Bollinger Trend Lines MT5

🔹 Líneas de Tendencia de Bollinger - MT4 & MT5

Bollinger Trend L ines es un indicador de tendencia profesional basado en la volatilidad, diseñado para identificar claramente la dirección de la tendencia y los niveles de stop dinámicos utilizando las Bandas de Bollinger.

Se basa en un principio fundamental:
sigue la tendencia, ignora el ruido y deja que la volatilidad defina el stop.

Cómo funciona

El indicador construye líneas de tendencia de seguimiento utilizando las Bandas de Bollinger:

  • En una tendencia alcista, la banda inferior sigue al precio y sólo puede subir.

  • En una tendencia bajista, la banda superior sigue al precio y sólo puede bajar.

  • Cuando cambia la tendencia, la lógica de seguimiento se restablece automáticamente.

Una Zona Segura opcional (desviación extra) le permite ampliar o reducir la distancia de arrastre sin cambiar el periodo de Bollinger.

Características principales

✔ Detección de tendencia basada en la volatilidad
✔ Líneas de tendencia de arrastre (comportamiento escalonado)
✔ Desviación extra opcional (Zona segura)
✔ Restablecimiento automático al cambiar la tendencia
✔ Las líneas internas y externas comparten valores idénticos
✔ Lógica sin repintado
✔ Vista de gráfico limpia y despejada
✔ Búfer de señal amigable para EA
✔ Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.

📊 Lógica de señales

El indicador proporciona un búfer de señal numérica que se puede utilizar en Expert Advisors o escáneres:

  • +1 → Tendencia alcista

  • -1 → Tendencia bajista

  • 0 → Neutral / transición

Sólo una línea de tendencia es visible a la vez, haciendo que la dirección de la tendencia sea inmediatamente clara.

⚙️ Parámetros de entrada

  • Periodo Bollinger - periodo base de cálculo

  • Desviación Bollinger - multiplicador de la desviación estándar

  • Zona Segura (Desviación Extra) - amortiguador de volatilidad opcional

  • Precio Aplicado - precio utilizado para los cálculos

Los mejores casos de uso

  • Estrategias de seguimiento de tendencias

  • Trailing stops basados en la volatilidad

  • Gestión y salidas de operaciones

  • Herramienta de confirmación para la negociación discrecional

  • EA y sistemas de trading algorítmico

Notas importantes

  • El indicador no se repinta

  • Las señales se calculan estrictamente sobre barras cerradas

  • Diseñado para los operadores que valoran la claridad, la disciplina y la lógica de tendencia consciente de la volatilidad


