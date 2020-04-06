GOLD PIVOT DOMINATOR es un asesor experto para el comercio de oro (XAUUSD), desarrollado de acuerdo con los principios de la lógica del mercado institucional.

GOLD PIVOT DOMINATOR es un asesor experto para el trading en oro (XAUUSD), desarrollado según los principios de la lógica institucional de mercado y priorizando la calidad de las decisiones de trading sobre su cantidad.

La estrategia se centra en trabajar a partir de zonas pivote clave de soporte y resistencia, con confirmación de entrada obligatoria a través de Price Action y un sistema de evaluación de señales multifactor.

El asesor no utiliza métodos agresivos o de alta frecuencia y está diseñado para encontrar puntos de entrada con una alta probabilidad de éxito.

La estrategia se basa en:

trabajo desde zonas pivote clave (S/R)

confirmación de entrada a través de patrones de Price Action

filtrado de la dirección del movimiento del mercado

sistema de evaluación de la calidad de la señal (scoring)

El asesor no busca operaciones frecuentes - selecciona los puntos con mayor probabilidad.

Características principales

Pivot Zones Trading

Opere sólo desde zonas de soporte y resistencia significativas.

Filtro de acción del precio

Utiliza patrones de velas de impulso e inversión.

Puntuación Multi-Factor

A cada señal se le asigna una calificación - las operaciones se abren sólo si son de suficiente calidad.

Filtro de dirección

Prohibición de operar en contra de la dirección prioritaria del mercado.

Gestión del riesgo

Sistema flexible para calcular el volumen y proteger el capital.

Lógica de Recuperación

Recuperación suave tras rachas perdedoras sin métodos agresivos.

Protección contra pérdidas diarias

Límite de pérdidas por día de negociación.

Visualización en el gráfico

Visualización de zonas y estado actual del sistema directamente en el gráfico.

Condiciones recomendadas

Plataforma: MetaTrader 5

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M5-H1 (recomendado)

Tipo de cuenta: Cobertura

Depósito mínimo: desde $500

VPS: Recomendado para 24/7

Información importante

Operar en los mercados financieros implica riesgos. Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Recomendamos probar el asesor en una cuenta demo antes de utilizarlo.