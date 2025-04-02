Ict institutional zones

SMC VALID EA (MT5)

Versión: 1.10

Autor: Marrion Brave Wabomba

Categoría: Smart Money Conceptos (SMC) y conceptos de las TIC

🔹ICT Smart Money Zonas diarias (SMC Pro)

ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro es un indicador comercial de grado profesional Smart Money Concepts (SMC) / ICT para MetaTrader 5, diseñado para mapear claramente los niveles diarios institucionales y guiar a los operadores con zonas de decisión de alta probabilidad.

Este indicador analiza automáticamente el marco temporal diario (PDH / PDL) y construye zonas dinámicas de oferta y demanda, una zona de decisión central y un panel de fuerza del mercado en tiempo real, permitiendo a los operadores alinear las entradas con el comportamiento institucional de los precios, no con el retraso de los indicadores.

Esta herramienta, diseñada para operadores discrecionales, operadores de prop firm y analistas algorítmicos, se centra en la claridad, la estructura y el contexto del mercado.

⚙️ Características principales

Zonas diarias de oferta y demanda de TIC

Calcula automáticamente el máximo diario (PDH) y el mínimo diario (PDL)

Amplía las zonas dinámicamente en función del rango diario

Muestra las zonas de oferta y demanda con opacidad ajustable

Muestra la fuerza de la zona usando toques de precios históricos

Múltiples zonas opcionales con filtro de proximidad

Línea de zona de decisión sólida (sesgo institucional)

Zona de decisión central entre PDH y PDL

Línea sólida y limpia para mayor claridad

Define al instante: Prima vs Descuento Sesgo alcista o bajista

Utilizada por los operadores de TIC para el filtrado direccional

🔴 PDH / 🔵 PDL Niveles

Máximo y mínimo del día anterior claramente marcados

Líneas punteadas de estilo institucional

Colores, anchura y etiquetas totalmente personalizables

Línea dinámica de precio actual

Línea de precio en tiempo real que cambia de color en función de la dirección 🔵 Azul → precio subiendo 🔴 Rojo → precio moviéndose hacia abajo

Ayuda a visualizar el impulso en niveles clave

🧠 Tablero de fuerza de múltiples marcos de tiempo

Muestra la fuerza en tiempo real para:

M15

M30

H1

H4

D1

Cada marco temporal combina:

Momento del precio

Sesgo del RSI

Porcentaje de fuerza de la tendencia

Barras de fuerza visual (")

Perfecto para el análisis descendente y la confirmación.

📊 Panel de volatilidad ATR

Muestra los valores de ATR a través de múltiples marcos de tiempo.

Ayuda con: Dimensionamiento de stop-loss Expectativas de ganancias Conocimiento de la volatilidad



Estilización profesional de gráficos

Tematización automática de gráficos opcional

Colores institucionales limpios

Contraste claro para largas sesiones de negociación

Totalmente reversible al quitar el indicador

Alertas inteligentes e interactividad

Alertas opcionales cuando el precio entra en Zona de Oferta Zona de demanda

Haga clic para alternar las zonas directamente en el gráfico

Diseñado para el trading manual de precisión, no para el spam de señales

Ideal para

✔ Operadores de TIC y Smart Money

✔ Operadores de Prop firm y evaluación

✔ Operadores diarios y swing traders

✔ Operadores que quieren contexto, no señales

✔ Cualquiera que opere PDH / PDL / Premium y Discount

🧩 Lo que este indicador no es

❌ No es un sistema de flecha de señal

❌ No es un indicador de repintado

❌ No es una herramienta basada en MA rezagado.

Este indicador proporciona contexto institucional - usted toma la decisión de ejecución.