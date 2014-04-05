Institutional Tick Engine PRO

Institutional Tick Engine Pro: Análisis de Velocidad de Ticks y Mapa de Calor

Institutional Tick Engine Pro es una suite de análisis técnico diseñada para procesar datos de Ticks en bruto directamente del bróker. Sintetiza métricas de Flujo de Órdenes incluyendo Velocidad, Mapas de Calor y patrones de Microestructura sin requerir datos de Nivel 2.

Características Clave

1. Monitor de Velocidad de Ticks Mide la velocidad del mercado (Ticks Por Segundo). Analiza la relación precio-tiempo para determinar la agresividad del movimiento.

2. Mapa de Calor de Liquidez Sintética Visualiza "zonas de absorción" donde el precio se detiene a pesar del alto volumen. Utiliza tecnología CCanvas para identificar órdenes límite ocultas.

3. Señales de Reversión de Microestructura Detecta reversiones potenciales dentro de una vela en formación analizando el desequilibrio de ticks.

4. Asistente de Trading de Audio (Modo Geiger) Incluye un modo "Contador Geiger" que modula la frecuencia del sonido basándose en la volatilidad del mercado.

Especificaciones Técnicas

  • Fuente de Datos: Datos de Ticks del Bróker.

  • Alertas: Notificaciones Push, Email, Sonido y Pantalla.

  • Exportación: Capacidad de exportación a CSV.

Institutional Tick Engine Lite (Free Version): https://www.mql5.com/tr/market/product/161942


Productos recomendados
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
Indicador de perfil de volumen del mercado + oscilador inteligente. Funciona en prácticamente todos los instrumentos: pares de divisas, acciones, futuros, criptomonedas, tanto con volúmenes reales como de ticks. Es posible configurar la definición automática del rango de construcción del perfil (por ejemplo, por una semana o un mes, etc.), así como establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales: roja y azul). Se muestra en forma de histograma. El ancho del histograma
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
¿Utilizas el volumen en tu lectura del mercado? Ciertamente muchos traders lo utilizan, y no se imaginan operar sin él. El indicador Color Histogram Volume Set permite al usuario elegir el valor que considere interesante monitorizar. Cuando lo superes tendrás confirmación visual y si quieres también tendrás la alerta sonora que te da el indicador. Por supuesto, hay otras formas de tratar de encontrar un volumen alto, como evaluar si el volumen está por encima de la media, si es el vo
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
NIVELES CRITICOS DE RAD Los procesos de Acumulación y Distribución de Volumen generan los soportes y resistencias naturales del mercado.  A medida que estos proceso se generan, los niveles en los que el volumen relevante se posiciona se convierten en zonas de difíciles de franquear al alza o a la baja. El indicador RAD,   rastrea el Volumen Relevante en tiempo real, identificando los  procesos de acumulación y distribución, graficándolos como  zonas de SOPORTE o RESISTENCIA.  Mediante el uso de
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicadores
Herramienta avanzada de análisis de perfiles de volumen para MetaTrader 5 Kecia Volume Profile Order Finder proporciona a los operadores capacidades de análisis de perfiles de volumen. Este indicador MT5 combina la visualización del perfil de volumen con cálculos estadísticos para ayudar a identificar posibles oportunidades de trading y sugiere niveles de entrada, stop loss y take profit basados en la estructura del mercado. Visualización del Perfil de Mercado Transforme su gráfico con visualiza
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Matrix Currency – Herramienta de Análisis Multi-Timeframe Matrix Currency es un indicador avanzado diseñado para el análisis de la fortaleza de las divisas en el mercado Forex. Ofrece monitoreo eficiente y soporte estratégico para traders que buscan claridad en sus operaciones. Características Principales Análisis Multi-Timeframe : Monitoreo simultáneo de múltiples marcos de tiempo (de M1 a MN1) con actualizaciones en tiempo real, presentado en un formato de matriz intuitivo. Sistema de Alertas
FREE
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
Indicadores
Tendencia del oro : se trata de un buen indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Las mejores señales del indicador: - Para VENTA = histograma rojo + puntero rojo CORTO + flecha amarilla de señal en la misma dirección + flecha roja de dirección de tendencia . - Para COMPRA = histograma azul + puntero azul LARGO + flecha de señal aqua en la misma dirección + flecha azul de dire
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
Insight Flow MT5
Nikola Pocuca
Indicadores
En primer lugar, el indicador Insight Flow destaca por ser una herramienta que no repinta, no redibuja y no se retrasa. Esto lo convierte en una opción primordial tanto para el trading manual como algorítmico, asegurando señales fiables y consistentes. Manual de Usuario: Configuración, entradas y estrategia El indicador Insight Flow aprovecha la acción del precio, la fuerza y el impulso para proporcionar una clara ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados, elimina el ruido y las seña
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Introducción El indicador Wave Trend Oscillator para MT5 es uno de los indicadores más conocidos en el mercado, ayudando a los operadores a encontrar puntos de entrada fuertes en el mercado. Como cualquier otro indicador de MetaTrader 5, puede producir tanto buenas como malas señales, pero el número de señales de compra/venta precisas es significativamente mayor que el de las débiles. Esto hace que sea una herramienta poderosa para mejorar su estrategia de comercio de divisas , si usted es un pr
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
Indicadores
Triángulo Patrón Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 es un sofisticado indicador de MetaTrader 5 que combina los principios geométricos de comercio de W.D. Gann con el reconocimiento avanzado de patrones de triángulo para entregar señales de comercio accionables. Primary Features1. Sistema de detección de patrones de triánguloReconocimiento de triángulo ascendente Función: Identifica automáticamente los patrones de continuación a
FREE
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indicadores
No Demanda No Oferta Este indicador identifica velas de No Demanda - No Oferta en su gráfico y traza barras de volumen coloreadas según la señal. Se puede aplicar a todos los marcos de tiempo o sólo a uno específico. También se puede utilizar como indicador de volumen regular con futuro excepcional de VOLUMEN ponderado. Además tiene una notificación de alerta, sonido y correo electrónico cuando se produce una señal. El indicador no repinta pero la alerta vendrá en dos velas atrás debido a la def
ChoppyLenns
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Detector de mercados agitados: opere con más inteligencia, no con más fuerza Declaración principal: El 90% de los traders pierden dinero - no porque malinterpreten las tendencias, sino porque operan durante mercados entrecortados e indecisos. Este indicador premium le ayuda a evitar esa trampa detectando cuándo el mercado está agitado, para que pueda mantenerse al margen de las operaciones de baja probabilidad y proteger su capital. Qué hace: Identifica Condiciones de Choppy: Utiliza fil
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
Waves PRO
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Para aquellos que aprecian el enfoque de Richard Wyckoff para leer los mercados, en Minions Labs diseñamos una herramienta derivada - sí, derivada, pusimos nuestra propia visión y salsa en este indicador - que llamamos Waves PRO . Este indicador proporciona un ZigZag controlado por la volatilidad del mercado (ATR) para construir sus tramos, Y en cada tramo del ZigZag, presentamos las estadísticas de datos vitales sobre el mismo. Simple y objetivo. Este indicador también se deriva del gran libro
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Market Session Visual
Kambiz Shahriarynasab
Indicadores
El Indicador de Sesiones de Mercado para MT5 le ayuda a predecir los giros del mercado detectando las principales zonas de oferta y demanda. Estos puntos de pivote tienden a ocurrir después de que una nueva sesión ha comenzado y la anterior todavía está abierta. También se utiliza para medir cuántos puntos o pips se mueve el mercado de media durante una sesión. Esto nos ayuda a colocar mejor nuestros take profits y stop losses. El indicador funciona con todos los pares de divisas, oro, plata,
Blahtech VWAP MT5
Blahtech Limited
5 (1)
Indicadores
Antes: $69 Ahora: $49 Blahtech VWAP - Precio medio ponderado por volumen (VWAP) es la relación entre el precio y el volumen total. Proporciona un precio medio en un intervalo de tiempo especificado. Enlaces [ Instalar | Actualizar | Documentación ] Características destacadas Línea VWAP configurable Sesiones, intervalos, anclado o continuo Línea de liquidación del día anterior Bandas de desviación estándar Alertas al cierre de barra o en tiempo real Volúmenes automáticos de Broker o Tick Uso de
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
Price Volume Trend Oscillator PVT
David Iommi
Indicadores
Oscilador Precio Volumen Tendencia (PVT) Descripción: El Oscilador PVT es un indicador de volumen que sirve como alternativa al Volumen en Balance (OBV) estándar. Mientras que los indicadores de volumen ordinarios pueden ser ruidosos y difíciles de leer, esta herramienta convierte el flujo de volumen en un Oscilador de Histograma claro, similar a un MACD, pero para Volumen. Está diseñado para detectar las primeras Reversiones de Tendencia y Divergencias analizando la diferencia entre una media m
FREE
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Fractales Consecutivos Ajustables busca 2 o más fractales en una dirección y envía una alerta en pantalla, una alerta sonora y una notificación push, para puntos de inversión fuertes. Fractales Consecutivos Ajustables, muestra los fractales en el gráfico junto con un texto que cambia de color para señales de compra y venta cuando uno o más fractales aparecen en un lado del precio. Fractales Consecutivos Ajustables se basa en los Fractales de Bill Williams. El estándar Bill Williams fractales se
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM y datos BID/ASK，También es compatible con varias transacciones de divisas， versión DEMO，modleling debe elegir " Cada tick basado en ticks reales" ) Aviso importante: Antes de realizar un pedido, póngase en contacto conmigo primero, y le proporcionaré respuestas y servicios profesionales 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Orderflow Scalp Pro v2.4 ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP, supervisión de puntuación agresiva en tiempo real y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de negociación transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para obtener una rentabilidad constante en plazos de 3-4 minutos. Full Documentation: [Download PDF] Cuatro potentes componentes en un solo sistema Perf
Otros productos de este autor
KC Multi TF Unicorn Hunter
Kaan Caliskan
Indicadores
Únete a mi copytrade; Vantage Market KC Multi-TF Unicorn Hunter - Su francotirador profesional de oportunidades KC Multi-TF Unicorn Hunter es un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para escanear docenas de pares y 3 marcos temporales diferentes simultáneamente desde un solo gráfico, para capturar las oportunidades de reversión más raras y de mayor probabilidad ("Unicornio") del mercado. Se acabaron las interminables horas cambiando de gráfico. Deje que el algoritmo monitorice el m
FREE
KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA
Kaan Caliskan
Utilidades
KC GRIDMASTER v2: Panel de Gestión Comercial Profesional KC GRIDMASTER v2 es un panel de gestión diseñado para asistir en operaciones manuales y cálculos de riesgo. No es un robot grid totalmente automático, sino una utilidad que automatiza tareas específicas basadas en las entradas del usuario. La herramienta calcula el coste medio ponderado de múltiples posiciones y las gestiona como una cesta única. Nueva característica (v1.80): Entrada Automática RSI Incluye una función opcional para automa
FREE
Order Flow Pro
Kaan Caliskan
Indicadores
Order Flow Pro: Análisis de Flujo de Órdenes Sintético Order Flow Pro es una suite de análisis integral diseñada para sintetizar métricas de Flujo de Órdenes de grado profesional utilizando datos Tick estándar del bróker. Combina gráficos Footprint, Perfil de Volumen, CVD y VWAP en un solo indicador optimizado sin requerir datos de Nivel 2. Características Clave Gráficos Footprint (Venta x Compra): Visualiza los volúmenes de compradores y vendedores dentro de cada vela. Permite analizar niveles
Order Flow Standart
Kaan Caliskan
Indicadores
Order Flow Lite: Herramienta de Análisis de Flujo de Órdenes Order Flow Lite es una utilidad de análisis técnico diseñada para visualizar el flujo de órdenes sintético, gráficos de Footprint y análisis de Ticks utilizando datos estándar del bróker. Sirve como la versión de entrada de la suite de análisis profesional, proporcionando funciones esenciales para analizar la lógica Delta y el Perfil de Volumen. Características Incluidas Barras Footprint: Muestra datos de volumen "Venta x Compra" para
FREE
Institutional Tick Engine STD
Kaan Caliskan
Indicadores
Institutional Tick Engine Lite: Herramienta de Velocidad de Ticks y Reversión Institutional Tick Engine Lite es un indicador técnico diseñado para analizar la velocidad del mercado y la lógica de la microestructura utilizando datos de ticks en bruto. Como versión de entrada de la suite profesional, procesa datos en tiempo real para proporcionar métricas para scalping y trading intradía. Características Incluidas Monitor de Velocidad de Ticks: Histograma en tiempo real que muestra "Ticks Por Segu
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario