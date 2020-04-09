Gold Exacution Core

GOLD EXECUTION CORE - EDICIÓN VIP

GOLD EXECUTION CORE VIP es un asesor de trading profesional para XAUUSD, creado para traders que trabajan con el mercado como un sistema, no como una lotería.

El algoritmo se centra en la ejecución precisa de las entradas en la fase de movimiento confirmado y excluye la negociación en condiciones caóticas del mercado.

El asesor no utiliza rejillas, promedios o métodos agresivos de aumento de volumen.

Toda la lógica se construye en torno al control, la disciplina y la calidad de las transacciones.

Concepto de algoritmo

GOLD EXECUTION CORE VIP analiza el mercado del oro utilizando una combinación de factores de tendencia e impulso, colocando operaciones sólo cuando se cumplen las condiciones clave.

La entrada se realiza estrictamente según la estructura del mercado, teniendo en cuenta la volatilidad actual y la dinámica del movimiento.

El algoritmo no intenta operar en todas las secciones del gráfico.

El objetivo principal es participar sólo en las fases justificadas del mercado.

Arquitectura comercial

El asesor opera en modo de transacción única sin aumentar la posición.

Las compras y ventas se procesan de forma independiente y pueden activarse en diferentes fases del mercado.

Control de apertura:

comprobación de la dirección de la tendencia

filtrado de impulsos

protección contra entradas de baja actividad

ejecución sólo en la nueva barra

control de salida:

Take Profit fijo

Stop Loss de protección

cierre lógico al cambiar la estructura del mercado

Gestión de riesgos

GOLD EXECUTION CORE VIP está diseñado para un trabajo preciso y predecible con el capital.

Apoyado por:

volumen fijo

cálculo de lotes basado en el porcentaje de riesgo

limitación del número máximo de posiciones

control de reentrada

Ausente:

cadenas

martingala

bloqueo

promedio de pérdidas

Especificaciones técnicas

Instrumento de negociación: XAUUSD

Plazos recomendados: M5 - M15

Tipo de cuenta: ECN / RAW

Modos de cuenta: Netting y Hedging

Plataforma: MetaTrader 5 (Build 5400 y superiores)

¿Para quién está diseñado este asesor?

GOLD EXECUTION CORE VIP está diseñado para operadores que:

trabajan con oro como herramienta principal

utilizan una estricta gestión del riesgo

prefieren la calidad de las transacciones a su cantidad

se centran en la estabilidad más que en una aceleración agresiva de la cuenta

Nota

El asesor es una herramienta de negociación y no garantiza la rentabilidad.

Los resultados dependen de las condiciones de negociación, los parámetros de riesgo y la disciplina del usuario.