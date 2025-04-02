Ict institutional zones
Categoría: Smart Money Conceptos (SMC) y conceptos de las TIC
🔹ICT Smart Money Zonas diarias (SMC Pro)
ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro es un indicador comercial de grado profesional Smart Money Concepts (SMC) / ICT para MetaTrader 5, diseñado para mapear claramente los niveles diarios institucionales y guiar a los operadores con zonas de decisión de alta probabilidad.
Este indicador analiza automáticamente el marco temporal diario (PDH / PDL) y construye zonas dinámicas de oferta y demanda, una zona de decisión central y un panel de fuerza del mercado en tiempo real, permitiendo a los operadores alinear las entradas con el comportamiento institucional de los precios, no con el retraso de los indicadores.
Esta herramienta, diseñada para operadores discrecionales, operadores de prop firm y analistas algorítmicos, se centra en la claridad, la estructura y el contexto del mercado.
⚙️ Características principales
Zonas diarias de oferta y demanda de TIC
-
Calcula automáticamente el máximo diario (PDH) y el mínimo diario (PDL)
-
Amplía las zonas dinámicamente en función del rango diario
-
Muestra las zonas de oferta y demanda con opacidad ajustable
-
Muestra la fuerza de la zona usando toques de precios históricos
-
Múltiples zonas opcionales con filtro de proximidad
Línea de zona de decisión sólida (sesgo institucional)
-
Zona de decisión central entre PDH y PDL
-
Línea sólida y limpia para mayor claridad
-
Define al instante:
-
Prima vs Descuento
-
Sesgo alcista o bajista
-
-
Utilizada por los operadores de TIC para el filtrado direccional
🔴 PDH / 🔵 PDL Niveles
-
Máximo y mínimo del día anterior claramente marcados
-
Líneas punteadas de estilo institucional
-
Colores, anchura y etiquetas totalmente personalizables
Línea dinámica de precio actual
-
Línea de precio en tiempo real que cambia de color en función de la dirección
-
🔵 Azul → precio subiendo
-
🔴 Rojo → precio moviéndose hacia abajo
-
-
Ayuda a visualizar el impulso en niveles clave
🧠 Tablero de fuerza de múltiples marcos de tiempo
Muestra la fuerza en tiempo real para:
-
M15
-
M30
-
H1
-
H4
-
D1
Cada marco temporal combina:
-
Momento del precio
-
Sesgo del RSI
-
Porcentaje de fuerza de la tendencia
-
Barras de fuerza visual (")
Perfecto para el análisis descendente y la confirmación.
📊 Panel de volatilidad ATR
-
Muestra los valores de ATR a través de múltiples marcos de tiempo.
-
Ayuda con:
-
Dimensionamiento de stop-loss
-
Expectativas de ganancias
-
Conocimiento de la volatilidad
-
Estilización profesional de gráficos
-
Tematización automática de gráficos opcional
-
Colores institucionales limpios
-
Contraste claro para largas sesiones de negociación
-
Totalmente reversible al quitar el indicador
Alertas inteligentes e interactividad
-
Alertas opcionales cuando el precio entra en
-
Zona de Oferta
-
Zona de demanda
-
-
Haga clic para alternar las zonas directamente en el gráfico
-
Diseñado para el trading manual de precisión, no para el spam de señales
Ideal para
✔ Operadores de TIC y Smart Money
✔ Operadores de Prop firm y evaluación
✔ Operadores diarios y swing traders
✔ Operadores que quieren contexto, no señales
✔ Cualquiera que opere PDH / PDL / Premium y Discount
🧩 Lo que este indicador no es
❌ No es un sistema de flecha de señal
❌ No es un indicador de repintado
❌ No es una herramienta basada en MA rezagado.
Este indicador proporciona contexto institucional - usted toma la decisión de ejecución.