Gold Sentinel MT5 es un sistema de trading totalmente automatizado centrado en trabajar con movimientos impulsivos de precios. El algoritmo combina el análisis de la estructura de barras, indicadores personalizados y filtros de actividad del mercado para generar señales de trading ponderadas.

El Asesor Experto admite una configuración flexible de la lógica de entrada, la gestión de posiciones y los límites de actividad de negociación, lo que permite adaptarlo a diferentes condiciones e instrumentos de negociación.

+ Lógica y señales de negociación de Gold Sentinel La lógica de negociación se basa en un modelo de análisis multifactorial:

Análisis de los movimientos impulsivos de los precios (tamaño, velocidad, dirección);

trabajo con la estructura de barras y la confirmación del cierre de velas;

filtrado de señales mediante indicadores del autor;

confirmación adicional de la dirección del movimiento del precio.

La apertura de posiciones se produce sólo cuando coinciden las condiciones especificadas, lo que reduce el número de entradas falsas en condiciones de baja volatilidad o planas.

+ Indicadores

El Asesor Experto utiliza indicadores incorporados y personalizados desarrollados específicamente para esta estrategia. Los indicadores se utilizan exclusivamente como elementos de filtrado y confirmación de las señales de trading y no redibujan el historial.

Todos los cálculos se realizan en barras cerradas.

selección de sesiones de negociación;

limitación de la negociación por días de la semana

fijación del tiempo de negociación (horas y minutos);

posibilidad de excluir periodos de baja liquidez.

nivel de importancia de las noticias;

tiempo antes y después de la publicación.

Take Profit y Stop Loss fijos o dinámicos;

cierre de la posición por porcentaje del saldo o del capital;

trailing stop virtual (no se muestra en el servidor del broker);

mantenimiento de la posición según la lógica interna del algoritmo.

+ Filtros de tiempo y sesión de negociación Se proporcionan límites de tiempo ampliados para controlar la actividad de negociación:+ Filtro de noticias El Asesor Experto soporta un filtro de noticias incorporado que le permite pausar automáticamente la negociación antes de eventos económicos importantes y reanudar la negociación después de una pausa especificada. El filtro se puede ajustar por:+ Gestión de órdenes y riesgos Se implementan métodos flexibles de gestión de operaciones:

El Asesor Experto no abre operaciones sin un stop-loss de protección si esta opción está activada en los ajustes.

modo de rejilla de órdenes opcional;

módulo de recuperación de posiciones, que sólo se utiliza cuando el usuario lo activa;

limitación del número máximo de operaciones abiertas simultáneamente.

+ Modos adicionales Dependiendo de la configuración, el usuario puede activar módulos adicionales:

Todos los modos adicionales son desactivables y no se utilizan por defecto.

limitación del drawdown máximo;

control del número de operaciones por día;

parada automática de la negociación cuando se alcanzan las condiciones especificadas.

+ Control de operaciones Para aumentar la estabilidad de la estrategia, se implementan las siguientes restricciones

El Asesor Experto está orientado a la negociación de sistemas con la prioridad del control del riesgo y la adaptabilidad a las condiciones del mercado. La arquitectura flexible de los ajustes permite utilizarlo tanto en escenarios de negociación conservadores como más activos sin cambiar el código fuente.

Advertencia importante:

Operar en los mercados de divisas y metales implica altos riesgos. Antes de utilizarlo en una cuenta real, asegúrese de probarlo en una cuenta demo o en un probador de estrategias con una calidad de modelado del 99%.