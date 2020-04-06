Gold Pivot Dominator

GOLD PIVOT DOMINATOR es un asesor experto para el comercio de oro (XAUUSD), desarrollado de acuerdo con los principios de la lógica del mercado institucional.

Sólo 5 copias a precio premium, ¡después el precio aumentará!

GOLD PIVOT DOMINATOR es un asesor experto para el trading en oro (XAUUSD), desarrollado según los principios de la lógica institucional de mercado y priorizando la calidad de las decisiones de trading sobre su cantidad.

La estrategia se centra en trabajar a partir de zonas pivote clave de soporte y resistencia, con confirmación de entrada obligatoria a través de Price Action y un sistema de evaluación de señales multifactor.

El asesor no utiliza métodos agresivos o de alta frecuencia y está diseñado para encontrar puntos de entrada con una alta probabilidad de éxito.

La estrategia se basa en:

  • trabajo desde zonas pivote clave (S/R)

  • confirmación de entrada a través de patrones de Price Action

  • filtrado de la dirección del movimiento del mercado

  • sistema de evaluación de la calidad de la señal (scoring)

El asesor no busca operaciones frecuentes - selecciona los puntos con mayor probabilidad.

Características principales

  • Pivot Zones Trading
    Opere sólo desde zonas de soporte y resistencia significativas.

  • Filtro de acción del precio
    Utiliza patrones de velas de impulso e inversión.

  • Puntuación Multi-Factor
    A cada señal se le asigna una calificación - las operaciones se abren sólo si son de suficiente calidad.

  • Filtro de dirección
    Prohibición de operar en contra de la dirección prioritaria del mercado.

  • Gestión del riesgo
    Sistema flexible para calcular el volumen y proteger el capital.

  • Lógica de Recuperación
    Recuperación suave tras rachas perdedoras sin métodos agresivos.

  • Protección contra pérdidas diarias
    Límite de pérdidas por día de negociación.

  • Visualización en el gráfico
    Visualización de zonas y estado actual del sistema directamente en el gráfico.

Condiciones recomendadas

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M5-H1 (recomendado)

  • Tipo de cuenta: Cobertura

  • Depósito mínimo: desde $500

  • VPS: Recomendado para 24/7

Información importante

Operar en los mercados financieros implica riesgos. Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Recomendamos probar el asesor en una cuenta demo antes de utilizarlo.

Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Asesores Expertos
El "GRID EA" oficial que utiliza PipFinite Trend PRO . Un EA inteligente de seguimiento de tendencias que utiliza señales del indicador Trend PRO en una estrategia de cuadrícula única. Trend Grid EA toma la señal del Indicador Trend PRO en la primera operación y luego construye operaciones sucesivas si el movimiento va en su contra. El innovador algoritmo de cuadrícula gestiona cada posición para garantizar que cada cesta se cierre con un beneficio neto positivo. SEGUIMIENTO DE LA CUENTA EN D
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del potente indicador PipFinite Trend PRO EA Trend PRO negocia la señal de PipFinite Trend PRO y gestiona la operación dependiendo de las preferencias del usuario. El EA incluye muchas características personalizables que pueden mejorar aún más la estrategia de trading de Trend PRO. Características como Filtros de Entrada y Salida, Filtro de Marco de Tiempo Superior, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, Filtro de Noticias y ¡MÁS! La Solución Innovador
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Asesores Expertos
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - para las bases de formación creadas con éxito, proporcionaré un asesor para uso temporal sin cargo. - Las bases de formación se establecerán a medida que avanza la formación. - el entrenamiento requiere aproximadamente 20 épocas. Porque el Asesor Experto consume muchos recursos y el mercado no puede procesarlo: se ha introducido el parámetro TypeOfWork con el valor de mercado. ¡Debe cambiarse a cualquier otro valor deseado! ¡
FREE
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Asesores Expertos
Holeshot Max: su compañero comercial definitivo Holeshot Max no es sólo otra herramienta comercial; es un aliado sofisticado diseñado para capacitar a los comerciantes de todos los niveles para conquistar los mercados con facilidad. Construido sobre la potente plataforma Metatrader 5, Holeshot Max está equipado con un sistema de gestión de valores personalizado que pone el control firmemente en sus manos. Dígale adiós al estrés y la incertidumbre: con Holeshot Max, puede operar sin preocupacio
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Asesores Expertos
Holeshot Max - Su mejor compañero de trading Holeshot Max no es una herramienta de negociación más; es un sofisticado aliado diseñado para capacitar a los operadores de todos los niveles para conquistar los mercados con facilidad. Construido sobre la potente plataforma Metatrader 5, Holeshot Max está equipado con un sistema de gestión de acciones personalizado que pone el control firmemente en sus manos. Diga adiós al estrés y a la incertidumbre: con Holeshot Max, podrá operar sin preocupaciones
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (75)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitoreo de rendimiento del desafío HFT MT5 (no para cuentas reales): Corredor: Fusion Market Inicio de sesión: 89600 Contraseña: Greenman89$ Servidor: FusionMarkets-demo Más de 700 reseñas auténticas de 5 estrellas para la versión MT4 lanzada anteriormente: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canal público: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/p
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Asesores Expertos
Robot de trading X Forts El scalper Forts EA está diseñado para el comercio de futuros en el mercado ruso de futuros (RTS, Sberbank, Gazprom, Rublo, etc.). Los principales instrumentos son los futuros sobre el índice RTS, SBRF. Plazos recomendados M1-M6. El EA no utiliza promedios. Cada operación tiene su propio stop loss. El tamaño del GO necesario para pruebas y operaciones en el instrumento seleccionado se toma del código del instrumento. Ajustes del robot de trading SL - stop loss Lots
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
