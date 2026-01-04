Gold Impulse EA Breve descripción:

Un asesor basado en la estrategia de detectar el impulso del precio a corto plazo (volatilidad).



Principio de funcionamiento:

El asesor funciona en cualquier marco temporal, pero es más adecuado para los marcos temporales más bajos (M1-M5-H1). Sigue los movimientos bruscos de los precios en tiempo real (en una sola vela/tick).



Características principales:



Estrategia: Impulso de ruptura / scalping en volatilidad.

Gestión del riesgo: Utiliza niveles fijos de Stop Loss y Take Profit (configurables en los parámetros de entrada).

Marco temporal: Universal, recomendado para M1/M5.

Pares de divisas: Apto para cualquier instrumento volátil (Forex, CFDs, metales).

Horario: 24/7 (aplicable si no hay filtros horarios).



Parámetros de entrada:



Lote: Volumen de una posición de negociación.

StopLoss: Nivel de Stop Loss en puntos.

TakeProfit: Nivel de Take profit en puntos.



Gracias a su versatilidad, el EA se puede utilizar en varios marcos temporales, pero es más eficaz en los marcos temporales más bajos, como M1, M5 y H1. Esto permite al EA reaccionar más rápidamente a los cambios de precios y aprovechar incluso los impulsos más leves. El EA Gold Impulse tampoco tiene restricciones en cuanto a la selección de pares de divisas u otros instrumentos de negociación, lo que lo convierte en una herramienta flexible para operar en una gran variedad de mercados.



Al utilizar el EA Gold Impulse, es importante tener en cuenta que esta estrategia es de alta frecuencia y sensible a la calidad del servicio de corretaje. Los diferenciales y el deslizamiento pueden tener un impacto significativo en los resultados de las operaciones, por lo que se recomienda elegir un corredor con diferenciales bajos y ejecución rápida de órdenes.



Antes de utilizar un Asesor Experto en una cuenta real, es importante realizar pruebas exhaustivas en una cuenta demo o en el probador de estrategias. Esto le permitirá evaluar su eficacia en diversas condiciones de mercado y seleccionar los parámetros de negociación óptimos.



Importante:



Esta estrategia es de alta frecuencia y sensible a los diferenciales y al deslizamiento. Se recomienda probarla en una cuenta demo o en el probador de estrategias antes de utilizarla en una cuenta real.

