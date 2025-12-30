M5 Scalp XAU - Grid Scalper para Oro

M5 Scalp XAU es un robot de trading automatizado (Asesor Experto) diseñado específicamente para el volátil mercado XAUUSD (oro) en el marco temporal M5. Se basa en una estrategia de cuadrícula con elementos de scalping, destinada a beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo.

El asesor utiliza una lógica adaptativa de colocación de órdenes con un paso dinámico, que responde a las condiciones del mercado, así como un sistema de gestión de una cesta de posiciones hasta que se alcanza el nivel de beneficio objetivo global.

Descripción del producto

+ parrilla sin martingala

+ recuperación

+ % lote

+ % TP cesta

+ trailing

+ TP de la primera orden



Características principales:



Instrumento de negociación: XAUUSD (Oro).

Marco de tiempo: M5 - Cualquiera.

Tipo de estrategia: Scalping y grid trading con gestión de cestas.

Gestión de posiciones: Cierre de todas las posiciones de la cesta cuando se alcanza el beneficio objetivo global (Cierre basado en beneficios).

Filtración: Protección integrada contra spreads elevados y deslizamientos.

Seguridad: Cada operación se controla mediante un número mágico único para aislar las cestas de negociación.

Flexibilidad: Admite tanto lote fijo como cálculo automático del volumen en función del porcentaje de riesgo del saldo de la cuenta.



Recomendaciones y requisitos:



Tipo de cuenta: Se requiere un tipo de cuenta de cobertura.

Broker: Se recomiendan brokers con spreads bajos (ECN/RAW Spread) para una ejecución óptima de las operaciones de scalping.

Apalancamiento: Mínimo 1:100, recomendado 1:500.

VPS: Es esencial utilizar un servidor VPS fiable para garantizar el funcionamiento 24/7 del Asesor Experto y minimizar los retrasos en la ejecución.

Depósito mínimo: Recomendado a partir de 500$ (en cuentas Standard) o equivalente en cuentas Cent para una gestión del riesgo más conservadora.



Nota importante:

Las estrategias Grid son inherentemente de alto riesgo. Realice siempre pruebas retrospectivas exhaustivas en el probador de estrategias de MetaTrader 5 sobre las cotizaciones reales de su corredor y utilice una gestión monetaria que tenga en cuenta la volatilidad del oro.