Black Cat AI

"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante.

La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.



Principio de funcionamiento

El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especificados. Cuando el precio se mueve en una dirección, el EA abre nuevas órdenes en esa dirección, aumentando la posición global. Cuando el precio se invierte, el EA cierra toda la rejilla de órdenes con beneficios. Esto crea una red de órdenes que le permite promediar el precio de entrada y cerrar todas las posiciones con ganancias cuando el precio retrocede en la dirección deseada. Este EA es una combinación alquímica de un filtro de tendencia, una rejilla de promedios bien definida y una gestión monetaria flexible, que abre la puerta tanto a la scalping rápida como al swing trading pausado en una amplia gama de instrumentos, desde pares de divisas Forex hasta el preciado oro (XAUUSD) e índices dinámicos.

Gracias a su adaptación inteligente a la volatilidad del mercado, el asesor demuestra capacidad de reacción ante fluctuaciones repentinas y noticias impredecibles. Sus algoritmos analizan cuidadosamente las condiciones actuales del mercado, ajustando dinámicamente los parámetros de negociación para optimizar la rentabilidad y minimizar los riesgos. El arsenal del asesor incluye un conjunto de indicadores avanzados que identifican tendencias ocultas y puntos de inversión, proporcionando a los operadores señales valiosas para una toma de decisiones informada.



Principales características y ventajas

Ajustes flexibles: Los usuarios pueden personalizar el paso de rejilla, el tamaño del lote, el número máximo de órdenes y los niveles de take-profit y stop-loss para cada serie.

Los usuarios pueden personalizar el paso de rejilla, el tamaño del lote, el número máximo de órdenes y los niveles de take-profit y stop-loss para cada serie. Gestión monetaria automática: El Asesor Experto permite utilizar varios métodos de gestión monetaria, incluyendo un tamaño de lote fijo, un porcentaje del depósito o un cálculo dinámico del lote basado en la volatilidad.

El Asesor Experto permite utilizar varios métodos de gestión monetaria, incluyendo un tamaño de lote fijo, un porcentaje del depósito o un cálculo dinámico del lote basado en la volatilidad. Protección contra pérdidas: Los mecanismos integrados de stop-loss y trailing stop ayudan a limitar las pérdidas potenciales y a bloquear los beneficios.

Los mecanismos integrados de stop-loss y trailing stop ayudan a limitar las pérdidas potenciales y a bloquear los beneficios. Facilidad de uso: La interfaz intuitiva facilita la configuración y puesta en marcha del Asesor Experto, incluso para los operadores principiantes.

La interfaz intuitiva facilita la configuración y puesta en marcha del Asesor Experto, incluso para los operadores principiantes. Multidivisa: BlackCat Grid se puede utilizar en varios pares de divisas y marcos temporales, proporcionando a los operadores amplias oportunidades de diversificación.