Golden AI V

El EA de oro para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD).
Este tipo de asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado.

La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Su capacidad para interactuar a la perfección con la volatilidad del mercado inspira confianza incluso en los operadores más cautelosos, abriendo nuevos horizontes para el éxito. Independientemente del nivel de experiencia, esta herramienta rápidamente adaptable proporciona una ayuda inestimable a todos los participantes en el mercado, garantizando fiabilidad y precisión en cada decisión. Ajusta las operaciones de forma inteligente con un control preciso del riesgo, sin poner en peligro el capital. El apalancamiento se optimiza para lograr la máxima eficacia y seguridad en las operaciones, equilibrando riesgo y rentabilidad.

Próximo precio 1799 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas

Par de divisas: XAUUSD (ORO) - cualquier volatilidad.
Plazo: Cualquiera. Recomendamos M5.
Depósito mínimo: 100 $.
Tipo de cuenta: cualquier tipo de cuenta, pero es mejor usar cuentas ECN y Raw spread.
Apalancamiento: Cualquiera
Tipo de cuenta: Cualquiera
Utilice un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (recomendado)

Tenga cuidado con la configuración y compruebe todo en una cuenta demo primero.
Se utilizan dos estrategias de trading simultáneamente con diferentes IDs (Números Mágicos).
1. Fix Lots From Type * No AI Trend * - usted establece un tamaño de lote fijo basado en su saldo y riesgos razonables. La estrategia utiliza recargas para aumentar la rentabilidad y reducir los riesgos. El asesor cerrará automáticamente los beneficios sin SLs o TPs. Todos los ajustes se definen dentro del algoritmo.
2. El asesor establece automáticamente el tamaño del lote calculando el riesgo como un porcentaje del depósito. La negociación se realiza estrictamente de acuerdo con el SL y TP especificados. Si es necesario, se puede añadir una función trailing exclusivamente a esta estrategia.

Antes de utilizar cualquier asesor, asegúrese de que:

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.


