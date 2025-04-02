Session Separator MT5
- Indicadores
- Luong N Man
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
El indicador separador de sesiones dibuja recuadros para cada sesión de negociación con el fin de mostrar al operador las horas de apertura y cierre con sus máximos y mínimos.
Características principales:
- Opción de establecer horas y colores para 3 sesiones de negociación.
- Los recuadros se actualizan inmediatamente al salir del máximo/mínimo.
- Cambio de hora o huso horario automático.
- Elija la cantidad de días para dibujar cajas de sesión.
- El indicador funciona en H1 e inferior para mayor visibilidad.
- Elija el estilo del borde