XAU AI Volatility
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
XAU AI Volatility Control EA es un robot de trading inteligente para MT5 diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD).
El asesor utiliza la evaluación de señales de IA en múltiples marcos temporales, la gestión de riesgos adaptativa y el trailing ATR inteligente para un trading estable y controlado.
XAU AI Volatility Control EA es un sistema profesional de trading automatizado para MetaTrader 5, centrado en el trading con oro (XAUUSD) y otros instrumentos líquidos.
El asesor analiza el mercado simultáneamente en varios marcos temporales (H4, H1 y M15), generando una evaluación basada en la IA de la calidad de la señal en una escala de 0 a 10. Las operaciones se abren sólo cuando hay suficiente volatilidad en el mercado.
Las operaciones sólo se abren cuando se alcanza un nivel de confianza suficiente, lo que permite filtrar el ruido y evitar entradas débiles.
Evaluación inteligente de la IA
Análisis multitemporal (H4/H1/M15)
Evaluación ponderada de la tendencia, el impulso y la estructura
Lógica de COMPRA y VENTA independiente (sin sesgo)
Umbrales de entrada adaptables en función del modo de negociación
Opere sólo cuando la probabilidad de la señal sea alta
Gestión del riesgo
Cálculo dinámico del lote en función del porcentaje de saldo
Stop Loss y Take Profit basados en ATR
Límite diario de pérdidas
Comprobación del spread antes de entrar
Máximo una posición por símbolo
Protección de saldo mínimo
Trailing ATR inteligente
Adaptación a la volatilidad actual del mercado
Lógica en dos etapas
primero transferir al punto de equilibrio
a continuación, tomar ganancias de acuerdo con ATR
Funciona tanto en movimientos de tendencia como de impulso
Modos de negociación
Scalping - operaciones rápidas con mayores requisitos de señal
Intradía (recomendado) - modo equilibrado para operaciones estables
Swing - mantener posiciones durante movimientos fuertes del mercado
Cada modo utiliza sus propios parámetros de riesgo y umbrales de IA.
Características técnicas
Compatibilidad total con MetaTrader 5
Funciona en el probador de estrategias y en el comercio real
No utiliza rejillas, martingala ni promedios
Cumple con los requisitos de moderación del mercado MQL5
Descargo de responsabilidad
Operar en los mercados financieros implica riesgos.
Rentabilidades pasadas no garantizan beneficios futuros.
Se recomienda probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo con fondos reales.