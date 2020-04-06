Gold Impulse Lab
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
Gold Impulse Lab es un asesor de trading profesional para XAUUSD, construido sobre la lógica del mercado institucional. Utiliza estructuras de impulso, patrones de acción de precios y un motor de puntuación en lugar de señales binarias.
Gold Impulse Lab no es un scalper ni un robot indicador.
El asesor analiza el mercado del oro a través de una combinación de:
-
movimiento de impulso desde el precio de anclaje
-
patrones de acción de precios confirmados
-
sistemas de evaluación de la fuerza de la señal (puntuación)
-
filtrado por modo de mercado (tendencia / rango)
Cada operación se abre sólo cuando la estructura de la vela y el impulso coinciden, lo que reduce el número de entradas al azar y mejora la calidad de las operaciones.
Características principales
-
Impulso + patrones (continuación, expansión, stop-hunt)
-
Motor de puntuación en lugar de lógica if/else
-
Tasa de rendimiento ajustada (ATR)
-
Filtro de modo de mercado (antiplano sin bloqueo)
-
Trabaja sobre la estructura del mercado, no sobre indicadores
-
Adecuado para M5-H1 (óptimamente M5-M15)
¿Para quién es este asesor?
-
traders que trabajan con XAUUSD
-
aquellos que aprecian las operaciones raras pero significativas
-
usuarios que buscan un enfoque institucional en lugar de un enfoque de scalping
Importante
El asesor no está diseñado para martingala agresiva o rejillas.
Se recomienda utilizar el riesgo fijo y probar los parámetros para su corredor.