Gold Flow MT5 - Un Algoritmo Inteligente para Operar con Oro

Gold Flow MT5 es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el par XAUUSD (Oro). El asesor se basa en un algoritmo que rastrea los impulsos de los precios y las zonas de liquidez, permitiendo una entrada efectiva en el mercado al inicio de las tendencias a corto y medio plazo.

El asesor analiza la dinámica del flujo de órdenes (Price Action) y utiliza un filtro de volatilidad adaptativo para eliminar las entradas falsas durante los periodos de baja liquidez del mercado.

Características principales:

Instrumento de trabajo: XAUUSD.

Marco temporal: M5 o H1 (recomendado).

Tipo de estrategia: Scalping tendencial con elementos de trading posicional.

Gestión de capital: Sistema de auto-loteo incorporado basado en margen libre.

Ventajas técnicas:

Protección para cada operación: El sistema siempre establece niveles de Stop Loss y Take Profit, asegurando el control del riesgo. Trailing inteligente: El trailing stop inteligente mueve la posición al punto de equilibrio cuando se alcanza el beneficio objetivo y sigue la tendencia para maximizar los resultados. Sin métodos tóxicos: La lógica del EA no se basa en peligrosos métodos de promediación ni en rejillas ilimitadas sin stop-loss.

Recomendaciones de configuración:

Depósito mínimo: 500$ (dependiendo del riesgo elegido).

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread con spread bajo en oro.

Ejecución: Se recomienda utilizar un VPS con mínima latencia (ping) al servidor del broker.

Preajustes: El Asesor viene con ajustes optimizados para las condiciones estándar del mercado de 2025.

Información importante:

El comercio de oro se caracteriza por una alta volatilidad. Antes de utilizarlo en una cuenta real, asegúrese de probar Gold Flow MT5 en el probador de estrategias con la simulación "Cada tick basado en ticks reales" y pruébelo en una cuenta demo. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.