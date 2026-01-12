AURUS Gold Multi
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
AURUS Gold Multi-TF EMA es un asesor de comercio totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el comercio de oro ( XAUUSD ) y otros instrumentos altamente volátiles.
El asesor utiliza el análisis de tendencias multi-tiempo y abre operaciones sólo cuando la dirección del mercado se confirma en múltiples marcos de tiempo simultáneamente, lo que filtra el ruido y reduce el número de entradas falsas.
Características principales
Análisis multitemporal de tendencias
-
Análisis simultáneo de 9 marcos temporales: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
-
Sistema de triple media móvil exponencial ( EMA)
-
Apertura de operaciones sólo cuando se alcanza un número determinado de confirmaciones
-
Modo inverso opcional para estrategias contra tendencia
Gestión adaptativa del riesgo
-
Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR
-
Cálculo automático del volumen de la posición como porcentaje del capital
-
Soporte de lote fijo
-
Comprobación inteligente del stop-loss mínimo aceptable
-
Protección integrada contra operaciones con diferenciales crecientes
Gestión de posiciones
-
Soporte deTrailing Stop basado en ATR
-
Limitación del número máximo de posiciones abiertas
-
Límite diario de operaciones
-
Cierre automático de posiciones en conflicto
-
Uso de un número mágico único
Compatibilidad y fiabilidad
-
Compatibilidad total con cuentas de compensación y cobertura
-
Optimizado para MetaTrader 5 Strategy Tester
-
Funcionamiento correcto en cotizaciones de 5 y 3 dígitos
-
No utiliza martingala, rejillas, promedios ni coberturas
Sistema de filtrado de señales de trading
El asesor cuenta con un bloque de filtros multinivel diseñado para mejorar la calidad de las entradas y reducir el número de operaciones en condiciones de mercado desfavorables.
Cada filtro funciona de forma independiente y puede activarse o desactivarse en los ajustes del asesor.
Filtro de bujía
Evalúa la estructura de la última vela cerrada:
-
dirección del cuerpo de la vela
-
relación entre el cuerpo y el rango total;
-
Confirmación de la intención de mercado sin utilizar indicadores.
El filtro permite excluir entradas cuando el movimiento del precio es débil o incierto.
Filtro de patrones de precios
Utiliza modelos clásicos probados:
-
Absorción (Engulfing);
-
Pin Bar.
Los patrones se analizan sólo en velas cerradas, sin redibujar y sin referencia a datos futuros.
Filtro de impulsos
Estima la fuerza del movimiento actual:
-
comparación del rango de la vela con la volatilidad actual;
-
filtrando la actividad plana y baja del mercado.
El filtro evita que se abran operaciones durante periodos sin movimiento direccional.
Permisos del indicador
Se utiliza como nivel de confirmación:
-
RSI - Detección de Presión Direccional;
-
ADX es una estimación de la fuerza del movimiento actual.
Los indicadores no generan una señal por sí mismos, sino que se utilizan exclusivamente como filtros de resolución.
Arquitectura de filtros flexible
-
Cada filtro se configura por separado;
-
es posible utilizar uno o varios filtros simultáneamente;
-
los filtros no entran en conflicto con la lógica de tendencia principal;
-
La lógica es totalmente compatible con el probador de estrategias de MetaTrader 5.
Nota
Los filtros están destinados a mejorar la calidad de las entradas y no garantizan la ausencia de operaciones perdedoras.
Los resultados dependen de la configuración seleccionada, el instrumento de negociación y las condiciones del mercado.
Ajustes recomendados
-
Marco temporal: M5 - M15
-
Símbolo: XAUUSD
-
Depósito mínimo: depende del broker y del nivel de riesgo elegido
-
Riesgo recomendado: 0,5-1% por operación
Información importante
Operar en los mercados financieros implica riesgos.
Rentabilidades pasadas no garantizan beneficios futuros.
Antes de utilizar el asesor en una cuenta real, se recomienda probarlo y optimizarlo.