del mercado: AnaCristina ofrece una experiencia de trading que se distingue conscientemente de los sistemas frenéticos y sobrecargados.

Menos emoción. Más claridad. Más control.

Configure AnaCristina. Déjela leer el mercado. Y descubra cómo se siente hacer trading cuando un sistema piensa con usted.

Soy AnaCristina. Y el trading Forex ahora puede ser estructurado.