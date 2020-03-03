AI Hybrid Trader

- AI-Hybrid Trader -

Operaciones inteligentes basadas en inteligencia artificial


Oferta de lanzamiento limitada - ¡Actúe ya!


Para celebrar el lanzamiento deAI Hybrid Trader, estamos ofreciendo un precio especial de lanzamiento que no durará. Esta es su oportunidad de poseer uno de los sistemas de trading de IA más avanzados del mercado por una inversión muy por debajo de su valor real.

Nuestra estructura de precios está diseñada para recompensar a los primeros en adoptarlo:

  • Primeras 10 licencias:Sólo$649, y se incrementará en $150 con cada 10 ventas.

  • Precio final: A partir de entonces, el precio alcanzará su valor final y permanente de 949$.

No espere.Cada venta lo acerca al próximo aumento de precio. Cuanto antes actúe, más valor se asegurará. Cientos de comerciantes están viendo esta página ahora mismo. ¿Será usted uno de los pocos en asegurarse su licencia al precio más bajo posible, o pagará más después?

La elección es suya, pero el mercado no esperará. Asegúrese su ventaja competitiva conAI Hybrid Trader hoy mismo antes de que el precio suba definitivamente.

AI-Hybrid-Traderes un Asesor Experto de nueva generación que combina el poder de laInteligencia Artificialcon estrategias de trading probadas. Este EA utiliza unalgoritmoavanzadode Red NeuronalyAprendizaje por Refuerzo (Q-Learning) que aprende y se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Núcleo de IA inteligente :

  • Red neuronal de autoaprendizaje que mejora con el tiempo
  • Algoritmo Q-Learning para una toma de decisiones óptima
  • Enfoque híbrido: 70% reglas probadas + 30% inteligencia IA.
  • Parámetros adaptativos que se ajustan a la volatilidad del mercado

Gestión avanzada del riesgo

  • Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR
  • Disyuntor integrado para protección contra pérdidas diarias/semanales
  • Tamaño de lote inteligente basado en el capital de la cuenta
  • Máxima protección contra caídas

Modos de negociación flexibles

  • Negociación autónoma con IA
  • Sistema de negociación Grid opcional
  • Múltiples filtros de confirmación (RSI, bandas de Bollinger, patrones de velas)


    ⚠️ IMPORTANTE: SE REQUIERE FORMACIÓN ANTES DE OPERAR EN DIRECTO

    Este EA DEBE ser entrenado antes de su uso!


    A diferencia de los EAs normales, AI-Hybrid-Trader necesita aprender primero el mercado elegido:

    1. Adjunte el EA a su gráfico
    2. Establezca el modoTRAIN_AND_SAVE en los ajustes
    3. Ejecute el backtest durante 1-2 minutos para entrenar la IA
    4. El modelo de IA se guarda - ¡ahora el EA está listo para operar en vivo!

    El entrenamiento sólo lleva unos minutos, pero es esencial para un rendimiento óptimo.


    📈 AJUSTES RECOMENDADOS


    Ajuste
    		 Recomendación
    Símbolos
    		 GOLD (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD, USDJPY, y la mayoría de los pares principales
    Marco temporal
    		 M5, M15, H1 (optimizado para H1)
    Depósito mínimo
    		 $500 USD (recomendado $1,000+)
    Apalancamiento
    		 1:100 o superior recomendado
    Tipo de cuenta
    		 Cobertura o compensación
    Broker
    		 Se recomienda un broker con spread bajo

    💡 ¿POR QUÉ ELEGIR AI-HYBRID-TRADER?

    Auto-mejora - La IA aprende de los datos del mercado y mejora continuamente
    Adaptativo - Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado
    Protegido . - Múltiples funciones de seguridad evitan grandes pérdidas
    Transparente - Control total sobre todos los parámetros
    Universal - Funciona en Forex, Oro, Índices y más.


    ⚡ GUÍA DE INICIO RÁPIDO


    MÉTODO 1: A través del Probador de Estrategias (Más rápido)

    1. Abra el Probador de Estrategias MT5
    2. Seleccione el EA y su gráfico (por ejemplo, XAUUSD M15)
    3. Establecer InpBacktestMode = TRAIN_AND_SAVE
    4. Ejecute el backtest (1-2 minutos) - El modelo de EA se guarda automáticamente
    5. Adjunte el EA al gráfico en vivo con InpBacktestMode = MODE_TRADING
    6. Importante: ¡Utilice el MISMO Número Mágico que en el Probador de Estrategias!
    7. Active AutoTrading y comience a operar

    MÉTODO 2: A través del panel de información (en el gráfico activo)

    1. Adjunte el EA al gráfico con InpBacktestMode = MODE_TRADING
    2. Activar Show Info Panel = true en los ajustes
    3. Haga clic en el botón TRAIN_MODEL en el panel - espere hasta que se complete
    4. Haga clic en el botón SAVE_MODEL para guardar el EA entrenado
    5. Haga clic en el botón LOAD_MODEL para activar la IA
    6. El EA ya está listo para operar.

    Para más claridad y más detalles sobre cómo configurar e instalar este EA, lea el artículo aquí : https://www.mql5.com/en/blogs/post/763944


    Nota importante sobre Backtesting vs. Trading en vivo

    AI Hybrid Trader está diseñado para sobresalir en condiciones dinámicas de mercado en vivo. Su mayor fortaleza radica en su capacidad para aprender y adaptarse en tiempo real de cada operación que toma y para responder a los cambios en la volatilidad del mercado.

    Debido a esta naturaleza adaptativa, los resultados de un backtest en el Probador de Estrategias pueden no reflejar completamente su verdadero potencial de rendimiento en un mercado real. ¿Por qué?

    • Las pruebas retrospectivas son estáticas:Una prueba retrospectiva es una simulación de un conjunto fijo de datos pasados. No puede replicar cómo nuestra IA Adaptativa evolucionará y refinará su estrategia a lo largo de semanas o meses de negociación en vivo.

    • El Filtro de Noticias está Inactivo: La característica crucial del filtro de noticias no funciona durante los backtests, lo que significa que la simulación no evitará los periodos de volatilidad extrema que el EA está diseñado para evitar en la operativa real.

    Muchos EA del mercado muestran curvas de renta variable"perfectas " en las pruebas retrospectivas. A menudo, esto es un signo desobre-optimización o"lectura de la historia", donde un robot está simplemente diseñado para tener éxito en un conjunto de datos históricos específicos. AI Hybrid Trader es diferente. Nuestra atención se centra en un rendimiento robusto, a largo plazo y adaptable en el mundo real, no en curvas de backtest poco realistas.

    Le recomendamos encarecidamente que realice una prueba en una cuenta de demostración durante varias semanas para ver la verdadera potencia de nuestro motor de IA adaptativa en acción.

    Descargo de responsabilidad

    Operar con divisas, materias primas y otros instrumentos financieros con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a invertir, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Existe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión inicial, por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Utilice este software de forma responsable.






