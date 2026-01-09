XAU AI Volatility Control EA es un robot de trading inteligente para MT5 diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD).

El asesor utiliza la evaluación de señales de IA en múltiples marcos temporales, la gestión de riesgos adaptativa y el trailing ATR inteligente para un trading estable y controlado.

XAU AI Volatility Control EA es un sistema profesional de trading automatizado para MetaTrader 5, centrado en el trading con oro (XAUUSD) y otros instrumentos líquidos.

El asesor analiza el mercado simultáneamente en varios marcos temporales (H4, H1 y M15), generando una evaluación basada en la IA de la calidad de la señal en una escala de 0 a 10. Las operaciones se abren sólo cuando hay suficiente volatilidad en el mercado.

Las operaciones sólo se abren cuando se alcanza un nivel de confianza suficiente, lo que permite filtrar el ruido y evitar entradas débiles.

Evaluación inteligente de la IA

Análisis multitemporal (H4/H1/M15)

Evaluación ponderada de la tendencia, el impulso y la estructura

Lógica de COMPRA y VENTA independiente (sin sesgo)

Umbrales de entrada adaptables en función del modo de negociación

Opere sólo cuando la probabilidad de la señal sea alta

Gestión del riesgo

Cálculo dinámico del lote en función del porcentaje de saldo

Stop Loss y Take Profit basados en ATR

Límite diario de pérdidas

Comprobación del spread antes de entrar

Máximo una posición por símbolo

Protección de saldo mínimo

Trailing ATR inteligente

Adaptación a la volatilidad actual del mercado

Lógica en dos etapas primero transferir al punto de equilibrio a continuación, tomar ganancias de acuerdo con ATR

Funciona tanto en movimientos de tendencia como de impulso

Modos de negociación

Scalping - operaciones rápidas con mayores requisitos de señal

Intradía (recomendado) - modo equilibrado para operaciones estables

Swing - mantener posiciones durante movimientos fuertes del mercado

Cada modo utiliza sus propios parámetros de riesgo y umbrales de IA.

Características técnicas

Compatibilidad total con MetaTrader 5

Funciona en el probador de estrategias y en el comercio real

No utiliza rejillas, martingala ni promedios

Cumple con los requisitos de moderación del mercado MQL5

Descargo de responsabilidad

Operar en los mercados financieros implica riesgos.

Rentabilidades pasadas no garantizan beneficios futuros.

Se recomienda probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo con fondos reales.