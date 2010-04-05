SMC Liquidity
- Indicadores
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Suite avanzada de análisis de liquidez y dinero inteligente de nivel institucional para MT5
SMC LIQUIDITY es un completo conjunto de herramientas institucionales diseñado para operadores que necesitan una cartografía precisa de la liquidez, inteligencia de la estructura del mercado, conceptos de dinero inteligente y conocimiento del flujo de órdenes en una única interfaz integrada. Está diseñado para un flujo de trabajo profesional, claridad en múltiples marcos temporales y una ejecución fluida en condiciones de rápida evolución. Este indicador combina varias metodologías institucionales en un motor unificado, lo que permite a los operadores interpretar el mercado con la misma jerarquía de información que utilizan las mesas propietarias avanzadas.
Objetivo principal
SMC LIQUIDITY identifica los mecanismos subyacentes que determinan la evolución de los precios, destacando los fondos de liquidez, los incentivos, los barridos, los desplazamientos, los desequilibrios, los pivotes de volatilidad, las mitigaciones y los cambios estructurales. Presenta estos elementos en un formato visualmente coherente que mejora la toma de decisiones sin saturar el gráfico.
No se trata de un generador de señales. Es un sistema de análisis institucional destinado a reforzar el análisis, validar la narrativa y refinar la selección de operaciones de alta probabilidad.Características principales
1. Motor de liquidez
Un módulo específico que detecta y cartografía las principales zonas de liquidez:
-
Igualdad de máximos y mínimos
-
Grupos de liquidez externos e internos
-
Rangos de liquidez de compra y venta
-
Barridos de liquidez y eventos tomadores
-
Niveles de inducción y puntos de liquidez de ingeniería
Este módulo se actualiza continuamente para reflejar la evolución de la estructura del mercado y las condiciones de liquidez.
2. Marco de la estructura del mercado
Un sistema estructural multicapa que lee el mercado utilizando la lógica institucional:
-
Estructura oscilante (HH, HL, LH, LL)
-
Ruptura de estructura (BOS)
-
Cambio de carácter (CHOCH)
-
Desplazamiento y continuación del flujo de órdenes
-
Alineación estructural a través de múltiples marcos temporales
La estructura se calcula con definiciones estrictas para eliminar la ambigüedad en la dirección de la tendencia y la transición.
3. Detección de desequilibrios y FVG
Identificación y mapeo precisos de:
-
Brechas de valor razonable
-
Huecos de desplazamiento
-
Vacíos de volumen
-
Zonas de desequilibrio continuo
Cada zona se ajusta dinámicamente con la interacción y mitigación de precios.
4. Módulo de bloque de órdenes y huella institucional
Detección y visualización automática de:
-
Bloques de órdenes alcistas y bajistas
-
Bloques mitigados y no mitigados
-
Detección refinada de OB con validación de patrones de velas
-
Zonas de reacción para narrativas de continuación o inversión
5. VWAP y niveles de volumen institucionales
Un motor dedicado al perfil de volumen institucional con:
-
VWAP diario, semanal, mensual, de sesión y de sesión personalizada
-
Desviaciones estándar y bandas
-
Separación de sesiones para análisis intradía de alta precisión
El VWAP se alinea con la estructura del mercado, la liquidez y las transiciones del flujo de órdenes.
6. Sincronización multitrama
SMC LIQUIDITY procesa la lógica de un marco temporal superior y proyecta las zonas críticas y la estructura de vuelta al marco temporal de negociación. Esto permite:
-
Un mayor sesgo de oscilación del timeframe
-
Alineación de la liquidez entre plazos
-
Superposición de estructura jerárquica
El resultado es una narrativa institucional descendente integrada directamente en el gráfico.
7. Representación de alto rendimiento
El indicador está optimizado para:
-
Análisis sin retardo
-
Uso mínimo de la CPU
-
Redibujos suaves en plazos rápidos volátiles
-
Procesamiento eficiente para sistemas multimódulo
Adecuado para scalping, intradía, swing y flujo de trabajo algorítmico.
8. Visualización limpia y profesional
Todos los elementos se visualizan con un formato centrado en la precisión:
-
Paleta de colores institucionales nítidos
-
Capas visuales diferenciadas
-
Clara separación de módulos
-
Interruptores de visibilidad opcionales
La interfaz está diseñada para operadores que exigen un entorno analítico limpio.
SMC LIQUIDITY no es un simple SMC superpuesto o un conjunto básico de indicadores. Utiliza una lógica institucional profunda y un cálculo multimódulo para presentar los datos del mercado en una estructura jerárquica significativa. El sistema se diseñó para ayudar a los operadores a comprender la ingeniería de la liquidez, el desplazamiento y los cambios de estructura, en lugar de limitarse a reaccionar a las señales.
Esto lo hace apropiado para:
-
Profesionales del concepto de dinero inteligente
-
Operadores basados en la liquidez
-
Analistas de flujo de órdenes
-
Flujo de trabajo de tipo propietario
-
Modelización institucional de la acción del precio
SMC LIQUIDITY admite múltiples metodologías de negociación, entre las que se incluyen:
-
Inversiones de barrido de liquidez
-
Jugadas de inducción y mitigación
-
Configuraciones de continuación de bloques de órdenes
-
Entradas y salidas basadas en FVG
-
Operaciones estructurales tendenciales y contratendenciales
-
Ejecución intradía basada en VWAP
Puede utilizarse en cualquier instrumento, incluidos divisas, materias primas, índices, criptomonedas y mercados sintéticos.
Todos los módulos son configurables:
-
Sensibilidad estructural
-
Umbrales de rango de liquidez
-
Parámetros de detección OB
-
Filtros FVG y de desequilibrio
-
Selección del modo VWAP
-
Tiempos de sesión
-
Estilos visuales y configuración del diseño
Esto permite que el indicador se adapte a cualquier estrategia o preferencia gráfica.
SMC LIQUIDITY es un conjunto de herramientas institucionales de nivel profesional que combina análisis de liquidez, conceptos de dinero inteligente, estructura de mercado, bloques de órdenes, VWAP, mapeo de desequilibrios e inteligencia de marcos temporales múltiples en un único paquete cohesivo. Diseñado para operadores que requieren precisión, claridad e interpretación del mercado a nivel institucional, se presenta como un paquete analítico completo para MT5.