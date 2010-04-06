Adaptive Gold
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
**Adaptive Gold:** Su asesor personal de operaciones con oro
### Descripción del producto
* **No Martingale Grid**: Adaptive Gold crea una parrilla de órdenes sin aumentar el tamaño de la operación tras pérdidas, reduciendo el riesgo global.
**Recuperación**: Un sistema para restaurar el capital después de una serie de operaciones fallidas.
* **% Lote**: Cálculo automático del tamaño del lote en función del nivel de riesgo especificado.
**% TP cesta**: Ajuste del beneficio de la cesta de órdenes para minimizar las pérdidas y bloquear el máximo beneficio.
**Trailing**: Trailing stop loss para proteger los beneficios bloqueados.
* **TP de la primera orden**: Posibilidad de establecer un beneficio individual para la primera operación.
* **Estadísticas de la primera entrada**: Las estadísticas detalladas de la primera entrada ayudan a analizar el comportamiento del mercado.
**Filtro PA (Pin Bar)**: Filtra las señales basadas en patrones de Price Action como Pin Bar.
* Filtro de Tendencia (EMA 50/200)**: Utiliza medias móviles exponenciales para filtrar el ruido del mercado.
* **Filtro Plano por Distancia EMA + ATR**: Identificación de zonas planas y optimización de puntos de entrada.
* **Paso de Adaptación del ATR**: Adaptación del paso de rejilla al nivel de volatilidad actual.
* **Límite de pérdida diaria**: Limitar la pérdida total por día para la gestión del dinero.
* **Archivo de registro**: Registra todas las acciones del asesor para su análisis y optimización.
* Protección contra sobrecompra: Evita sobrecargar su cuenta con demasiadas posiciones abiertas.
* **Selección correcta de posición por ticket**: Selección precisa de posición para cierre o modificación.
* **Cierre de beneficios garantizado**: Fijación fiable del beneficio obtenido.
---
### Beneficios Clave
* **Lógica intuitiva de entrada de datos**: el asesor establece automáticamente los parámetros necesarios diariamente, aumentando la precisión de las operaciones.
* **Gestión adaptativa del riesgo**: cambio automático de los niveles de SL y TP en función de la situación del mercado.
* Riesgo fijo en dólares**: usted fija la cantidad de riesgo deseada y el asesor calcula automáticamente el volumen de la operación.
* **Trailing stop loss**: permite proteger los beneficios y minimizar las pérdidas.
* **Filtros de sesión**: Se excluyen las condiciones de negociación desfavorables.
* **Seguimiento en tiempo real**: acceda a toda la información que necesite directamente en el gráfico.
* **Fácil instalación**: sólo tiene que instalar el asesor y establecer el nivel de riesgo.
---
### Diferencias en Adaptive Gold
* La mayoría de los asesores se basan en un gran número de operaciones, esperando tener suerte. Adaptive Gold opera de forma diferente: seleccionando puntos de entrada precisos, reduciendo el número de operaciones y centrándose en la alta calidad de cada operación.
---
### Requisitos de uso
* Plataforma: MetaTrader 5
* Símbolo: XAUUSD
* Tipo de cuenta: Cobertura
* Apalancamiento: 1:100 y superior (1:500 recomendado)
* Depósito mínimo: $500 USD y superior
* VPS requerido: sí, para operación 24/7
---
### Instalación y configuración
1. Descargue el archivo .expert. Descargue el archivo .expert.
2. 2. Adjuntar al gráfico XAUUSD.
3. Establezca el nivel de riesgo adecuado.
4. Observe la operativa.
---
### Recomendaciones importantes
* Pruebe su estrategia en una cuenta demo antes de empezar a operar en real.
* Utilice un servidor VPS para el funcionamiento ininterrumpido del asesor.
* Esté atento a los acontecimientos económicos que afectan al precio del oro.
## Conclusión
Operar en Forex siempre conlleva ciertos riesgos. Sin embargo, con Adaptive Gold, usted obtiene una herramienta fiable que reduce significativamente estos riesgos y aumenta sus posibilidades de éxito en el comercio de oro. Recuerde que la disciplina, la comprensión del mercado y la elección correcta de los instrumentos son las claves del éxito en el mundo financiero.
