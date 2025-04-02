Session Separator MT5

Este indicador de puntuación z muestra la puntuación z correcta de un activo, ya que utiliza los datos de precios normalizados para el cálculo, que es la única forma correcta. La puntuación Z sólo es aplicable a datos de distribución normal, por lo que no se tiene en cuenta el precio real, sino los rendimientos normalizados, que se supone que siguen una distribución normal. Los rendimientos tienen una reversión a la media y se supone que siguen una distribución normal, por lo que el cálculo de