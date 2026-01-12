AURUS Gold Multi

El asesor utiliza el análisis de tendencias multi-tiempo y abre operaciones sólo cuando la dirección del mercado se confirma en múltiples marcos de tiempo simultáneamente, lo que filtra el ruido y reduce el número de entradas falsas.

Análisis multitemporal de tendencias

Modo inverso opcional para estrategias contra tendencia

Apertura de operaciones sólo cuando se alcanza un número determinado de confirmaciones

Sistema de triple media móvil exponencial ( EMA)

Análisis simultáneo de 9 marcos temporales : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Gestión adaptativa del riesgo

Protección integrada contra operaciones con diferenciales crecientes

Cálculo automático del volumen de la posición como porcentaje del capital

Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

Gestión de posiciones

Uso de un número mágico único

Cierre automático de posiciones en conflicto

Limitación del número máximo de posiciones abiertas

Soporte de Trailing Stop basado en ATR

Compatibilidad y fiabilidad

No utiliza martingala, rejillas, promedios ni coberturas

Funcionamiento correcto en cotizaciones de 5 y 3 dígitos

Compatibilidad total con cuentas de compensación y cobertura

Sistema de filtrado de señales de trading

El asesor cuenta con un bloque de filtros multinivel diseñado para mejorar la calidad de las entradas y reducir el número de operaciones en condiciones de mercado desfavorables.

Cada filtro funciona de forma independiente y puede activarse o desactivarse en los ajustes del asesor.

Filtro de bujía

Evalúa la estructura de la última vela cerrada:

dirección del cuerpo de la vela

relación entre el cuerpo y el rango total;

Confirmación de la intención de mercado sin utilizar indicadores.

El filtro permite excluir entradas cuando el movimiento del precio es débil o incierto.

Filtro de patrones de precios

Utiliza modelos clásicos probados:

Absorción (Engulfing);

Pin Bar.

Los patrones se analizan sólo en velas cerradas, sin redibujar y sin referencia a datos futuros.

Filtro de impulsos

Estima la fuerza del movimiento actual:

comparación del rango de la vela con la volatilidad actual;

filtrando la actividad plana y baja del mercado.

El filtro evita que se abran operaciones durante periodos sin movimiento direccional.

Permisos del indicador

Se utiliza como nivel de confirmación:

RSI - Detección de Presión Direccional;

ADX es una estimación de la fuerza del movimiento actual.

Los indicadores no generan una señal por sí mismos, sino que se utilizan exclusivamente como filtros de resolución.

Arquitectura de filtros flexible

Cada filtro se configura por separado;

es posible utilizar uno o varios filtros simultáneamente;

los filtros no entran en conflicto con la lógica de tendencia principal;

La lógica es totalmente compatible con el probador de estrategias de MetaTrader 5.

Nota

Los filtros están destinados a mejorar la calidad de las entradas y no garantizan la ausencia de operaciones perdedoras.

Los resultados dependen de la configuración seleccionada, el instrumento de negociación y las condiciones del mercado.