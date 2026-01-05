Ignition Candle Guard
- Indicadores
- Marcio Jose Da Silva Pereira
- Versión: 1.0
Ignition Candle Guard es un indicador visual para MetaTrader 5 que identifica velas con movimientos excesivos en relación al ATR.
El indicador resalta las velas cuya amplitud (High–Low) supera un múltiplo configurable del ATR, ayudando al trader a evitar entradas tardías después de movimientos extendidos.
Este indicador no genera señales de compra o venta, no repinta y no ejecuta operaciones automáticas.
Funciona como un filtro visual de riesgo y puede utilizarse con cualquier estrategia, activo o marco temporal.
Ideal para traders principiantes y avanzados que buscan mayor disciplina y control emocional durante el análisis del mercado.