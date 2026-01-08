Golden Dominator
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
Golden Dominator - un asesor experto de scalping adaptable para XAUUSD
Golden Dominator es un asesor experto de trading totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado específicamente para operar con oro ( XAUUSD ) en el marco temporal H1.
El asesor utiliza un modelo analítico multinivel que combina el impulso, la volatilidad y el filtrado adaptativo del mercado para identificar oportunidades de negociación a corto plazo.
El algoritmo está diseñado para una negociación estable y controlada en dinámicas de mercado cambiantes, incluidos los periodos de mayor volatilidad.
¿CÓMO FUNCIONA GOLDEN DOMINATOR?
El experto se basa en una lógica de toma de decisiones multinivel, que incluye
-
análisis del impulso del mercado
-
evaluación de la volatilidad actual
-
adaptación de los parámetros de negociación a las condiciones actuales del mercado
El asesor identifica automáticamente las condiciones favorables para la entrada en el mercado y gestiona las operaciones de acuerdo con los parámetros de gestión de riesgos especificados.
LÓGICA DE NEGOCIACIÓN
-
Las operaciones se realizan sólo en XAUUSD
-
Marco temporal recomendado: H1
-
Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit fijos.
-
El asesor no utiliza estrategias de rejilla.
-
No se aplica cobertura
GESTIÓN DEL RIESGO
Golden Dominator está diseñado con la protección del capital como prioridad:
-
cada posición está protegida por un Stop Loss estricto
-
La distancia del Stop Loss se ha aumentado para garantizar un funcionamiento correcto en condiciones de volatilidad del oro.
-
El riesgo para la primera operación lo configura el usuario
El asesor cumple los requisitos FIFO y es apto para la mayoría de los brokers.
PRINCIPALES VENTAJAS
✔ Optimizado para el mercado del oro (XAUUSD)
✔ Adaptación a diferentes regímenes de volatilidad
✔ Operativa totalmente automatizada
✔ Fácil instalación - plug and play
✔ Compatible con brokers ECN
✔ Apto para uso a largo plazo
✔ Lógica transparente sin algoritmos ocultos
RECOMENDACIONES
-
Depósito mínimo: a partir de 1000 USD
-
Apalancamiento recomendado: 1:100 y superior
-
Apalancamiento mínimo: 1:30 (para operaciones conservadoras)
-
Tipo de cuenta: ECN / Diferencial bruto
-
Spread: cuanto menor sea el spread, más estable será la ejecución
IMPORTANTE
Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda encarecidamente probarlo en el probador de estrategias y en una cuenta demo.