Gold Exacution Core
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
GOLD EXECUTION CORE - EDICIÓN VIP
GOLD EXECUTION CORE VIP es un asesor de trading profesional para XAUUSD, creado para traders que trabajan con el mercado como un sistema, no como una lotería.
El algoritmo se centra en la ejecución precisa de las entradas en la fase de movimiento confirmado y excluye la negociación en condiciones caóticas del mercado.
El asesor no utiliza rejillas, promedios o métodos agresivos de aumento de volumen.
Toda la lógica se construye en torno al control, la disciplina y la calidad de las transacciones.
Concepto de algoritmo
GOLD EXECUTION CORE VIP analiza el mercado del oro utilizando una combinación de factores de tendencia e impulso, colocando operaciones sólo cuando se cumplen las condiciones clave.
La entrada se realiza estrictamente según la estructura del mercado, teniendo en cuenta la volatilidad actual y la dinámica del movimiento.
El algoritmo no intenta operar en todas las secciones del gráfico.
El objetivo principal es participar sólo en las fases justificadas del mercado.
Arquitectura comercial
El asesor opera en modo de transacción única sin aumentar la posición.
Las compras y ventas se procesan de forma independiente y pueden activarse en diferentes fases del mercado.
Control de apertura:
-
comprobación de la dirección de la tendencia
-
filtrado de impulsos
-
protección contra entradas de baja actividad
-
ejecución sólo en la nueva barra
control de salida:
-
Take Profit fijo
-
Stop Loss de protección
-
cierre lógico al cambiar la estructura del mercado
Gestión de riesgos
GOLD EXECUTION CORE VIP está diseñado para un trabajo preciso y predecible con el capital.
Apoyado por:
-
volumen fijo
-
cálculo de lotes basado en el porcentaje de riesgo
-
limitación del número máximo de posiciones
-
control de reentrada
Ausente:
-
cadenas
-
martingala
-
bloqueo
-
promedio de pérdidas
Especificaciones técnicas
Instrumento de negociación: XAUUSD
Plazos recomendados: M5 - M15
Tipo de cuenta: ECN / RAW
Modos de cuenta: Netting y Hedging
Plataforma: MetaTrader 5 (Build 5400 y superiores)
¿Para quién está diseñado este asesor?
GOLD EXECUTION CORE VIP está diseñado para operadores que:
-
trabajan con oro como herramienta principal
-
utilizan una estricta gestión del riesgo
-
prefieren la calidad de las transacciones a su cantidad
-
se centran en la estabilidad más que en una aceleración agresiva de la cuenta
Nota
El asesor es una herramienta de negociación y no garantiza la rentabilidad.
Los resultados dependen de las condiciones de negociación, los parámetros de riesgo y la disciplina del usuario.