Gold Impulse Lab es un asesor de trading profesional para XAUUSD, construido sobre la lógica del mercado institucional. Utiliza estructuras de impulso, patrones de acción de precios y un motor de puntuación en lugar de señales binarias.

Gold Impulse Lab no es un scalper ni un robot indicador.

El asesor analiza el mercado del oro a través de una combinación de:

movimiento de impulso desde el precio de anclaje

patrones de acción de precios confirmados

sistemas de evaluación de la fuerza de la señal (puntuación)

filtrado por modo de mercado (tendencia / rango)

Cada operación se abre sólo cuando la estructura de la vela y el impulso coinciden, lo que reduce el número de entradas al azar y mejora la calidad de las operaciones.

Características principales

Impulso + patrones (continuación, expansión, stop-hunt)

Motor de puntuación en lugar de lógica if/else

Tasa de rendimiento ajustada (ATR)

Filtro de modo de mercado (antiplano sin bloqueo)

Trabaja sobre la estructura del mercado, no sobre indicadores

Adecuado para M5-H1 (óptimamente M5-M15)

¿Para quién es este asesor?

traders que trabajan con XAUUSD

aquellos que aprecian las operaciones raras pero significativas

usuarios que buscan un enfoque institucional en lugar de un enfoque de scalping

Importante

El asesor no está diseñado para martingala agresiva o rejillas.

Se recomienda utilizar el riesgo fijo y probar los parámetros para su corredor.