Global Market Sentiment

Medidor global del sentimiento de riesgo del mercado 1. Abstracción

El Medidor de Sentimiento de Riesgo Global de Mercado es una sofisticada herramienta analítica diseñada para la plataforma MetaTrader 5 (MQL5). A diferencia de los indicadores tradicionales que analizan un solo activo de forma aislada, esta utilidad emplea un enfoque de Análisis entre Mercadospara reconstruir el estado psicológico de los mercados financieros globales. Mediante la agregación de datos en tiempo real de índices estadounidenses, acciones globales, criptomonedas y activos refugio (oro y dólar estadounidense), el indicador calcula una puntuación compuesta de "codicia y miedo". Estos datos se visualizan a través de un medidor de alta definición, dibujado a medida, que proporciona a los operadores una visualización inmediata del apetito global por el riesgo. El sistema cuenta con un motor inteligente de resolución de símbolos que se adapta automáticamente a las distintas convenciones de denominación de símbolos de los intermediarios, garantizando una sólida compatibilidad en los distintos entornos de negociación.

2. Arquitectura tecnológica

El indicador está construido sobre una arquitectura modular de Programación Orientada a Objetos (POO), aprovechando las capacidades avanzadas del lenguaje MQL5.

A. Gráficos de alta fidelidad

La interfaz visual se construye utilizando labiblioteca estándar Bitmap, prescindiendo de los objetos gráficos estándar para obtener una representación perfecta de los píxeles.

Interpolación de gradiente: El arco del indicador utiliza un algoritmo de interpolación lineal (MixColor) para representar un gradiente de color suave, que pasa sin interrupciones del carmesí (miedo extremo) al dorado (neutro) y al verde lima (avaricia extrema). Esto sustituye el aspecto segmentado y en bloques de los indicadores tradicionales por una estética moderna y sin suavizado.

Representación trigonométrica: el movimiento de la aguja y los segmentos del arco se calculan mediante funciones trigonométricas (seno/coseno) para asignar la puntuación de 0-100 en un sistema de coordenadas radiales semicirculares.

B. Posicionamiento automático con capacidad de respuesta

El cuadro de mandos cuenta con un motor de diseño con capacidad de respuesta controlado por el controlador OnChartEvent. Soporta seis posiciones de anclaje (Superior-Izquierda, Medio-Derecha, Inferior-Izquierda, etc.). Además, emplea un algoritmo de anclaje inteligenteque calcula las coordenadas absolutas de los píxeles en función del tamaño de la ventana del gráfico. Esto evita que el cuadro de mandos quede recortado u oculto cuando se coloca en la parte inferior de la pantalla, ajustando automáticamente su desplazamiento vertical para permanecer totalmente visible durante el cambio de tamaño de la ventana.

3. Lógica funcional y metodología financiera

La función principal del indicador es cuantificar el "flujo monetario", es decir, si el capital fluye hacia activos de riesgo o huye hacia activos seguros.

A. El enfoque de la cesta

La puntuación del sentimiento se obtiene a partir de una media ponderada de cuatro clases de activos distintas:

Renta variable estadounidense (riesgo asumido): incluye S&P 500, NASDAQ 100 y Dow Jones Industrial Average. Renta variable mundial (riesgo asumido): incluye el DAX (Alemania), el FTSE (Reino Unido) y el Nikkei (Japón), entre otros. Criptomonedas (riesgo especulativo activado): incluye Bitcoin y Ethereum, que constituyen un indicador muy sensible del apetito de liquidez. Refugios seguros (riesgo negativo): incluye el oro (XAUUSD) y el índice del dólar estadounidense (DXY).

B. Puntuación y suavización

La puntuación compuesta bruta se suaviza utilizando una media móvil exponencial (EMA) para filtrar el ruido del mercado y evitar que la aguja oscile. El resultado final es un valor normalizado entre 0 y 100:

0 - 25: Miedo extremo (Venta fuerte / Capitulación)

25 - 45: Miedo (Sesgo bajista)

45 - 55: Neutral (Consolidación)

55 - 75: Avaricia (tendencia alcista)

75 - 100:Avaricia extrema (Euforia / Sobrecompra)

4. Guía de uso

Instalación y configuración

Coloque el indicador en cualquier gráfico (se recomienda el Timeframe H1 o H4 para una lectura estable del sentimiento). Parámetros de entrada: Posición: Seleccione la ubicación deseada en la pantalla (por ejemplo, POS_UPPER_RIGHT).

Radio: Ajuste el tamaño del indicador (por defecto es de 100 píxeles).

Periodo histórico: Defina la sensibilidad del cálculo del impulso (por defecto es 14). El indicador escaneará automáticamentesu Observación del Mercado . Nota: Asegúrese de que los principales índices y materias primas estén visibles en su Observación del Mercado para obtener un cálculo más preciso.

Interpretación para operar

Contrarian Trading: Busque el Miedo Extremo (Puntuación < 20) como una oportunidad potencial de compra (pesca de fondo) cuando el precio alcance un nivel de soporte. Por el contrario, la codicia extrema (puntuación > 80) puede indicar una corrección o un cambio de tendencia inminentes.

Confirmación de la tendencia: Si el indicador se encuentra constantemente en la zona de codicia (60-75 ), confirma una tendencia alcista saludable. No se ponga corto en el mercado basándose únicamente en la codicia, a menos que alcance niveles "extremos" acompañados de patrones de inversión de la acción del precio.

Divergencia: Si el precio del activo alcanza un nuevo máximo, pero el indicador de sentimiento no logra alcanzar nuevos máximos (o cae hacia Neutral), indica un debilitamiento del apetito global por el riesgo, advirtiendo de un posible fracaso de la tendencia.

Señales visuales