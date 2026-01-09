Nombre del producto: Gold Momentum AI

Tipo de producto: Asesor Experto

Instrumento de negociación: XAUUSD (Oro a Dólar USA)

Timeframe: H1 (Cada hora)

Revisar

Gold Momentum AI es un asesor de operaciones totalmente automatizado desarrollado exclusivamente para el mercado del oro (XAUUSD) utilizando el marco temporal H1. El algoritmo se basa en los principios de análisis de momentum y detección adaptativa de volatilidad del mercado.

El asesor utiliza métodos modernos de procesamiento de datos para identificar los movimientos clave de los precios, lo que le permite adaptarse eficazmente a las condiciones de negociación que cambian dinámicamente en el mercado de metales preciosos.

Principales características y ventajas

Especialización en XAUUSD: El algoritmo se ajusta con precisión a la dinámica y volatilidad únicas del oro.

Marco temporal H1: El trabajo en el gráfico horario filtra el "ruido" del mercado (fluctuaciones a corto plazo) y se centra en las tendencias más significativas a medio plazo.

Gestión automatizada del riesgo: El módulo integrado de gestión del capital le permite ajustar con flexibilidad el tamaño del lote (lote fijo o porcentaje del depósito).

Fiabilidad y estabilidad: El Asesor Experto está desarrollado de acuerdo con las estrictas normas MQL5, garantizando un funcionamiento estable 24/7.

Fácil de instalar: No requiere ajustes complejos ni indicadores adicionales; listo para usar inmediatamente después de la instalación en el gráfico H1.

Recomendaciones de uso

Depósito mínimo: Se recomienda utilizar al menos $1000 USD (o su equivalente en cuentas de céntimos) para una cómoda gestión del riesgo.

Broker: Cualquier broker con spreads bajos y rápida ejecución de órdenes para XAUUSD es adecuado.

VPS: Para un funcionamiento continuo y evitar deslizamientos, se recomienda utilizar un servidor virtual (VPS).

Notas importantes

El trading en Forex está asociado a altos riesgos. El uso de asesores expertos no garantiza beneficios. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Asegúrese de probar la estrategia en una cuenta demo antes de utilizarla en una cuenta real.