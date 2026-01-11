Aurus Gold Guard
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
Aurus Gold Guard EA es un asesor comercial totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para trabajar con el instrumento XAUUSD (oro).
El asesor se centra en el comercio en la dirección de una tendencia estable y utiliza un sistema de varios niveles de filtrado de las condiciones del mercado, lo que le permite entrar en el mercado sólo en un entorno favorable y evitar períodos de incertidumbre y el aumento de ruido.
El asesor no utiliza martingalas, rejillas ni promedios.
Lógica de negociación
El EA Aurus Gold Guard se basa en el concepto de una tendencia confirmada, donde una decisión comercial se toma sólo cuando varios factores independientes coinciden:
-
confirmación de la dirección de la tendencia en múltiples marcos temporales
-
filtrado por la fuerza de la tendencia
-
protección contra segmentos de mercado planos y caóticos
-
control de la volatilidad
-
gestión estricta del riesgo
La negociación se realiza tanto en dirección de COMPRA como de VENTA, en función de la estructura actual del mercado.
Gestión del riesgo
El asesor ofrece una selección flexible de métodos de gestión del volumen de las posiciones:
-
Lote fijo
-
Riesgo como porcentaje del capital actual
Esto le permite adaptar sus operaciones a diferentes tipos de cuenta y niveles de riesgo.
Cada operación va acompañada de:
-
Stop Loss de protección obligatorio
-
mecanismo de arrastre inteligente
trailing stop inteligente (sin knockout)
El trailing stop integrado está diseñado para tener en cuenta la volatilidad del oro:
-
el trailing stop se activa sólo después de alcanzar beneficios
-
el stop-loss se mueve gradualmente, en incrementos
-
se utiliza un amortiguador de protección contra el ruido del mercado
-
el stop loss nunca se mueve en la dirección de aumentar el riesgo
Este enfoque permite mantener tendencias rentables y reducir la probabilidad de cierre prematuro de posiciones.
Características principales
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Instrumento: XAUUSD XAUUSD
-
Marco temporal: M15 (recomendado)
-
Tipo de operación: Seguimiento de tendencia
-
Direcciones de trading: COMPRA / VENTA
-
Número de posiciones: 1 por carácter
-
Cobertura: no se utiliza
-
Martingala: no utilizada
-
Promedio: no se utiliza
Recomendaciones de uso
-
Se recomienda utilizar una cuenta con un spread bajo
-
El depósito mínimo depende del riesgo y del volumen elegidos
-
Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda probarlo en el Probador de Estrategias
-
Óptimo para operar durante periodos de mayor liquidez
Advertencia importante
Operar en los mercados financieros implica riesgos.
Rentabilidades pasadas no garantizan beneficios futuros.
Los resultados de las operaciones dependen de las condiciones del mercado y de la configuración del asesor.