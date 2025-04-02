Ict institutional zones

SMC VALID EA (MT5)

Versión: 1.10
Autor: Marrion Brave Wabomba
Categoría: Smart Money Conceptos (SMC) y conceptos de las TIC

🔹ICT Smart Money Zonas diarias (SMC Pro)

ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro es un indicador comercial de grado profesional Smart Money Concepts (SMC) / ICT para MetaTrader 5, diseñado para mapear claramente los niveles diarios institucionales y guiar a los operadores con zonas de decisión de alta probabilidad.

Este indicador analiza automáticamente el marco temporal diario (PDH / PDL) y construye zonas dinámicas de oferta y demanda, una zona de decisión central y un panel de fuerza del mercado en tiempo real, permitiendo a los operadores alinear las entradas con el comportamiento institucional de los precios, no con el retraso de los indicadores.

Esta herramienta, diseñada para operadores discrecionales, operadores de prop firm y analistas algorítmicos, se centra en la claridad, la estructura y el contexto del mercado.

⚙️ Características principales

Zonas diarias de oferta y demanda de TIC

  • Calcula automáticamente el máximo diario (PDH) y el mínimo diario (PDL)

  • Amplía las zonas dinámicamente en función del rango diario

  • Muestra las zonas de oferta y demanda con opacidad ajustable

  • Muestra la fuerza de la zona usando toques de precios históricos

  • Múltiples zonas opcionales con filtro de proximidad

Línea de zona de decisión sólida (sesgo institucional)

  • Zona de decisión central entre PDH y PDL

  • Línea sólida y limpia para mayor claridad

  • Define al instante:

    • Prima vs Descuento

    • Sesgo alcista o bajista

  • Utilizada por los operadores de TIC para el filtrado direccional

🔴 PDH / 🔵 PDL Niveles

  • Máximo y mínimo del día anterior claramente marcados

  • Líneas punteadas de estilo institucional

  • Colores, anchura y etiquetas totalmente personalizables

Línea dinámica de precio actual

  • Línea de precio en tiempo real que cambia de color en función de la dirección

    • 🔵 Azul → precio subiendo

    • 🔴 Rojo → precio moviéndose hacia abajo

  • Ayuda a visualizar el impulso en niveles clave

🧠 Tablero de fuerza de múltiples marcos de tiempo

Muestra la fuerza en tiempo real para:

  • M15

  • M30

  • H1

  • H4

  • D1

Cada marco temporal combina:

  • Momento del precio

  • Sesgo del RSI

  • Porcentaje de fuerza de la tendencia

  • Barras de fuerza visual (")

Perfecto para el análisis descendente y la confirmación.

📊 Panel de volatilidad ATR

  • Muestra los valores de ATR a través de múltiples marcos de tiempo.

  • Ayuda con:

    • Dimensionamiento de stop-loss

    • Expectativas de ganancias

    • Conocimiento de la volatilidad

Estilización profesional de gráficos

  • Tematización automática de gráficos opcional

  • Colores institucionales limpios

  • Contraste claro para largas sesiones de negociación

  • Totalmente reversible al quitar el indicador

Alertas inteligentes e interactividad

  • Alertas opcionales cuando el precio entra en

    • Zona de Oferta

    • Zona de demanda

  • Haga clic para alternar las zonas directamente en el gráfico

  • Diseñado para el trading manual de precisión, no para el spam de señales

Ideal para

✔ Operadores de TIC y Smart Money
✔ Operadores de Prop firm y evaluación
✔ Operadores diarios y swing traders
✔ Operadores que quieren contexto, no señales
✔ Cualquiera que opere PDH / PDL / Premium y Discount

🧩 Lo que este indicador no es

❌ No es un sistema de flecha de señal
❌ No es un indicador de repintado
❌ No es una herramienta basada en MA rezagado.

Este indicador proporciona contexto institucional - usted toma la decisión de ejecución.


Productos recomendados
ZigZagStrength
Yow Siew Wai
Indicadores
Este indicador añade potencia al indicador tradicional de zigzag. Con los números High-Low en visión será más fácil estimar el cambio de tendencia conociendo la profundidad de cada onda. Información incluyendo puntos, pips, porcentaje%, y #barras pueden ser mostradas basadas en la configuración. Toda la información se actualiza en tiempo real. Este indicador es especialmente útil en el mercado lateral para comprar bajo vender alto.
ZigZag2LineLT
Alberto Da Silva Lira
Indicadores
- iZigZag2LineLT Nueva versión 3.0 del indicador iZigZag2LineLT donde es posible buscar posibles regiones de agotamiento del mercado buscando pequeños o grandes retrocesos, sigue las mismas características contenidas en el indicador de las líneas LTB y LTA, Fibonacci, Soportes y Resistencias con la aplicación de zonas Indecisas del Mercado (versión mejorada del Stop or Move de Sato's), en estas zonas aparecen sugerencias (a través de las líneas punteadas) para incluir órdenes pendientes buscan
Start Midas Fibo Bands
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
Aquí tenemos el Inicio Midas Fibo Bandas , confieso que es un indicador que me emocionó lo suficiente como para operar porque yo era capaz de encontrar reglas más definidas. Bueno, el indicador tiene las funciones de los otros indicadores de la línea de inicio , que es una posibilidad de trazar varios Midas en la pantalla, puede mover el punto de anclaje mediante atajos de teclado y utilizar la leyenda para diferenciar un ancla de otro. Las reglas que he analizado para mi posible configuración s
Automatic Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indicadores
El Indicador 3 Vwap Automático (Midas) puede ser utilizado por los estudiosos del Precio y el Volumen para trazar el movimiento de los impulsores del mercado. Traza automáticamente 3 Vwaps, dos de los cuales son dinámicos y se actualizarán a lo largo del día si surgen nuevos máximos o nuevos mínimos. El tercer Vwap es diario y puede ayudar si la tendencia es alcista o bajista. Además, se insertó un indicador auxiliar que traza (también dinámico) puntos de interés con precios OHLC (Apertura, Máxi
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
Weis Waves es un indicador técnico desarrollado por David Weis, inspirado en los principios de Richard Wyckoff. A diferencia del volumen tradicional, que se muestra barra por barra, Weis Waves acumula el volumen en “olas” alcistas o bajistas, reiniciando el conteo cada vez que el precio cambia de dirección. Este método permite al trader ver con claridad la fuerza real del movimiento del mercado, ya que cada ola refleja la intensidad del volumen que sostiene la secuencia de velas. Característi
FREE
Percentage range consolidation
Diego De Cesaro
Indicadores
Consolidación del rango porcentual Percentage Range Consolid ation es un potente indicador diseñado para identificar zonas de consolidación de precios basadas en cambios porcentuales a lo largo del tiempo. Ideal para operadores que buscan detectar zonas de compresión de la volatilidad y posibles puntos de ruptura. Características principales: Identifica hasta 3 zonas de consolidación simultáneas, cada una configurable de forma independiente. Cálculo basado en la variación porcentual entre el máx
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen es similar a un promedio móvil, excepto que el volumen se incluye para ponderar el precio medio durante un período. El precio medio ponderado por volumen [VWAP] es una media ponderada dinámica diseñada para reflejar con más precisión el precio medio real de una seguridad en un determinado período. Matemáticamente, el VWAP es la suma del dinero (es decir, Volumen x Precio) transitado dividido por el volumen total en cualquier horizonte de tiempo, normalmen
FREE
Daily VWAP
Riccardo Moreo
4.75 (4)
Indicadores
Este es el Volume Avarage Weighted Price (VWAP) es un indicador que muestra donde está el promedio de los volúmenes actuales y los niveles en los que el precio se considera premium, por encima de la segunda banda superior, o descuento, por debajo de la segunda banda inferior, también es muy útil para utilizar el nivel de VWAP como un objetivo para las operaciones, ya que es un nivel muy líquido por lo que el precio es atraído a ella. ¡siéntase libre de dejar un comentario ya sea positivo o negat
FREE
Volume Thermal Vision
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el Poder del Volumen con Volume Thermal Vision ¿Estás listo para llevar tu trading al siguiente nivel? Presentamos Volume Thermal Vision, el indicador definitivo para MetaTrader 5 que transforma el análisis de volumen en una ventaja estratégica. Diseñado para traders que buscan identificar oportunidades de alta probabilidad, este indicador es perfecto para metodologías como VSA (Análisis de Volumen y Rango), ICT (Inner Circle Trader), SMC (Conceptos de Dinero Inteligente) y Wyckoff, ayu
Hammer and Doji Scanner
Vikash Yadav
Indicadores
El Hammer and Doji Scanner es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para plataformas MetaTrader, como MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), para detectar y resaltar patrones clave de velas, específicamente el Hammer y el Doji . Estos patrones son ampliamente utilizados por los operadores para identificar posibles cambios de tendencia o períodos de indecisión en el mercado. Martillo: El Martillo es un patrón de vela alcista que aparece después de una tendencia bajista. Se caract
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investop
FREE
Start Vwap Custom Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (3)
Indicadores
Atención: Nueva actualización- ¡4 importantes mejoras prácticas! 1) Alarma 2) Valor de texto Midas 3) Panel de clics 4) Puede conectarse a un EA para funcionar en modo semiautomático Atención - Este indicador no funciona perfectamente en backtest debido a las peculiaridades de MT5 (Lectura de hotkeys o clicks del panel) . Mi sugerencia es que pruebe Vwap Midas automático que tiene un funcionamiento automático para analizar el cálculo y luego comprar Inicio si usted piensa que el indicador se a
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indicadores
Hurst Buy and Sell Este indicador innovador, inspirado en la inteligencia de xAI Grok, utiliza el exponente de Hurst para identificar la naturaleza del mercado y generar señales de compra/venta.  Si quieres más señales del indicador, cambia el mínimo de barras entre señales consecutivas. Entre mas bajo sea el valor más señales envia. Por ejemplo podrias colocar el valor de 50, mientras la EMA, permanece en 100(en la version MT5) y en la version MT4, podrias colocar un valor menor de 200, dejando
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.64 (14)
Indicadores
Visión general El indicador Smart Money Structure Markup para MetaTrader 5 es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar estructuras de mercado clave basadas en las populares estrategias Smart Money Concepts (SMC). Este indicador detecta micro-estructuras de mercado, proporcionando información sobre los movimientos de precios y los posibles cambios de tendencia. Destaca elementos importantes como la ruptura válida de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CH
FREE
Fibonacci Bollinger Bands
Quang Huy Quach
Indicadores
Indicador Fibonacci Bollinger Bands (FBB) - Manual del usuario 1. Introducción Las Bandas de Fibonacci Bollinger (FBB) es un indicador de análisis técnico que combina tres herramientas: Las bandas de Bollinger , las relaciones de Fibonacci y la media móvil ponderada por volumen (VWMA) . El propósito de este indicador es proporcionar una visión multidimensional del mercado ayudando a identificar: Zonas dinámicas de soporte y resistencia. La tendencia general del mercado. Niveles de volatilidad y
FREE
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indicadores
¡Presentamos RSIScalperPro - un revolucionario indicador basado en RSI para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el scalping en gráficos de un minuto! Con RSIScalperPro, tendrás una herramienta poderosa para señales precisas de entrada y salida, lo que mejorará tu eficiencia de trading. RSIScalperPro utiliza dos diferentes indicadores de RSI que proporcionan señales claras para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Puedes ajustar los periodos de tiempo y los valores límite de los dos
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Descripción : VWAP (Volume-Weighted Average Price) es la relación entre el valor negociado y el volumen total negociado en un horizonte temporal determinado. Es una medida del precio medio al que se negocia durante el horizonte de negociación. Leer más. Todos los Símbolos y Todos los Plazos son soportados. Entradas del Indicador : Modo VWAP : Modo de Cálculo VWAP. Opciones seleccionables : Individual,Sesión,Diario,Semanal,Mensual Volúmenes : Volúmenes Reales,Volúmenes Tick Tipo de Precio
Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
Indicadores
Detector de Patrones Envolventes MT5: Tu ventaja competitiva en el trading ¿Buscas una herramienta que te ayude a identificar con precisión las mejores oportunidades de trading en el mercado de divisas? Nuestro Detector de Patrones Envolventes te proporciona una señal de compra o venta altamente confiable, basada en uno de los patrones de velas japonesas más reconocidos y efectivos: el patrón envolvente. Con un porcentaje de acierto promedio del 70%, este indicador te permitirá tomar decisiones
FREE
Easy VWAP
Luca Spinello
Indicadores
El indicador VWAP, la forma abreviada de Volume Weighted Average Price, es similar a una media móvil pero tiene en cuenta el volumen de ticks de las velas. El indicador calcula la media móvil multiplicando el precio de cada vela por el volumen de ticks en la vela. Dicho cálculo pondera con mayor significación el precio donde se realizaron más transacciones. Características: Estilo visual personalizable Periodo personalizable Facilidad de uso
FREE
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totalmente vinculado al resultado de un movimiento y a la duración que tuvo. Su altura registra cuántos ticks recorrió el activo durante un determinado movimiento, su anchura nos muestra la duración que movimiento tuvo. Su configuración debe estar en línea con la configuración del Indicador de Onda Weis para observar la fuerza del movimiento y puede indicar una posible acumulación o distribución del movimiento;
FREE
Ultimate MACD Pro and Smart Histogram
Abdullah Alhariri
Indicadores
Ultimate MACD MTF Pro es una versión potente y mejorada del MACD clásico, rediseñado para el trading moderno. Este indicador le ofrece MACD Multi-Timeframe (MTF), colores dinámicos de histograma, marcadores de cruce de señal y cambios inteligentes de color de línea basados en el momentum. Creado para traders que desean señales limpias, detección temprana de tendencias y claridad visual de nivel profesional. Características Clave MACD Multi-Timeframe (MTF) Cambie fácilmente entre el marco de
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Indicadores
Precio medio ponderado por volumen (VWAP) El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada por los operadores que proporciona el precio medio al que se ha negociado un valor a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores una visión tanto de la tendencia como del valor de un valor. Este indicador VWAP V2 es gratuito y es la versión manual del indicador Easy VWAP ampliado (30 euros), en e
FREE
Adaptive Pulse
Anastasia Danilova
Indicadores
Adaptive Pulse - Sistema Profesional de Señales de Trading Descripción Breve Adaptive Pulse es un indicador profesional de señales de trading basado en tecnología adaptativa de análisis de mercado. El indicador se ajusta automáticamente a la volatilidad y genera señales precisas de compra y venta con flechas visuales en el gráfico. Funciona en todos los marcos temporales e instrumentos financieros. Características Principales El indicador proporciona un sistema de análisis de tres niveles con tr
Garis 1x klik dan timer candle
Rohmat
Indicadores
Este indicador le ofrece varias funciones: acceso al mundo en tiempo real en 2 modos La interfaz de usuario permite abrir los archivos de imagen con el ratón, los archivos de imagen se abren en el nivel de apertura y se guardan en la memoria. Dilengkapi juga dengan animasi nama simbol bergaya mesin ketik. Cocok untuk yang membutuhkan visualisasi nama dan waktu. Este indicador combina dos funciones principales: Cuenta atrás en tiempo real con dos modos. Una función interactiva para dibujar líne
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
El autor original es David Weis, experto en el Método Wyckoff. La Onda Weis es una adaptación moderna del Método Wyckoff de 1930, otro experto en técnicas de Lectura de Cintas y Análisis de Gráficos. Las Ondas de Weis toman el volumen del mercado y lo apilan en ondas de acuerdo a las condiciones del precio dando al trader valiosa información sobre las condiciones del mercado. Si quieres aprender más sobre este tema puedes encontrar toneladas de vídeos en YouTube. Sólo tiene que buscar "The Wicko
FREE
Anchored VWAP Channel
Kong Yew Chan
Indicadores
colocar una línea vwap a partir de la línea colocada en el gráfico parámetros: tick_mode: habilitar para usar ticks en lugar de barras. esto usa mucho más poder de procesamiento de cpu prefix: prefijo a añadir para la línea creada por el indicador line_color: establece el color de la línea creada line_style: establece el estilo de la línea creada applied_price: establece el precio de la barra a utilizar std_dev_ratio: establece el multiplicador para el canal std dev
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
The Real RSI – Cazador de Divergencias Profesional Descripción general The Real RSI es un indicador profesional de detección de divergencias diseñado para traders que buscan precisión de nivel institucional al identificar señales de reversión y continuación basadas en RSI. Detecta automáticamente divergencias regulares y ocultas entre el precio y el RSI, confirmando cada configuración mediante una lógica inteligente de pivotes y validación estructural en tiempo real. Este indicador está desarrol
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Indicador profesional de scalping para XAUUSD y los principales pares de divisas Orderflow Scalp Pro ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de trading transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para una rentabilidad consistente en plazos de 3-4 minutos. Tres potentes componentes en un solo sistema Perfil de volumen HeatMap Tra
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indicadores
El indicador Volume Spread Analysis se basa en el método original Volume Spread Analysis. Fue diseñado para el reconocimiento rápido y fácil de patrones VSA. Aunque este indicador parece muy simple, es la herramienta más sofisticada que hemos creado. Es una herramienta analítica realmente potente que genera señales de trading muy fiables. Debido a que es muy fácil de usar y comprensible, es adecuado para todo tipo de trader, independientemente de su experiencia. ¿Qué es VSA? VSA - Volume Spread
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indicadores
100PIPSsignals — Sistema de cruce rápido de EMA para oro (M1) Un indicador ligero de cruce de EMA diseñado para CFD de oro en gráficos de 1 minuto. Marca los puntos de entrada de bajo riesgo con flechas claras y círculos dorados, valida los movimientos según un objetivo mínimo de pips configurable y puede enviar alertas/notificaciones. Cómo funciona (simple) El indicador utiliza dos medias móviles exponenciales (EMA rápida y EMA media). Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA media, a
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader. Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas, constelaciones y movimientos celestes en tiempo real, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de negociación. Este indic
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Otros productos de este autor
Ict quaterly levels
Marrion Netondo Wabomba
Indicadores
ICT Core Levels - Herramienta inteligente de estructura y sesiones de mercado ICT Core Levels es un indicador profesional de MetaTrader 5 basado en los conceptos de Inner Circle Trader (ICT) , diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara y estructurada del mercado utilizando la estructura del mercado, los niveles de precios clave, las sesiones de negociación y los Fair Value Gaps (FVGs) - todo en una herramienta limpia y altamente personalizable. Este indicador traza automáticamente
FREE
Non repaint signal indicator
Marrion Netondo Wabomba
Indicadores
MV Arrow- Indicador profesional de señales de swing. comentario para archivos de configuración y manual de usuario. MV Arrow v4.0 es un indicador de flecha MT4 basado en la precisión diseñado para identificar zonas de COMPRA y VENTA de swing de alta probabilidad utilizando un sistema de confirmación de múltiples filtros. Se centra en los extremos del mercado , filtrando el ruido y las señales de baja calidad para ofrecer oportunidades comerciales claras y bien espaciadas . Este indicador es
Smc trading AI
Marrion Netondo Wabomba
Asesores Expertos
SMC VALID EA (MT5) Versión: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Categoría: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Asesor Experto MT5 totalmente automatizado Visión general SMC VALID EA es un bot de trading para MetaTrader 5 de nivel profesional, totalmente automatizado, construido en torno a los principios de estructura de mercado de Smart Money Concepts (SMC) y ICT , con un fuerte enfoque en la protección del capital, la seguridad de los márgenes y el cumplimiento de la prop-firm . El EA est
Price action Ai trader
Marrion Netondo Wabomba
Asesores Expertos
PriceAction Pro EA (v1.8) PriceAction Pro EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado construido en torno a patrones de acción de precios de alta probabilidad , gestión estricta del riesgo y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales . Está diseñado para operadores que valoran la precisión, la disciplina y la protección del capital por encima de la sobreoptimización o los sistemas de estilo martingala. El EA se centra en la estructura limpia del mercado , en
Gold mine Ai
Marrion Netondo Wabomba
Asesores Expertos
Mina de Oro AI EA (v1.07) Sistema de Trading Dual-Mode XAUUSD - Scalping & Swing Precisión Gold Mine AI EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 robusto y de riesgo controlado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Combina scalping intradía de alta velocidad con swing trading de seguimiento de tendencia , permitiendo al EA adaptarse dinámicamente a las diferentes condiciones del mercado, manteniendo una estricta protección del capital. Este EA es totalmente compatible con cuentas NETTING e
Reversal regression indicator
Marrion Netondo Wabomba
Indicadores
Indicador de Regresión Multi Kernel MT5 Sistema profesional de seguimiento de tendencias sin repintado con 17 funciones de kernel avanzadas Visión general El indicador Multi K ernel Regression es una sofisticada herramienta de análisis técnico que aplica avanzados métodos estadísticos de regresión kernel a los datos de precios, ofreciendo a los operadores una poderosa ventaja en la identificación de tendencias y potenciales puntos de reversión. A diferencia de las medias móviles tradicionales,
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario