Institutional Tick Engine Pro: Análisis de Velocidad de Ticks y Mapa de Calor

Institutional Tick Engine Pro es una suite de análisis técnico diseñada para procesar datos de Ticks en bruto directamente del bróker. Sintetiza métricas de Flujo de Órdenes incluyendo Velocidad, Mapas de Calor y patrones de Microestructura sin requerir datos de Nivel 2.

Características Clave

1. Monitor de Velocidad de Ticks Mide la velocidad del mercado (Ticks Por Segundo). Analiza la relación precio-tiempo para determinar la agresividad del movimiento.

2. Mapa de Calor de Liquidez Sintética Visualiza "zonas de absorción" donde el precio se detiene a pesar del alto volumen. Utiliza tecnología CCanvas para identificar órdenes límite ocultas.

3. Señales de Reversión de Microestructura Detecta reversiones potenciales dentro de una vela en formación analizando el desequilibrio de ticks.

4. Asistente de Trading de Audio (Modo Geiger) Incluye un modo "Contador Geiger" que modula la frecuencia del sonido basándose en la volatilidad del mercado.

Especificaciones Técnicas

Fuente de Datos: Datos de Ticks del Bróker.

Alertas: Notificaciones Push, Email, Sonido y Pantalla.

Exportación: Capacidad de exportación a CSV.

Institutional Tick Engine Lite (Free Version): https://www.mql5.com/tr/market/product/161942