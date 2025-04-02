Session Separator MT5

El indicador separador de sesiones dibuja recuadros para cada sesión de negociación con el fin de mostrar al operador las horas de apertura y cierre con sus máximos y mínimos.

Características principales:
  • Opción de establecer horas y colores para 3 sesiones de negociación.
  • Los recuadros se actualizan inmediatamente al salir del máximo/mínimo.
  • Cambio de hora o huso horario automático.
  • Elija la cantidad de días para dibujar cajas de sesión.
  • El indicador funciona en H1 e inferior para mayor visibilidad.
  • Elija el estilo del borde
