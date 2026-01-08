Golden Dominator - un asesor experto de scalping adaptable para XAUUSD

Golden Dominator es un asesor experto de trading totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado específicamente para operar con oro ( XAUUSD ) en el marco temporal H1.

El asesor utiliza un modelo analítico multinivel que combina el impulso, la volatilidad y el filtrado adaptativo del mercado para identificar oportunidades de negociación a corto plazo.

El algoritmo está diseñado para una negociación estable y controlada en dinámicas de mercado cambiantes, incluidos los periodos de mayor volatilidad.

¿CÓMO FUNCIONA GOLDEN DOMINATOR?

El experto se basa en una lógica de toma de decisiones multinivel, que incluye

análisis del impulso del mercado

evaluación de la volatilidad actual

adaptación de los parámetros de negociación a las condiciones actuales del mercado

El asesor identifica automáticamente las condiciones favorables para la entrada en el mercado y gestiona las operaciones de acuerdo con los parámetros de gestión de riesgos especificados.

LÓGICA DE NEGOCIACIÓN

Las operaciones se realizan sólo en XAUUSD

Marco temporal recomendado: H1

Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit fijos.

El asesor no utiliza estrategias de rejilla.

No se aplica cobertura

GESTIÓN DEL RIESGO

Golden Dominator está diseñado con la protección del capital como prioridad:

cada posición está protegida por un Stop Loss estricto

La distancia del Stop Loss se ha aumentado para garantizar un funcionamiento correcto en condiciones de volatilidad del oro.

El riesgo para la primera operación lo configura el usuario

El asesor cumple los requisitos FIFO y es apto para la mayoría de los brokers.

PRINCIPALES VENTAJAS

✔ Optimizado para el mercado del oro (XAUUSD)

✔ Adaptación a diferentes regímenes de volatilidad

✔ Operativa totalmente automatizada

✔ Fácil instalación - plug and play

✔ Compatible con brokers ECN

✔ Apto para uso a largo plazo

✔ Lógica transparente sin algoritmos ocultos

RECOMENDACIONES

Depósito mínimo: a partir de 1000 USD

Apalancamiento recomendado: 1:100 y superior

Apalancamiento mínimo: 1:30 (para operaciones conservadoras)

Tipo de cuenta: ECN / Diferencial bruto

Spread: cuanto menor sea el spread, más estable será la ejecución

IMPORTANTE

Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda encarecidamente probarlo en el probador de estrategias y en una cuenta demo.