EA Legendary Scalper MT5

Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y adelante, con un plan claro para el stop y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entrada: no sólo "¿ha superado el precio el nivel?", sino "¿cómo de parecida es esta ruptura a las que han tenido éxito en el pasado?". Es como la experiencia de un trader, pero sin fatiga ni emociones.

La estrategia de ruptura es a menudo criticada debido a los falsos positivos - pero no en este caso. Nuestro Asesor Experto utiliza un filtrado de varias etapas: tiene en cuenta la fuerza de la vela, el comportamiento del precio después de la ruptura y la volatilidad del mercado, y otros criterios. Sólo si se cumplen todas las condiciones, se abre una operación. Esto reduce el número de entradas no rentables y aumenta la estabilidad.

Este Asesor Experto implementa una estrategia de ruptura basada en un análisis dinámico de los niveles de precios. Construye niveles de soporte y resistencia basados en el rango de precios reciente, aplica filtros basados en el volumen de fuerza de movimiento y abre posiciones sólo con rupturas confirmadas. Incorpora ajustes flexibles de gestión del riesgo: Los filtros AI están incorporados stop loss, trailing stop, stop loss, take profit, breakeven y trailing stop para el tamaño correcto de los puntos para una economía que cambia rápidamente. Es adecuado para operar en pares con alta volatilidad.

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en un mensaje privado.

SÓLO QUEDA 1DE 10EJEMPLARES DE A UN PRECIO DE 150 USD!
DESPUÉS DE QUE, EL PRECIO SE INCREMENTARÁ A 299 USD.

Par/marco de tiemporecomendado : XAUUSD / M30, BTCUSD / M30 , ETHUSD / M30

El EA no utiliza Martingala, Grid u otras estrategias con un aumento en el lote.

Версия для МetaТrader 4: https: //www.mql5.com/en/market/product/158843

Requisitos y recomendaciones

  • El saldo mínimo recomendado para el asesor es de 100 $.

  • Se recomienda tener un apalancamiento de 1:100 o más.

  • Se recomienda utilizar un VPS con un ping bajo a su broker.

  • El procesador del PC no debe estar sobrecargado con otros programas o asesores ( de lo contrario, el asesor no será capaz de procesar todos los ticks y esto es malo para el asesor ).

  • si utiliza varios asesores en la misma cuenta, asegúrese de que todos los asesores tienen números Magic diferentes.

  • Recomendamos utilizar una cuenta separada y el terminal MT4/5 para que un Asesor Experto pueda trabajar en una cuenta, lo que asegurará que las operaciones se ejecuten rápidamente y no haya retrasos en el flujo de operaciones de MT4/5.

  • Descargue los archivos del conjunto: https://www.mql5.com/en/market/product/158478/comments#comment_58772565

Pares:

  • XAUUSD M30, BTCUSD M30, ETHUSD M30

Parámetros:

  • Show_Info_Panel - mostrar el panel de información.

  • Magic - usar divisa.

  • EA Comment - usar divisa.

  • Slippage - deslizamiento.


  • Max S pread - spread máximo promedio por 10 ticks para borrar órdenes pendientes.

  • Max S pread - spread máximo por un tick para eliminar órdenes pendientes.


  • Order Type - tipo de operación compra/venta.


  • disable trade if spread high - desactiva la negociación durante N minutos si el spread ha superado el spread máximo.


  • Fixed_Lot - lote fijo.

  • Custom_balance - margen para el cálculo de risk MM.

  • Use RiskMM - usar riesgo MM.

  • Percentage Risk - porcentaje de riesgo.


  • Use_Control_Free_Margin - control del margen libre para soportar órdenes pendientes abiertas.


  • Barras paraBuscar Max /Min - barras atrás para buscar picos max/min.

  • Start Bar for Finding Max /Min - barra de inicio para buscar picos max/min.


  • Profit_Day_in_Currency - desactiva la negociación hasta el día siguiente si el beneficio por día es superior a N.

  • All_Orders_Day - desactiva la negociación hasta el día siguiente si las órdenes del día son más de N.


  • Use_Adaptive_Stops - stop loss, take profit, breakeven y trailing stop adaptativos.

  • Multi_Adaptive_Stops - multiplicador para stops adaptativos.

  • Bars_Back - barras atrás para stops adaptativos.

  • Count_Every_Bar - cada barra para los stops adaptativos.


  • Use_Trade_on_Tick_Volume_Levels - utiliza el bloqueo de operaciones si el volumen de ticks es superior al Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.

  • VOLUME - elige el tipo de volumen.

  • Bars_Forward_VOLUME_Level__1

  • Bars_Forward_VOLUME_Level__2

  • Barras_adelantadas_VOLUMEN_Nivel__3

  • Bars_Back_For_VOLUME_Levels - barras hacia atrás para crear Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.

  • Multi_For_Level_1 - multiplicador para crear Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.

  • Multi_For_Level_2_and_3 - multiplicador para crear Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.


  • Adaptación del spread al stop loss - añade el spread medio al stop loss, take profit, breakeven y trailing stop.


  • Take_Profit - toma de beneficios.

  • Stop Loss - stop loss.

  • Breakeven Target PipsInp - breakeven stop.

  • Breakeven Jump PipsInp - breakeven paso.

  • Trailing Stop - trailing stop.

  • Trailing Step - paso final.


  • Width_Text - tamaño de la fuente.

  • Select Font Text - fuente.

Trading dentro de una semana:

  • Lunes - operar el lunes;

  • Martes - negociar el martes;

  • Miércoles - negociación el miércoles;

  • Jueves - negociación el jueves;

  • Viernes: negociación el viernes;

  • Sábado - comercio el sábado;

  • Domingo: negociación el domingo;

Operar intradía:

  • Usar hora - cuando es verdadero, la negociación va por hora;

  • Modo GMT - ajuste manual;

  • Every_Day_Start/End - hora (hh:mm);

Apagado el viernes:

  • Usar hora - cuando es verdadero, la negociación va por tiempo;

  • Disable_in_Friday - hora de finalización del trabajo el viernes (hh:mm).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>Наша группа в mql5: https://www.mql5.com/en/messages/016a118dc374d801 <<<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Productos recomendados
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
Crush
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El scalping (scalping, pipsing) es un enfoque de negociación basado en el análisis técnico y consiste en abrir y cerrar un gran número de operaciones en cortos periodos de tiempo: las operaciones se mantienen abiertas desde unos pocos milisegundos hasta varios minutos. En otras palabras, el objetivo del scalping en Forex no es mantener una posición durante horas, días o semanas, sino obtener beneficios en cuestión de minutos o incluso segundos, sólo unos pocos puntos por operación. En la práct
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Quantum Field
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Trading con AI Model-2, que calcula campos cuánticos probabilísticos de distribución de precios. Par de divisas : AUDCAD M5 Señal en vivo: https: //www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Perfil+Vendedor Panel - Activar o desactivar el panel de negociación. Panel AI - Activar o desactivar el panel de negociación. Habilitar fondo - Habilitar o deshabilitar el fondo. AutoClose - Si el valor es mayor que 0, el EA cerrará el beneficio total en todas las posiciones abiertas. El valor se establ
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Asesores Expertos
Más información en el grupo de Telegram: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA utiliza una estrategia de retorno a la media junto con la detección de zonas de escape de compra y venta. ️ Asesor Experto para Forex ️ Cualquier Símbolo, CDFs, etc. ️ Desarrollado para Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Precisión superior al 95 ️ Reducción baja Indicadores disponibles para configuraciones EMA200 - media móvil de 200 periodos (también se pueden utilizar otros periodos con excelentes resultados)
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este asesor opera según la señal de los indicadores de las Bandas de Bollinger: compra en los niveles inferiores cuando el precio rebota, y vende en los superiores. Tiene la capacidad de cerrar posiciones en la señal de retorno, tomar ganancias o detener pérdidas. Muchos operadores utilizan el indicador de las Bandas de Bollinger, y algunos utilizan varios indicadores de Bollinger en el mismo gráfico. En este asesor, puede utilizar hasta 3 de estos indicadores. Al utilizar el primer y el segundo
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Asesores Expertos
SAM Waves AutoTrader – Asesor Experto Multidivisa de Precisión para Traders Intradía (EA Gráfico M15 • Confirmación de Tendencia H4 • Robot Forex con SL/TP fijos • Sin Grid / Sin Martingala / Sin Coberturas • Análisis Top-Down • Mejor EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly y Bot de Trading Automático Seguro) Launch Offer – Precios Especiales para Early-Adopters Válido hasta el 31 de julio de 2025 o tras las primeras 15 ventas en julio , lo que ocurra primero. Tipo de licencia Precio Promo Precio Nor
Fibonacci Grid Genius
Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
Asesores Expertos
Libere su potencial de trading con nuestro innovador Grid EA ¿Está listo para transformar los resultados de sus operaciones y experimentar el poder de la rentabilidad constante? Despídase de la incertidumbre y dé la bienvenida a una estrategia probada que aprovecha lo que el mercado hace mejor: ¡subir y bajar! Nuestro Grid EA de vanguardia está diseñado para convertir cada fluctuación de precios en una oportunidad, utilizando principios de negociación probados con el tiempo combinados con tecnol
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Balancer EA
Amir Hossein Moharreri
Asesores Expertos
Balancer EA es una sofisticada herramienta de negociación en cuadrícula diseñada para maximizar los beneficios abriendo simultáneamente posiciones de compra y de venta. Para un control aún mayor, también puede utilizar el panel manual para afinar su estrategia de trading. Sin embargo, es importante utilizar este EA con precaución y sólo arriesgar una cantidad con la que se sienta cómodo. Le animamos a probar el EA y experimentar con los ajustes para encontrar los que mejor funcionan para usted.
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala. Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará ganancias en movimientos pequeños y grandes.  Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede trabajar en los dos lados al mi
FREE
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Asesores Expertos
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - para las bases de formación creadas con éxito, proporcionaré un asesor para uso temporal sin cargo. - Las bases de formación se establecerán a medida que avanza la formación. - el entrenamiento requiere aproximadamente 20 épocas. Porque el Asesor Experto consume muchos recursos y el mercado no puede procesarlo: se ha introducido el parámetro TypeOfWork con el valor de mercado. ¡Debe cambiarse a cualquier otro valor deseado! ¡
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Asesores Expertos
Presentamos el Barber Scalper MT5, EA para el par de divisas USDJPY . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento correcto de entrada. Inicio de tendencia, reversión, dirección y fuerza. Soporte y resistencia. TP y SL auto-optimizados. Para ello Barber Scalper utiliza : Datos de varios marcos temporales al mismo tiempo. Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP a SL es
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
Trend modified for mql5
Ruslan Pishun
5 (2)
Indicadores
El dibuja líneas de tendencia con ancho de tendencia ajustable, con ajustes de ruptura de tendencia y notificaciones de ruptura de tendencia (Alerta, Sonido, Email) y de una nueva flecha aparecida. Las flechas apuntan a la dirección de la orden a abrir (COMPRA, VENTA). Parámetros MaxHistoryBars - el número de barras en la historia. Profundidad (0 = configuración automática) - Área de búsqueda. width trend ( 0 = ajustes automáticos) - Ancho de la tendencia. ( true = barras cerradas en dirección
EA Red Dragon MT5
Ruslan Pishun
2.7 (10)
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza la estrategia basada en la ruptura de los niveles de soporte y resistencia más importantes. Se utiliza un algoritmo adaptativo de seguimiento de operaciones. El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la equidad con un muy bajo riesgo por operación. El EA integra un sistema de cierre parcial de posiciones durante los deslizamientos (configurable). Ha sido backtestado y optimizado utilizando ticks reales con una calidad
EA Golden Dragon
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Se trata de una estrategia de negociación clásica, que pertenece a la categoría de los sistemas de ruptura. Forman niveles de soporte y resistencia, que limitan temporalmente el movimiento del precio. Cuando el precio rompe el nivel de soporte o rompe el nivel de resistencia, surge un fuerte impulso en la dirección de la ruptura, lo que permite obtener beneficios en fuertes movimientos de precios con un riesgo moderado. Para crear la estrategia, utilizamos datos históricos con la calidad de la h
Wolfe waves modified for mql5
Ruslan Pishun
Indicadores
Este indicador único construye automáticamente Ondas de Wolfe y cuenta con una estrategia de negociación altamente eficiente. Utilice Si aparece el número 5, espere hasta que la primera vela se cierre detrás de Moving Average, luego mire las tres líneas centrales que muestran qué volumen de lote se debe utilizar si el quinto punto cruzó la línea 25%. La vela se cierra detrás de Moving Average, y luego abrimos una operación con el lote: = (Vamos a aplicar el lote de, digamos, (0,40), dividirlo en
EA Skynet MT5
Ruslan Pishun
2.25 (4)
Asesores Expertos
Se trata de un algoritmo adaptativo inteligente totalmente automatizado. El sistema SKYNET calcula los datos históricos y realiza el análisis basándose en el porcentaje de probabilidad de dónde se producirá la próxima ruptura del nivel de soporte y resistencia, y coloca órdenes pendientes. El Asesor Experto se adapta a cualquier condición de mercado. Se ha sometido a pruebas retrospectivas y se ha optimizado utilizando ticks reales con una calidad del 99,9%. Ha superado con éxito las pruebas de
Wolfe waves ultra for MT5
Ruslan Pishun
5 (4)
Indicadores
El indicador dibuja automáticamente las ondas de Wolfe. El indicador utiliza las ondas de Wolfe que se encuentran en tres marcos temporales. Este indicador es especialmente preciso porque espera una ruptura en la dirección de la onda antes de señalar la operación. Plazo recomendado: М1. Características del indicador Increíblemente fácil de operar. El indicador es capaz de reconocer todos los patrones de ondas de Wolfe en el intervalo de período especificado. Es una comprobación de los puntos po
Colored Candles Bulls and Bears
Ruslan Pishun
Indicadores
El indicador colorea las velas alcistas, bajistas y doji. Además, se calcula la cantidad de velas (alcistas, bajistas y doji) de los últimos N días. Puede seleccionar colores tanto para los cuerpos como para las sombras de las velas. También puede habilitar colorear sólo los cuerpos de las velas. МetaТrader 5 versión: https: // www.mql5.com/en/market/product/11649 Parámetros color bulls = color de los cuerpos de las velas alcistas color shadow bulls = color de las sombras de las velas alcistas c
Info body and shadow candles
Ruslan Pishun
Indicadores
El indicador 'Info cuerpo y sombra velas' colorea los cuerpos y sombras de las velas según los parámetros. Por ejemplo, si el parámetro 'Tamaño cuerpo velas' es 10, el indicador busca las velas que tienen un tamaño de cuerpo de 10 o más. Las sombras de las velas se calculan de la misma manera. Las velas detectadas pueden ser coloreadas (color del cuerpo, color de la sombra). El indicador se puede ajustar tanto para cotizaciones de cuatro como de cinco dígitos. МetaТrader 5 versión: https://www.m
Wolfe waves modified
Ruslan Pishun
Indicadores
Este indicador único construye automáticamente Ondas de Wolfe. Características Encuentra los puntos y construye las líneas automáticamente. Estrategia de negociación eficiente. Sin redibujos ni retrasos. El botón de relanzamiento del indicador se encuentra directamente en el gráfico. El indicador tiene múltiples parámetros configurables. Utilice Si aparece el número 5, espere hasta que la primera vela se cierre detrás de Moving Average, luego mire las tres líneas centrales que muestran qué vol
Trend modified
Ruslan Pishun
5 (1)
Indicadores
El indicador Tendencia modificada dibuja líneas de tendencia con anchura de tendencia ajustable, con ajustes de ruptura de tendencia y notificaciones de ruptura de tendencia (Alerta, Sonido, Email) y de una nueva flecha aparecida. Las flechas apuntan a la dirección de la orden a abrir (COMPRA, VENTA). Parámetros Barras de usuario - el número de barras para los cálculos. Profundidad (0 = ajuste automático) - Área de búsqueda (0 = ajuste automático). Ancho tendencia ( 0 = ajuste automático) - Anc
Expert trend one point
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Presentamos nuestro Asesor Experto totalmente único "Expert trend one point": el EA opera dentro de una tendencia, contiene una estrategia compleja (denominada "one point profit"), no utiliza stop loss, no utiliza un take profit ajustable, ajusta el take profit por un punto de beneficio. El EA funciona con precios de cuatro o cinco dígitos. Puede utilizar el Expert Advisor en cualquier par de divisas, sin embargo, se recomienda elegir símbolos con bajo spread y bajos niveles de stop. El EA puede
Wolfe waves ultra
Ruslan Pishun
5 (1)
Indicadores
Wolfe waves ultra dibuja las Ondas de Wolfe automáticamente. El indicador busca las ondas de Wolfe en tres marcos temporales. Este indicador es especialmente preciso porque espera a que se produzca una ruptura en la dirección de la onda antes de señalar la operación, lo que se traduce en un ratio de ganancias muy elevado. Características Increíblemente fácil de operar. El indicador es capaz de reconocer todos los patrones de Onda Wolfe en un intervalo especificado. Por lo tanto, se comprueba ca
EA on waves Woolf
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA abre órdenes utilizando el indicador de ondas Wolfe, también utiliza la Martingala y Trailing Stop inteligente, Stop Loss y Take Profit. Las operaciones siempre están protegidas con STOPLOSS, Smart Trailing y Breakeven. Este EA es fácil de usar. El EA tiene resultados probados en EURUSD M5, sin embargo, puede cambiar la configuración para obtener mejores resultados en otras monedas. Ajustes Configuración EA - Configuración del Asesor. Invertir Más - en el valor 'true' el tamaño del lote a
Time close bar
Ruslan Pishun
Indicadores
Este indicador muestra el tiempo que falta para que se abra la nueva barra o vela. Ejemplos de cuánto falta para que se abra una nueva barra: Un ejemplo para el marco de tiempo M1: 05 = 05 segundos. Un ejemplo para el marco temporal H1: 56:05 = 56 minutos y 05 segundos. Un ejemplo para el marco temporal D1: 12:56:05 = 12 horas, 56 minutos y 05 segundos. Un ejemplo para el marco temporal W1: W1(06): 12:56:05 = 6 días, 12 horas, 56 minutos y 05 segundos. МetaТrader 5 versión: https: // www.mql5.co
Ultra Breakout
Ruslan Pishun
2 (1)
Asesores Expertos
El sistema de trading utiliza una estrategia de ruptura real con un motor de cálculo inteligente para eliminar las malas señales. El EA sólo ha sido desarrollado y optimizado para EURUSD H15. Recomendamos elegir un broker con un spread fijo de 5 a 20 puntos, con un STOPLEVEL cero y cotizaciones de cinco dígitos. Puede cambiar la configuración y probar otros pares para obtener mejores resultados. Las operaciones están siempre protegidas con STOPLOSS, Smart Trailing y Breakeven. Este EA es muy fác
Open Modify Delete All Types Orders
Ruslan Pishun
Utilidades
El SCRIPT abre , modifica y borra todos los tipos de órdenes: COMPRA, VENTA, BUYLIMIT, SELLLIMIT, BUYSTOP y SELLSTOP. Características Las órdenes se pueden abrir tanto por comentarios como por magia. Rejilla de órdenes. Modificación de take profit y stop loss. Las órdenes se pueden eliminar por tipo, magia y comentarios. Las órdenes de mercado se eliminan si magic = 0. Ventana de notificación que aparece después de abrir, modificar o eliminar órdenes. Script multitarea. La modificación se reali
EA Alex
Ruslan Pishun
1.8 (5)
Asesores Expertos
El Asesor Experto contiene múltiples estrategias de negociación, incluyendo la negociación de noticias, el uso de indicadores, la velocidad de los precios y varios filtros incorporados. El EA coloca órdenes pendientes. Ha superado con éxito las pruebas de estrés. No Martingala No Arbitraje Ninguna otra estrategia de riesgo No scalping Par de divisas de trabajo / marco de tiempo: EURUSD H1. Optimizado. ¡Puede ajustar el Asesor Experto a cualquier par de divisas! Características principales: Pued
EA Fox
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Se trata de un innovador sistema inteligente compuesto por 4 estrategias, que detecta entradas de alta probabilidad para las rupturas de la acción del precio en el marco temporal H1. El Asesor Experto incluye 3 estrategias técnicas complejas y una estrategia de scalping. El Asesor Experto está totalmente optimizado y listo para usar. Es posible desactivar cada estrategia o utilizarlas todas juntas. El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la
EA Innovative PRO
Ruslan Pishun
1 (1)
Asesores Expertos
EA Innovative PRO es un EA totalmente automatizado para operar en Forex. Se basa en tres algoritmos adaptativos combinados. Sigue el movimiento del precio de mercado. Fue backtested y optimizado utilizando ticks reales con 99,9% de calidad. El Asesor Experto ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximados a las condiciones reales del mercado. El EA elimina el ruido extra y elige la estrategia más conveniente para operar. Coloca trailing stop dinámicamente y mue
EA named Chappie
Ruslan Pishun
2 (4)
Asesores Expertos
Chappie es un robot inteligente adaptable, Chappie opera basado en múltiples sistemas de trading utilizando órdenes pendientes, el robot manipula las órdenes pendientes, siguiendo el movimiento del precio del mercado y calcula el movimiento del precio para la entrada más precisa en el mercado. La configuración básica del EA está calculada para EURUSD. Se han realizado más de 1000 pruebas con datos reales e históricos con una calidad del 99,9%. Chappie es el resultado de un desarrollo a largo pla
EA Two MA
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto opera mediante dos líneas de Media Móvil . También hay dos tipos de cierre de órdenes: 1) si hay señal contraria, 2) cierre de orden por take profit, stop loss y trailing stop. Se pueden configurar indicadores de Media Móvil . Principales ventajas Posibilidad de trabajar con lote fijo y MM. Seis modificaciones de trailing stop. Facilidad de uso. Dos tipos de cierre de órdenes. El EA funciona con todos los brokers. Parámetros General Order Type - dirección de la operación. Use
Two Dragon
Ruslan Pishun
Indicadores
Two Dragon es un indicador avanzado para identificar tendencias, que utiliza complejos algoritmos matemáticos. Funciona en cualquier marco temporal y símbolo. Indicador está diseñado con la posibilidad de personalizar todos los parámetros de acuerdo a sus necesidades. Cualquier característica puede ser activada o desactivada. Cuando una tendencia de Compra / Venta cambia el indicador notificará utilizando la notificación: Alerta, Señal sonora, Email, Push. МetaТrader 5 versión: https: //www.mql5
EA Red Dragon
Ruslan Pishun
2.13 (8)
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza la estrategia basada en la ruptura de los niveles de soporte y resistencia más importantes. Se utiliza un algoritmo adaptativo de seguimiento de operaciones. El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la equidad con un muy bajo riesgo por operación. El EA integra un sistema de cierre parcial de posiciones durante los deslizamientos (configurable). Ha sido backtestado y optimizado utilizando ticks reales con una calidad
EA Skynet
Ruslan Pishun
2.93 (14)
Asesores Expertos
Se trata de un algoritmo adaptativo inteligente totalmente automatizado. El sistema SKYNET calcula los datos históricos y realiza el análisis basándose en el porcentaje de probabilidad de dónde se producirá la próxima ruptura del nivel de soporte y resistencia, y coloca órdenes pendientes. El Asesor Experto se adapta a cualquier condición de mercado. Se ha sometido a pruebas retrospectivas y se ha optimizado utilizando ticks reales con una calidad del 99,9%. Ha superado con éxito las pruebas de
Neon System N1 PRO
Ruslan Pishun
1.75 (4)
Asesores Expertos
Neon System N1 PRO es un sistema a largo plazo que contiene 10 estrategias diferentes. Cada estrategia incluye múltiples indicadores, el sistema está diseñado para el comercio real. El sistema utiliza 50 indicadores estándar, el robot contiene 10 estrategias. Este sistema no es para aquellos "que quieren todo a la vez". Este sistema supone un comercio profesional a largo plazo en el mercado Forex. El robot ha sido probado en un probador especial en ticks reales. Utiliza un algoritmo de trailing
EA Black Scorpion
Ruslan Pishun
3 (8)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia basada en breakout. Breakout trading es una de las estrategias más populares y más utilizadas entre los operadores de Forex. Esta estrategia ha sido desarrollada hace mucho tiempo y ha sido repetidamente probada en datos históricos, mostrando resultados superiores. El EA utiliza 3 tipos de rupturas de tendencia, (ruptura de soporte y resistencia, ruptura de tendencia bajista, ruptura de tendencia alcista). El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siem
Ultimatum Breakout
Ruslan Pishun
2 (10)
Asesores Expertos
Ultimatum Breakout - este sistema de comercio utiliza la estrategia de rupturas válidas, utilizando múltiples indicadores personalizados para eliminar las malas señales. El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la equidad con un muy bajo riesgo por operación. El EA está totalmente adaptado: calcula el spread - para órdenes pendientes, stop loss, trailing stop, breakeven. Ha sido backtestado y optimizado utilizando ticks reales con una calidad
EA Gideon
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Gideon es un Asesor Experto que opera SOBRE NOTICIAS y SOBRE EVENTOS que tienen una fuerte influencia en el mercado, ¡pero que no ocurren regularmente! Es decir, el EA abre órdenes pendientes Sell Stop y Buy Stop en caso de un cambio repentino del precio en cualquier dirección y las cierra automáticamente con el beneficio que usted desee. Y todos sabemos con qué frecuencia cambia el precio cuando aparece una noticia "exitosa", hasta dónde puede subir o bajar. Además, este robot protege su
EA Manager
Ruslan Pishun
3 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza una estrategia basada en la ruptura y dos estrategias adicionales basadas en cambios bruscos de precios. Puede ajustar la pendiente de la ruptura, la distancia entre los niveles de ruptura y el número de niveles de ruptura. El propio Asesor Experto marca los niveles que deben romperse. El EA incluye dos estrategias basadas en cambios bruscos de precio: es decir, el EA abre órdenes pendientes Sell Stop y Buy Stop en caso de un cambio brusco de precio en cualquier direcci
EA Morpheus
Ruslan Pishun
2.42 (12)
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado. Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario