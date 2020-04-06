Gold Impulse Lab

Gold Impulse Lab es un asesor de trading profesional para XAUUSD, construido sobre la lógica del mercado institucional. Utiliza estructuras de impulso, patrones de acción de precios y un motor de puntuación en lugar de señales binarias.

Gold Impulse Lab no es un scalper ni un robot indicador.
El asesor analiza el mercado del oro a través de una combinación de:

  • movimiento de impulso desde el precio de anclaje

  • patrones de acción de precios confirmados

  • sistemas de evaluación de la fuerza de la señal (puntuación)

  • filtrado por modo de mercado (tendencia / rango)

Cada operación se abre sólo cuando la estructura de la vela y el impulso coinciden, lo que reduce el número de entradas al azar y mejora la calidad de las operaciones.

Características principales

  • Impulso + patrones (continuación, expansión, stop-hunt)

  • Motor de puntuación en lugar de lógica if/else

  • Tasa de rendimiento ajustada (ATR)

  • Filtro de modo de mercado (antiplano sin bloqueo)

  • Trabaja sobre la estructura del mercado, no sobre indicadores

  • Adecuado para M5-H1 (óptimamente M5-M15)

¿Para quién es este asesor?

  • traders que trabajan con XAUUSD

  • aquellos que aprecian las operaciones raras pero significativas

  • usuarios que buscan un enfoque institucional en lugar de un enfoque de scalping

Importante

El asesor no está diseñado para martingala agresiva o rejillas.
Se recomienda utilizar el riesgo fijo y probar los parámetros para su corredor.


