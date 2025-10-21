Volatility Matrix

Volatility Matrix es un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara y dinámica de la volatilidad del mercado en tiempo real.
Combina múltiples bandas de volatilidad adaptables en un único marco analítico, lo que le permite identificar zonas de compresión, expansión e inversión en cualquier marco temporal o símbolo.

Esta herramienta va mucho más allá de los indicadores de volatilidad estándar.
Construye una estructura de volatilidad completa en torno a la acción del precio, revelando cuándo el mercado se está preparando para el movimiento y cuándo la volatilidad se está expandiendo o contrayendo.
El resultado es una representación limpia y basada en datos del ritmo del mercado, ideal para estrategias de ruptura, inversión y continuación de la tendencia.

Características principales

1. Canalesde volatilidad de varios niveles
El indicador calcula y traza varias zonas dinámicas de volatilidad, de leve a extrema, utilizando multiplicadores internos de volatilidad.
Estos canales codificados por colores ayudan a los operadores a reconocer instantáneamente el estado actual de la volatilidad y a anticiparse a los cambios en la energía del mercado.

2.
Volatility Matrix distingue claramente entre las fases de compresión (acumulación de baja volatilidad) y expansión (liberación de alta volatilidad).
Esto permite a los operadores anticipar condiciones de ruptura o identificar periodos de agotamiento en los que es probable que se produzcan retrocesos.

3. Motor de cálculo adaptativo
El sistema ajusta automáticamente su sensibilidad en función de las características del símbolo y del marco temporal.
Tanto si se opera con divisas, índices, materias primas o criptodivisas, el indicador se mantiene estable y preciso sin necesidad de optimización.

4. Mapeo inteligente de señales
La lógica interna supervisa el flujo de volatilidad dentro de las bandas y entre ellas, proporcionando un marco visual que destaca las posibles zonas de continuación o inversión con gran precisión.

5. Compatibilidad con múltiples marcostemporales
Diseñada para ser flexible, la Matriz de Volatilidad funciona eficazmente en todos los marcos temporales -desde gráficos de scalping M1 hasta configuraciones swing D1- manteniendo la misma consistencia estructural en todos los mercados.

6. Visualización profesional
Un trazado limpio y eficiente con un rendimiento optimizado garantiza que el indicador se integre a la perfección en cualquier diseño de negociación.
Cada banda puede ajustarse individualmente en cuanto a color, grosor y estilo.

Cómo utilizar la matriz de volatilidad

  1. Identifique las zonas de compresión
    Cuando las bandas de volatilidad se estrechan y se acercan entre sí, la actividad del mercado se está consolidando.
    Una volatilidad baja suele preceder a movimientos direccionales importantes, lo que resulta ideal para anticiparse a las rupturas.

  2. Vigilar las zonas de expansión
    Cuando las bandas se ensanchan bruscamente, la volatilidad aumenta.
    Esto indica un fuerte impulso direccional y el posible comienzo de una tendencia o fase de impulso.

  3. Observe laszonas extre mas
    Los niveles de volatilidad más externos representan desviaciones extremas.
    Estas zonas suelen actuar como regiones de reversión o retroceso a corto plazo, dependiendo de la fuerza de la tendencia.

  4. Integración con otras herramientas
    La Matriz de Volatilidad puede utilizarse como sistema analítico independiente o como capa de confirmación con indicadores de acción del precio, volumen o impulso.

Parámetros de entrada

  • Período de volatilidad - Período base utilizado para el cálculo de la volatilidad.

  • Multiplicadores de Banda - Controla la distancia entre los canales interior, medio y exterior.

  • Tipo y longitud de suavizado - Define cómo se adapta la línea de volatilidad base a las condiciones cambiantes del mercado.

  • Configuración de Color y Estilo - Personalización completa para cada zona de volatilidad.

  • Opciones de alerta - Alertas opcionales cuando la volatilidad supera o cae por debajo de los umbrales definidos.

Aplicaciones recomendadas

  • Operaciones de ruptura e impulso basadas en la volatilidad

  • Configuraciones de reversión y reversión de la media

  • Confirmación de la compresión del mercado antes de noticias de gran impacto

  • Identificación de condiciones de precios sobreextendidos

  • Sincronización de volatilidad en múltiples marcos temporales

Por qué elegir Volatility Matrix

Volatility Matrix no es una simple adaptación de indicadores comunes como las bandas de Bollinger o los canales ATR.
Se trata de un motor de análisis de la volatilidad especialmente diseñado para ofrecer información visual clara sobre la dinámica interna del mercado.
Al visualizar cómo evoluciona la volatilidad en lugar de sólo cómo se mueve el precio, proporciona a los operadores una ventaja decisiva en el momento oportuno.

Tanto si es usted un scalper a corto plazo como un operador de posiciones a largo plazo, Volatility Matrix le ofrece la misma claridad:
vea la volatilidad, anticipe los movimientos y opere con precisión.


Productos recomendados
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indicadores
Visión general El indicador Smart Money Structure Markup para MetaTrader 5 es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar estructuras de mercado clave basadas en las populares estrategias Smart Money Concepts (SMC). Este indicador detecta micro-estructuras de mercado, proporcionando información sobre los movimientos de precios y los posibles cambios de tendencia. Destaca elementos importantes como la ruptura válida de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CH
FREE
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indicadores
Este indicador es el indicador más común que usamos todos los días, incluidas nuestras estrategias más utilizadas, ICT y SMC, los límites de Stop Loss y los límites de liquidez que ocurren en las horas de apertura y cierre de los intercambios, así como el volumen de intercambios con Fibonacci y haciendo zoom in y out, y las acciones más comunes que desea ver, como seleccionar el movimiento de intercambio que desea ver y tirar de Fibonacci, son indicadores completamente automáticos que le permite
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
High Low MTF - Multi-Timeframe Niveles Altos y Bajos High Low MTF es un indicador profesional diseñado para operadores que desean visualizar potentes zonas de soporte y resistencia basadas en máximos y mínimos de cualquier marco temporal. Le permite visualizar niveles máximos y mínimos de periodos más pequeños o más altos directamente en su gráfico actual, proporcionando una visión completa del mercado en múltiples marcos temporales. Funciona para day traders, scalpers, swing traders e incluso
SMC Liquidity
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
SMC LIQUIDITY Suite avanzada de análisis de liquidez y dinero inteligente de nivel institucional para MT5 SMC LIQUIDITY es un completo conjunto de herramientas institucionales diseñado para operadores que necesitan una cartografía precisa de la liquidez, inteligencia de la estructura del mercado, conceptos de dinero inteligente y conocimiento del flujo de órdenes en una única interfaz integrada. Está diseñado para un flujo de trabajo profesional, claridad en múltiples marcos temporales y una eje
Murphy Order Block Break Structure
Muchamad Sadam Madjid
Indicadores
Murphy Order Block es un indicador altamente optimizado y visualmente limpio para identificar zonas institucionales clave basadas en la pura lógica de la estructura del mercado. Está diseñado para operadores que siguen conceptos de dinero inteligente (SMC), trading OB estilo ICT y estrategias de break & retest basadas en la estructura. Este indicador detecta y dibuja dinámicamente: - **1 Bloque de Orden Alcista válido (Zona de Compra)** - **1 Bloque de Orden Bajista válido (Zona de Venta)** #
LiquidXPro Reverse
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
LiquidX Pro - Precision Reversal Engine "Detector profesional de retrocesos multiconfluencia que identifica máximos y mínimos de alta probabilidad utilizando barridos de liquidez institucional, agotamiento de volumen y divergencia de impulso" Descripción general LiquidX Pro - Precision Reversal Engine es un sofisticado indicador de nivel profesional diseñado para operadores serios que desean detectar retrocesos del mercado de alta probabilidad con precisión institucional. Deje de perseguir ruptu
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indicadores
CANAL DINÁMICO DE TENDENCIA SR Dynamic SR Trend Channel es un indicador sencillo para la detección de tendencias, así como de niveles de resistencia/soporte en el marco temporal actual. Le muestra las áreas donde se puede esperar un posible cambio en la dirección de la tendencia y la continuación de la tendencia. Funciona con cualquier sistema de comercio (tanto la acción del precio y otros sistemas de comercio que utilizan indicadores) y también es muy bueno para el sistema de gráficos renko t
Shift Quantizz Trader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Shift Quantizz Trader explota los retrocesos estadísticos dentro de las tendencias largas, midiendo la desviación del precio de la media y el promedio adaptativo para confirmar la dirección. Transforma el "exceso" de precios en un filtro de la dirección y la fuerza de la tendencia, creando una forma de impulso estadístico adaptativo. Activo recomendado: WIN Mini Index. Marco temporal recomendado: M5. NOTA: Cambie el parámetro BR1 por BR. Utilice "every tick".
VTC Volatility
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
El indicador VTC Volatilidad fue escrito para apoyar una estrategia de la bolsa brasileña en el WDO (USDBRL), pero puede ser adaptado a otras estrategias y mercados. En la nueva actualización del indicador, ahora se permite elegir hasta 4 niveles para determinar el rango, y así ser más versátil. La bolsa brasileña (B3) tiene el VTC que es una "Transacción Estructurada de Volatilidad Cambiaria" (más información en la página web de B3). Alrededor de las 10:00 de la mañana, sale la "Call" de la
VIDYA Enhanced
David Ben Svaiter
Indicadores
El indicador VIDYA-ENHANCED (Promedio Dinámico de Índice Variable) es una herramienta de análisis técnico utilizada para identificar tendencias y movimientos laterales. Ajusta dinámicamente su sensibilidad en función de la volatilidad del mercado, utilizando el Chande Momentum Oscillator como índice de volatilidad. Esta característica permite a VIDYA-ENHANCED ser más ágil durante los periodos de movimientos significativos de los precios, permaneciendo más estable durante las fases menos voláti
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El Weis Wave Chart Forex para MT5 es un indicador de precio y volumen. La lectura de Precio y Volumen fue ampliamente difundida a través de Richard Demille Wyckoff en base a las tres leyes creadas por él: Oferta y Demanda, Causa y Efecto y Esfuerzo vs. Resultado. En 1900, R.Wyckoff ya utilizaba el gráfico de ondas en sus análisis. Muchos años después, alrededor de 1990, David Weis Automatizó el gráfico de ondas de R. Wyckoff y hoy os traemos la evolución del gráfico de ondas de David Weis. Muest
Italo Volume Indicator MT5
Italo Santana Gomes
4.73 (15)
Indicadores
¡COMPRE EL INDICADOR Y OBTENGA EL EA GRATIS COMO BONO + ALGUNOS OTROS REGALOS! ITALO INDICADOR DE VOLUMEN es el mejor indicador de volumen jamás creado, y ¿por qué es eso? El indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 7 años de experiencia en forex y muchos otros mercados. ¡Usted sabe que muchos indicadores de volumen alrededor de la Internet no son completos, no ayuda, y es difícil de operar, pero el Indicador de Volumen Italo es diferente , el Indica
WT Vwap 5 Bands
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
WT Vwap 5 Bandas El indicador WT Vwap Bands es un indicador que combina precio y volumen, ayudando a mostrar si el precio está dentro del "precio justo", sobrecomprado o sobrevendido . El código del indicador fue diseñado para el rendimiento y ya ha sido probado en una cuenta de trading real. Además de las entradas visuales (color, grosor y estilo de línea), el usuario puede definir un valor% que depende del precio. Los valores por defecto trabajan con la banda más distante al 1% del prec
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
Colored Chaikin Money Flow
Sidnei Da Silva Santos Junior
Indicadores
El Chaikin Money Flow (CMF) es un indicador creado por Marc Chaikin en la década de 1980 para supervisar la acumulación y distribución de una acción durante un periodo determinado. El periodo CMF por defecto es de 21 días. Las lecturas del indicador oscilan entre +1 y -1. Cualquier cruce por encima o por debajo de 0 puede utilizarse para confirmar cambios en el flujo de dinero, así como el impulso de compra o venta, pero muchos operadores buscan divergencias para predecir el cambio de tendencia
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Asesores Expertos
SpectraCore Genesis Diseñado para el oro. Preciso en cada movimiento. Actúa cuando los demás dudan. SpectraCore Genesis no es solo otro asesor experto más. Es un sistema de trading de nivel profesional, desarrollado exclusivamente para operar con XAU/USD (oro) . Sin plantillas genéricas. Sin atajos. Solo estructura, control y lógica algorítmica. Este sistema no se lanza al mercado por impulso. Espera. Y entra cuando el mercado revela una oportunidad real. Una señal de trading en vivo con datos e
The Swap Joker
LVB UG
Asesores Expertos
EL BROMISTA DEL SWAP Sea el Banco. THE SWAP JOKER es un bot multidivisa sencillo pero ingenioso. El Bot fue creado hace dos años y ha estado haciendo crecer mi cuenta desde entonces. Si usted ha negociado con CFDs antes de que usted sabrá que usted necesita para cerrar todas las operaciones antes de la medianoche y el fin de semana o se le cobrará una cuota considerable para mantener el comercio (s) abierta. Desafortunadamente esto nos deja a los traders sólo tres opciones: scalping, gastar muc
MT5 CuanHunter Signal Indicator
Jivi Muzaqi Guntur
Indicadores
Características: Etiquetas claras de Compra/Venta con flechas direccionales. Etiquetas automáticas Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) para una mejor gestión del riesgo. Señales gráficas fáciles de leer (sin líneas confusas). Funciona en cualquier marco de tiempo y cualquier activo (Forex, Oro, Índices, Cripto, Acciones). Compatible con MetaTrader 5 (MT5 desktop & mobile sync) . Perfecto para: Traders principiantes que necesitan señales directas. Traders experimentados que quieren una herramie
RSI Scanner with Alerts MT5
Keith Watford
Indicadores
Un útil escáner/panel que muestra los valores RSI para múltiples símbolos y marcos temporales. Se puede ocultar/mostrar fácilmente con un simple clic en el escáner en la parte superior izquierda del panel. Puede introducir los valores RSI superior e inferior y los colores se pueden configurar para mostrar cuando por encima / debajo de estos valores. Los valores por defecto son 70 y 30. También hay colores de entrada para cuando el RSI está por encima o por debajo de 50 (pero sin exceder los niv
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indicadores
Este producto está diseñado para la plataforma MT5 y ofrece dos funciones clave: Cálculo del VWAP (Volume Weighted Average Price) y análisis del Perfil de Volumen. Ventajas: Cálculo del VWAP: El producto calcula el VWAP, que es un indicador popular utilizado por los operadores para determinar el precio medio de un valor en función de su volumen de negociación. Ayuda a identificar posibles oportunidades de compra o venta comparando el precio actual con el precio medio ponderado por volumen. Análi
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indicadores
Si no está seguro de cómo utilizar este indicador, no dude en ponerse en contacto conmigo. Se lo explicaré y le proporcionaré material de lectura para ayudarle a sacarle el máximo partido. Escáner secuencial TD: Una visión general El TD Sequential Scanner es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para identificar potenciales puntos de agotamiento de precios y cambios de tendencia en los mercados financieros. Desarrollado por Tom DeMark, este método es ampliamente utilizado por lo
HTF Vision
Nindita Giwangkara
5 (1)
Indicadores
HTF Vision - Visualizador de velas de marco temporal superior Gratis ahora, celebrando el lanzamiento de la utilidad Live Chart Viewer https://www.mql5.com/en/market/product/158488 HTF Vision proporciona a los operadores una forma intuitiva de visualizar la acción del precio en un marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual. Este potente indicador superpone datos de velas de marcos temporales superiores seleccionados (H1, H4 o Diario) como cuadros personalizables, lo que le ofrec
FREE
Fusion StructureBlocksAuto MonthlyOR
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
Structure de fusionBlocsAuto + MensuelOU Pouvoir structurel avec précision mensuelle Description Fusion StructureBlocksAuto + MonthlyOR est un indicateur avancé tout-en-un qui combine l' analyse structurelle du marché (détecter automatiquement les swings maximaux/minimaux et les blocages structurels) avec le système de Monthly Open Range (MOR) . Offrir une équipe professionnelle d'analyse institutionnelle de la structure et des niveaux clés mensuels pour aider à identifier les zones de haute
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
¿Utilizas el volumen en tu lectura del mercado? Ciertamente muchos traders lo utilizan, y no se imaginan operar sin él. El indicador Color Histogram Volume Set permite al usuario elegir el valor que considere interesante monitorizar. Cuando lo superes tendrás confirmación visual y si quieres también tendrás la alerta sonora que te da el indicador. Por supuesto, hay otras formas de tratar de encontrar un volumen alto, como evaluar si el volumen está por encima de la media, si es el vo
ZhiBiTMG MT5
Qiuyang Zheng
Indicadores
ZhiBiTMG es una colección de tendencias e indicadores de martingala para todos los segmentos del mercado y todos los ciclos de gráficos. Muchos indicadores en el mercado violan la tendencia pero afirman ser precisos, pero ¿son realmente precisos? De hecho, no es exacto! Porque el mercado debe ir con la tendencia. Este indicador ZhiBiTMG da la señal de martingala en la premisa de la tendencia. Esto estará en línea con las reglas del mercado. Instrucciones de uso: La línea roja es la línea de tend
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
MW Direction by Candle Body Analysis
Martin Bittencourt
Indicadores
El indicador Martinware Direction by Candle Body Analysis es un indicador de tendencia que muestra la dirección actual del activo, hacia arriba o hacia abajo, al verificar si se respetaron o rompieron las bases de los cuerpos de velas anteriores. Funciona de manera similar a un promedio móvil, pero es más objetivo debido a su menor cantidad de parámetros de configuración. El algoritmo asume la teoría de que, aunque los altibajos de las velas tienen su valor, es el cuerpo el que muestra el se
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indicadores
Este indicador de panel de zona de oferta y demanda de múltiples períodos de tiempo y múltiples símbolos envía alertas cuando el precio ha alcanzado una zona de oferta / demanda. También es posible usarlo para recibir alertas sobre dobles techos / fondos regulares en lugar de zonas. Se puede utilizar con todos los marcos de tiempo de M1 a MN.       Se pueden mostrar un máximo de 9 períodos de tiempo en el tablero al mismo tiempo.   Es posible utilizar filtros de RSI, divergencia (MACD, OsMA, RSI
Session Separator MT5
Luong N Man
Indicadores
El indicador separador de sesiones dibuja recuadros para cada sesión de negociación con el fin de mostrar al operador las horas de apertura y cierre con sus máximos y mínimos. Características principales: Opción de establecer horas y colores para 3 sesiones de negociación. Los recuadros se actualizan inmediatamente al salir del máximo/mínimo. Cambio de hora o huso horario automático. Elija la cantidad de días para dibujar cajas de sesión. El indicador funciona en H1 e inferior para mayor visib
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Otros productos de este autor
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Engulfing Zone Sniper MT5 - Indicador de Señales y Zonas Multi-Tiempo El Engulfing Zone Sniper MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para resaltar patrones de velas envolventes en combinación con zonas de soporte/resistencia adaptables. Proporciona marcadores visuales y alertas opcionales para ayudar a los operadores a identificar las reacciones de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Características principales Detección Multi-Timeframe - Opción de escanear c
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Swing Dragon es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque basado en el swing. El EA aplica la lógica de seguimiento de tendencias junto con la sincronización de entrada de swing para identificar oportunidades de retroceso, ruptura y reversión. Incluye funciones integradas de gestión de operaciones y control de riesgos adecuadas para diferentes condiciones de mercado. Características principales Sistema de entrada basado en oscilaciones : Detec
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Goldilocks GG - El scalper de precisión definitivo Goldilocks GG es un Asesor Experto de última generación diseñado para dominar el oro (XAU/USD) y otros mercados volátiles con scalping de precisión, inteligencia adaptativa y un potente control del riesgo. Construido para los operadores que exigen velocidad, consistencia y rentabilidad , combina la lógica de entrada de vanguardia con filtros inteligentes que se adaptan a cualquier condición de mercado. Principales ventajas Funciona con Oro y Más
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart Risk Manager Dashboard es un indicador de MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los operadores con el control estructurado del riesgo y la supervisión de la cuenta en tiempo real. Proporciona una interfaz visual para la gestión del tamaño de la posición, el seguimiento de las pérdidas y ganancias, y el establecimiento de límites de negociación personalizados. Características principales Calculadora de riesgo SL/TP Muestra el riesgo y la recompensa estimados directamente en el gráfico median
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
T3 Matrix Pro - EA Adaptativo de Fusión de Tendencias El T3 Matrix Pro es un Asesor Experto avanzado de seguimiento de tendencias que combina la potencia de las Medias Móviles T3 , el SAR Parabólico y el análisis Heikin-Ashi en un único sistema de precisión. Diseñado tanto para scalping como para swing trading, identifica los cambios en la estructura del mercado de forma temprana y los confirma con una lógica de momentum multicapa. Lógica básica Algoritmo T3 Fast & Slow - Detecta transiciones de
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Trend Reversal Candles es un indicador diseñado para resaltar patrones comunes de inversión y continuación de velas directamente en el gráfico. Marca las configuraciones detectadas con flechas y etiquetas para un reconocimiento visual más fácil, reduciendo la necesidad de buscar patrones manualmente. Patrones detectados Envolvente alcista y bajista Martillo y Hombre Colgado Estrella fugaz Variaciones Doji Otras configuraciones de inversión ampliamente utilizadas Características Muestra flechas y
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
SMC GOLD MASTER - Motor Institucional de Concepto de Dinero Inteligente para Oro y Más SMC GOLD MASTER es un motor de negociación Smart Money Concept (SMC) de nivel profesional diseñado para operadores serios que desean leer la estructura del mercado con claridad institucional. Detecta automáticamente rupturas de estructura (BOS) , cambios de carácter (CHoCH) , bloques de órdenes (OB) , zonas de liquidez y huecos de valor razonable (FVG ), creando un mapa visual completo de cómo se mueven realm
OrderFlow Vision
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
OrderFlow Vision - Visualizador de la estructura del mercado institucional OrderFlow Vision es un indicador de Smart Money Concepts (SMC) diseñado para detectar y visualizar automáticamente la estructura de precios institucional directamente en el gráfico. Identifica y marca los Bloques de Órdenes , las Brechas de Valor Justo (FVGs) , las Rupturas de Estructura (BOS) y los Cambios de Carácter (CHOCH) en tiempo real, ayudando a los operadores a entender cómo se mueve el precio en relación con la
FREE
BullBear Strength Meter
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Medidor de fuerza BullBear El medidor de fuerza de BullBear es un indicador dinámico de sentimiento e impulso del mercado que cuantifica el equilibrio real de poder entre compradores y vendedores. En lugar de basarse en una única fórmula, fusiona múltiples motores analíticos de eficacia probada en un modelo de fuerza integral, ofreciendo a los operadores una lectura visual precisa del dominio alcista y bajista en tiempo real. Esta herramienta mide, compara y muestra la intensidad de las fuerzas
FREE
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Aureus Volatility Matrix - Sistema Profesional de Trading Adaptativo Asesor Experto Universal Multi-Activos para Oro, Índices y Divisas Aureus Volatility Matrix es un sofisticado Asesor Experto independiente del broker, diseñado para los operadores profesionales que exigen fiabilidad, precisión y adaptabilidad a través de múltiples clases de activos. Construido desde cero para manejar los desafíos únicos de la negociación algorítmica moderna, este EA opera sin problemas XAUUSD (Oro), los princip
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
VoltArx Volatility Engine - Algoritmo de ruptura de grado institucional Aproveche el poder de la compresión de la volatilidad y las explosivas rupturas del mercado con una sincronización precisa El Motor de Volatilidad VoltArx es un sofisticado sistema de negociación multimercado diseñado para identificar y capitalizar eventos de expansión de volatilidad de alta probabilidad. Basado en la investigación institucional y el análisis avanzado de la microestructura del mercado, VoltArx detecta cuándo
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Zone Trader - Asesor Experto Profesional en la Acción del Precio Visión general Quantum Zone Trader es un avanzado sistema de trading algorítmico basado en los principios de la acción del precio. El EA identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda de alta probabilidad a través de múltiples marcos de tiempo y ejecuta entradas precisas basadas en conceptos de comercio institucional. Diseñado para operadores serios que entienden la estructura del mercado, este AE combina la detec
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
ZoneBreaker Pro - Estrategia avanzada de combinación de zonas de ruptura ZoneBreaker Pro es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4 que implementa una metodología de ruptura de zonas basada en la precisión. Este asesor experto identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante el análisis de formaciones de velas opuestas durante horas específicas de apertura del mercado y la ejecución de operaciones cuando el precio rompe a través de zonas def
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Advanced Kernel Smoother - Indicador profesional de regresión multinúcleo El Advanced Kernel Smoother representa un enfoque sofisticado para el análisis de la acción del precio, utilizando técnicas matemáticas avanzadas de regresión kernel para filtrar el ruido del mercado e identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad con una claridad excepcional. Tecnología principal Este indicador emplea 17 funciones kernel diferentes, como Gaussian, Laplace, Epanechnikov, Silverman, etc., ca
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Sistema de señalización MV Arrow Visión general del indicador El MV Arrow Signal System es un completo sistema de trading multiindicador para MetaTrader 4 que identifica potenciales señales de compra y venta basadas en la detección de puntos de oscilación combinada con múltiples filtros de confirmación técnica. Concepto Básico El sistema escanea los gráficos de precios para identificar máximos y mínimos oscilantes y, a continuación, aplica un sistema de puntuación basado en múltiples indicadores
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Killer Combo System es un indicador multiestrategia diseñado para destacar las posibles configuraciones de reversión y continuación mediante la combinación de varios módulos técnicos en una sola herramienta. Proporciona una configuración flexible, permitiendo a los usuarios activar o desactivar diferentes filtros de confirmación de acuerdo con su propio enfoque de negociación. Módulos disponibles Detección de divergencias RSI y CCI Cruces MACD Reconocimiento de patrones de velas Filtrado Multi-T
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Scalper EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica un filtrado multicapa para identificar oportunidades de scalping durante las sesiones activas del mercado. Combina la estructura del mercado, el conocimiento de la volatilidad, y los módulos de control de riesgo para proporcionar la ejecución sistemática de operaciones sin martingala o métodos de cuadrícula. Características principales Filtro de zona de liquidez - Evita las entradas cerca de zonas de rechazo recientes, a menudo
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Sentient Trend Sculptor EA es un Asesor Experto diseñado para la negociación automatizada basada en tendencias. Aplica el filtrado de múltiples marcos temporales, la adaptación de la volatilidad y la lógica de sesión para identificar y gestionar las operaciones en diferentes instrumentos. El sistema no utiliza métodos de martingala ni de rejilla. Características principales Motor de tendencias: Filtra la acción del precio con una alineación de marcos temporales superior e inferior. Lógica de en
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Adaptive SR Zones - Edición Breakout Adaptive SR Zones es un indicador de MetaTrader 5 de última generación que mapea automáticamente las zonas de soporte y resistencia y rastrea la actividad de ruptura en tiempo real. Diseñado para los operadores que confían en la estructura del mercado y la confluencia de zonas, combina el análisis de múltiples marcos de tiempo , la lógica de confirmación de ruptura y alertas personalizables en una poderosa herramienta. Sin repintado. Características principal
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
AlphaPro EA - Visión general técnica 1. Introducción AlphaPro EA es un Asesor Experto para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Aplica múltiples estrategias algorítmicas con funciones de control de riesgo y soporta varios modos de gestión de operaciones. El sistema está diseñado para su uso en diferentes marcos de tiempo y múltiples pares de divisas. 2. Características principales Ejecución algorítmica - Utiliza una lógica de entrada/salida multicapa que combina métodos de scalping, breakout y basados
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart HORIZON - Indicador de Volumen + SMC Smart HORIZON es un indicador de TradingView que combina niveles de perfil de volumen con componentes de Smart Money Concepts (SMC) para proporcionar un análisis gráfico estructurado. Destaca los elementos de la estructura del mercado y las zonas de referencia clave, facilitando el seguimiento de la interacción de los precios con los niveles de estilo institucional. Características principales Niveles de perfil de volumen VAH semanal y mensual (línea di
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) de MetaTrader 5 que implementa una estrategia de martingala con configuración flexible. El EA admite hasta tres pares de divisas con tamaños de lote y direcciones comerciales definidos por el usuario. Permite establecer umbrales (en pips o divisas) para abrir capas adicionales de martingala, y ofrece opciones para cerrar posiciones por reglas de ciclo (sólo la primera capa o todas las capas combinadas). El sistema puede invertir la dirección después de cada ciclo completado e
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
QQQ TrendMaster Pro - Indicador MT5 Esta es una herramienta de análisis técnico diseñada para operar con el Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ). Combina varios módulos configurables para ayudar a analizar la estructura del mercado y las condiciones de tendencia: Cruces de medias móviles - Señales MA de 200 y 21 periodos. Módulo MACD - Ajustes personalizables de rápido/lento/señal (por defecto 10/26/9). Chaikin Money Flow - Para confirmación basada en volumen. Índice de Movimiento Direccional (DMI) -
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Hedging Grid EA - Sistema de negociación multiestrategia adaptable Hedging Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para los operadores que desean una negociación sólida con cobertura dinámica, tamaño de lote adaptable y múltiples mecanismos de protección . Construido con flexibilidad y precisión, puede ser optimizado tanto para un crecimiento agresivo como para un rendimiento conservador con gestión de riesgos , por lo que es adecuado para una amplia gama de estilos de nego
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Reversion Pro X - Sistema avanzado de inversión de medias Reversion Pro X es un sistema de trading automatizado, inteligente y eficiente , basado en una potente estrategia de reversión a la media . Captura los movimientos de los precios de vuelta a la media después de fuertes impulsos direccionales , lo que le permite operar las sobrerreacciones del mercado con precisión. Diseñado para Forex, Oro e Índices , el sistema se adapta a las diferentes condiciones del mercado y está totalmente optimiza
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
PulseTrader Pro es un Asesor Experto de última generación creado para los operadores que desean un sistema de negociación fiable, flexible y adaptable. Diseñado con un equilibrio entre la precisión de scalping y la fuerza de swing-trading , lee el "pulso" del mercado y se adapta a las condiciones cambiantes. A diferencia de los EA rígidos que fallan en los mercados dinámicos, PulseTrader Pro combina filtros técnicos avanzados, una sólida gestión del riesgo y una ejecución inteligente de las ope
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
GoldRushTrader EA - Opere Conceptos de Dinero Inteligente Automáticamente en MT5 GoldRushTrader EA es un sistema de trading totalmente automatizado basado en Smart Money Concepts (SMC) . Combina la lógica del trading institucional con el escaneo avanzado del mercado para generar y gestionar las operaciones automáticamente. Características principales: Motor de Negociación SMC - Detecta agarrones de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas de estructura. Ejecución automatizada - Coloca y gestion
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
CryptoGrid AI Pro - Opere con Bitcoin, Crypto y pares de divisas en USD con reconocimiento inteligente de patrones de velas y un potente sistema de cuadrícula multinivel. Overview CryptoGrid AI Pro es un Asesor Experto avanzado que fusiona el reconocimiento de patrones de velas con un robusto sistema de trading grid . Está optimizado para Bitcoin (BTCUSD) , pero también funciona eficazmente con los principales pares de divisas en USD (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) y otras criptodivisa
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
ProfitPyramid X - EA de Estrategia Compuesta Avanzada ProfitPyramid X es un Asesor Experto de nivel profesional que aprovecha la lógica piramidal para maximizar sus beneficios durante las fuertes tendencias del mercado. A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala o de promediación a la baja, este EA sólo añade nuevas operaciones cuando el mercado se mueve a su favor , componiendo las ganancias de forma segura y eficaz. Diseñado para las divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USD
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario