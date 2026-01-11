Aurus Gold Guard EA es un asesor comercial totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para trabajar con el instrumento XAUUSD (oro).

El asesor se centra en el comercio en la dirección de una tendencia estable y utiliza un sistema de varios niveles de filtrado de las condiciones del mercado, lo que le permite entrar en el mercado sólo en un entorno favorable y evitar períodos de incertidumbre y el aumento de ruido.

El asesor no utiliza martingalas, rejillas ni promedios.

Lógica de negociación

El EA Aurus Gold Guard se basa en el concepto de una tendencia confirmada, donde una decisión comercial se toma sólo cuando varios factores independientes coinciden:

confirmación de la dirección de la tendencia en múltiples marcos temporales

filtrado por la fuerza de la tendencia

protección contra segmentos de mercado planos y caóticos

control de la volatilidad

gestión estricta del riesgo

La negociación se realiza tanto en dirección de COMPRA como de VENTA, en función de la estructura actual del mercado.

Gestión del riesgo

El asesor ofrece una selección flexible de métodos de gestión del volumen de las posiciones:

Lote fijo

Riesgo como porcentaje del capital actual

Esto le permite adaptar sus operaciones a diferentes tipos de cuenta y niveles de riesgo.

Cada operación va acompañada de:

Stop Loss de protección obligatorio

mecanismo de arrastre inteligente

trailing stop inteligente (sin knockout)

El trailing stop integrado está diseñado para tener en cuenta la volatilidad del oro:

el trailing stop se activa sólo después de alcanzar beneficios

el stop-loss se mueve gradualmente, en incrementos

se utiliza un amortiguador de protección contra el ruido del mercado

el stop loss nunca se mueve en la dirección de aumentar el riesgo

Este enfoque permite mantener tendencias rentables y reducir la probabilidad de cierre prematuro de posiciones.

Características principales

Plataforma: MetaTrader 5

Instrumento: XAUUSD XAUUSD

Marco temporal: M15 (recomendado)

Tipo de operación: Seguimiento de tendencia

Direcciones de trading: COMPRA / VENTA

Número de posiciones: 1 por carácter

Cobertura: no se utiliza

Martingala: no utilizada

Promedio: no se utiliza

Recomendaciones de uso

Se recomienda utilizar una cuenta con un spread bajo

El depósito mínimo depende del riesgo y del volumen elegidos

Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda probarlo en el Probador de Estrategias

Óptimo para operar durante periodos de mayor liquidez

Advertencia importante

Operar en los mercados financieros implica riesgos.

Rentabilidades pasadas no garantizan beneficios futuros.

Los resultados de las operaciones dependen de las condiciones del mercado y de la configuración del asesor.

Palabras clave (para Mercado)