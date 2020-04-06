Gold Pivot Dominator
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 2.26
- Activaciones: 5
GOLD PIVOT DOMINATOR es un asesor experto para el comercio de oro (XAUUSD), desarrollado de acuerdo con los principios de la lógica del mercado institucional.
Sólo 5 copias a precio premium, ¡después el precio aumentará!
GOLD PIVOT DOMINATOR es un asesor experto para el trading en oro (XAUUSD), desarrollado según los principios de la lógica institucional de mercado y priorizando la calidad de las decisiones de trading sobre su cantidad.
La estrategia se centra en trabajar a partir de zonas pivote clave de soporte y resistencia, con confirmación de entrada obligatoria a través de Price Action y un sistema de evaluación de señales multifactor.
El asesor no utiliza métodos agresivos o de alta frecuencia y está diseñado para encontrar puntos de entrada con una alta probabilidad de éxito.
La estrategia se basa en:
-
trabajo desde zonas pivote clave (S/R)
-
confirmación de entrada a través de patrones de Price Action
-
filtrado de la dirección del movimiento del mercado
-
sistema de evaluación de la calidad de la señal (scoring)
El asesor no busca operaciones frecuentes - selecciona los puntos con mayor probabilidad.
Características principales
-
Pivot Zones Trading
Opere sólo desde zonas de soporte y resistencia significativas.
-
Filtro de acción del precio
Utiliza patrones de velas de impulso e inversión.
-
Puntuación Multi-Factor
A cada señal se le asigna una calificación - las operaciones se abren sólo si son de suficiente calidad.
-
Filtro de dirección
Prohibición de operar en contra de la dirección prioritaria del mercado.
-
Gestión del riesgo
Sistema flexible para calcular el volumen y proteger el capital.
-
Lógica de Recuperación
Recuperación suave tras rachas perdedoras sin métodos agresivos.
-
Protección contra pérdidas diarias
Límite de pérdidas por día de negociación.
-
Visualización en el gráfico
Visualización de zonas y estado actual del sistema directamente en el gráfico.
Condiciones recomendadas
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M5-H1 (recomendado)
-
Tipo de cuenta: Cobertura
-
Depósito mínimo: desde $500
-
VPS: Recomendado para 24/7
Información importante
Operar en los mercados financieros implica riesgos. Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Recomendamos probar el asesor en una cuenta demo antes de utilizarlo.