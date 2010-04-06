Adaptive Gold

**Adaptive Gold:** Su asesor personal de operaciones con oro

### Descripción del producto

* **No Martingale Grid**: Adaptive Gold crea una parrilla de órdenes sin aumentar el tamaño de la operación tras pérdidas, reduciendo el riesgo global.
**Recuperación**: Un sistema para restaurar el capital después de una serie de operaciones fallidas.
* **% Lote**: Cálculo automático del tamaño del lote en función del nivel de riesgo especificado.
**% TP cesta**: Ajuste del beneficio de la cesta de órdenes para minimizar las pérdidas y bloquear el máximo beneficio.
**Trailing**: Trailing stop loss para proteger los beneficios bloqueados.
* **TP de la primera orden**: Posibilidad de establecer un beneficio individual para la primera operación.
* **Estadísticas de la primera entrada**: Las estadísticas detalladas de la primera entrada ayudan a analizar el comportamiento del mercado.
**Filtro PA (Pin Bar)**: Filtra las señales basadas en patrones de Price Action como Pin Bar.
* Filtro de Tendencia (EMA 50/200)**: Utiliza medias móviles exponenciales para filtrar el ruido del mercado.
* **Filtro Plano por Distancia EMA + ATR**: Identificación de zonas planas y optimización de puntos de entrada.
* **Paso de Adaptación del ATR**: Adaptación del paso de rejilla al nivel de volatilidad actual.
* **Límite de pérdida diaria**: Limitar la pérdida total por día para la gestión del dinero.
* **Archivo de registro**: Registra todas las acciones del asesor para su análisis y optimización.
* Protección contra sobrecompra: Evita sobrecargar su cuenta con demasiadas posiciones abiertas.
* **Selección correcta de posición por ticket**: Selección precisa de posición para cierre o modificación.
* **Cierre de beneficios garantizado**: Fijación fiable del beneficio obtenido.

---

### Beneficios Clave

* **Lógica intuitiva de entrada de datos**: el asesor establece automáticamente los parámetros necesarios diariamente, aumentando la precisión de las operaciones.
* **Gestión adaptativa del riesgo**: cambio automático de los niveles de SL y TP en función de la situación del mercado.
* Riesgo fijo en dólares**: usted fija la cantidad de riesgo deseada y el asesor calcula automáticamente el volumen de la operación.
* **Trailing stop loss**: permite proteger los beneficios y minimizar las pérdidas.
* **Filtros de sesión**: Se excluyen las condiciones de negociación desfavorables.
* **Seguimiento en tiempo real**: acceda a toda la información que necesite directamente en el gráfico.
* **Fácil instalación**: sólo tiene que instalar el asesor y establecer el nivel de riesgo.

---

### Diferencias en Adaptive Gold

* La mayoría de los asesores se basan en un gran número de operaciones, esperando tener suerte. Adaptive Gold opera de forma diferente: seleccionando puntos de entrada precisos, reduciendo el número de operaciones y centrándose en la alta calidad de cada operación.

---

### Requisitos de uso

* Plataforma: MetaTrader 5
* Símbolo: XAUUSD
* Tipo de cuenta: Cobertura
* Apalancamiento: 1:100 y superior (1:500 recomendado)
* Depósito mínimo: $500 USD y superior
* VPS requerido: sí, para operación 24/7

---

### Instalación y configuración

1. Descargue el archivo .expert. Descargue el archivo .expert.
2. 2. Adjuntar al gráfico XAUUSD.
3. Establezca el nivel de riesgo adecuado.
4. Observe la operativa.

---

### Recomendaciones importantes

* Pruebe su estrategia en una cuenta demo antes de empezar a operar en real.
* Utilice un servidor VPS para el funcionamiento ininterrumpido del asesor.
* Esté atento a los acontecimientos económicos que afectan al precio del oro.

## Conclusión

Operar en Forex siempre conlleva ciertos riesgos. Sin embargo, con Adaptive Gold, usted obtiene una herramienta fiable que reduce significativamente estos riesgos y aumenta sus posibilidades de éxito en el comercio de oro. Recuerde que la disciplina, la comprensión del mercado y la elección correcta de los instrumentos son las claves del éxito en el mundo financiero.
Productos recomendados
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Asesores Expertos
ReversiLot es una potente herramienta de trading automatizado en la plataforma MetaTrader 5, creada para traders e inversores profesionales. Este asesor se basa en una estrategia de gestión de dinero utilizando Martingala y puede adaptarse a las condiciones del mercado. Características principales: Gestión dinámica de lotes: El tamaño del lote inicial se calcula en función del porcentaje de riesgo del depósito. Posibilidad de aumentar el tamaño del lote multiplicando después de cada operación p
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Asesores Expertos
Este es un EA de Cobertura para Mercados Laterales El mercado es lateral el 80% del tiempo. Este EA funciona bien durante esta fase y acepta stop-losses (SL) durante periodos de noticias fuertes y tendencias fuertes. El backtest a tiempo completo muestra buenos resultados, pero si lo ejecuta en vivo y activa y desactiva el EA durante los períodos críticos, su eficiencia será aún mayor. Ventajas: Take Profit (TP) para órdenes individuales , lo que es muy beneficioso para minimizar el deslizamien
Quantum Field
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Trading con AI Model-2, que calcula campos cuánticos probabilísticos de distribución de precios. Par de divisas : AUDCAD M5 Señal en vivo: https: //www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Perfil+Vendedor Panel - Activar o desactivar el panel de negociación. Panel AI - Activar o desactivar el panel de negociación. Habilitar fondo - Habilitar o deshabilitar el fondo. AutoClose - Si el valor es mayor que 0, el EA cerrará el beneficio total en todas las posiciones abiertas. El valor se establ
Exotics Adv
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Exotic Bot es un asesor multifuncional que trabaja en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. El trabajo del robot se toma como un sistema de promedio con la progresión no -geométrica de la construcción de una rejilla de comercio. Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, spreading, restricción interna del tiempo de negociación. Construcción de una parrilla de negociación, teniendo en cuenta importantes niveles internos. Posibilidad de configurar la agresivi
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set fil
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Crush
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El scalping (scalping, pipsing) es un enfoque de negociación basado en el análisis técnico y consiste en abrir y cerrar un gran número de operaciones en cortos periodos de tiempo: las operaciones se mantienen abiertas desde unos pocos milisegundos hasta varios minutos. En otras palabras, el objetivo del scalping en Forex no es mantener una posición durante horas, días o semanas, sino obtener beneficios en cuestión de minutos o incluso segundos, sólo unos pocos puntos por operación. En la práct
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP BTC Retest alcista (MT5) EA de largo plazo para BTC. Espera un cierre decisivo por encima de la resistencia , confirma la calidad de la tendencia/volumen, luego coloca un LÍMITE DE COMPRA en el retroceso al nivel roto. Una configuración a la vez. Sin rejilla, sin martingala. Sin DLL/WebRequest. Qué es Un motor de breakout-and-retest para BTC. Construye manijas de resistencia significativas (clusters de cuerpo alto) en un TF más alto, requiere un cierre limpio a través de esa manija, luego com
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Asesores Expertos
AdvisorKing es un scalper multidivisa que utiliza algoritmos de negociación propios. La entrada en el mercado se lleva a cabo utilizando filtros, lo que permite al asesor de operaciones obtener buenos resultados durante una sesión de negociación de baja volatilidad. Este sistema está diseñado para el comercio a largo plazo y es adecuado para los comerciantes que están acostumbrados a la estabilidad y el riesgo mínimo. El asesor de operaciones no contiene estrategias tan peligrosas como la cuadr
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Asesores Expertos
El "GRID EA" oficial que utiliza PipFinite Trend PRO . Un EA inteligente de seguimiento de tendencias que utiliza señales del indicador Trend PRO en una estrategia de cuadrícula única. Trend Grid EA toma la señal del Indicador Trend PRO en la primera operación y luego construye operaciones sucesivas si el movimiento va en su contra. El innovador algoritmo de cuadrícula gestiona cada posición para garantizar que cada cesta se cierre con un beneficio neto positivo. SEGUIMIENTO DE LA CUENTA EN D
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Asesores Expertos
Multi-currency grid Expert Advisor, en la mayoría de los casos recibe entradas bastante precisas. Si una entrada no es lo suficientemente precisa, las posiciones se gestionan utilizando una elaborada estrategia de martingala. Trabajo en cuenta real: http: //tiny.cc/nkaqmz Las entradas se realizan utilizando las señales de los indicadores RSI y Estocástico, en las zonas de sobrecompra/sobreventa, además de condiciones de entrada adicionales basadas en un algoritmo propio. Plazo recomendado - М15.
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Asesores Expertos
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - para las bases de formación creadas con éxito, proporcionaré un asesor para uso temporal sin cargo. - Las bases de formación se establecerán a medida que avanza la formación. - el entrenamiento requiere aproximadamente 20 épocas. Porque el Asesor Experto consume muchos recursos y el mercado no puede procesarlo: se ha introducido el parámetro TypeOfWork con el valor de mercado. ¡Debe cambiarse a cualquier otro valor deseado! ¡
FREE
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico , que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los
NeoHedgeMulti
Rim Askarov
Asesores Expertos
NeoHedgeMulti Asesor Experto de Cuadrícula Multidivisa para MetaTrader 5 Opere múltiples pares con un sistema inteligente. Este Asesor Experto profesional combina la entrada por ruptura de las Bandas de Bollinger con una estrategia de rejilla filtrada, mejorada por un motor multidivisa y un sistema de gestión de riesgo multinivel. Estrategia Básica y Lógica Señal de Entrada: Primera Orden (Ancla): Se abre cuando el precio cierra fuera de las Bandas de Bollinger. COMPRA` - Cierre por encima de
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Asesores Expertos
Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Asesores Expertos
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecutan en la medida de lo posible y voltear el comercio cuando se indique. Únete a la conversación en nuestro canal de Discord - https://discord.gg/ScsdkTnwyA Haré todo lo posible para estar cerca para responder a cualquier pregunta y ayudar a configurar. ¡Si desea agregar su configuración de capturas de pantalla es más que bi
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Asesores Expertos
¡Oferta de fin de verano – Por tiempo limitado! Se aplica un modelo de precios escalonados: cada quinta compra aumenta el precio en 50 dólares. Con cada nuevo comprador, el siguiente nivel de precio se acerca más, lo que hace que tu entrada sea más cara. Asegura SGear al precio actual antes de que se active el siguiente aumento de precio. Esta oferta es limitada, tanto en tiempo como en cantidad. Después de eso, se aplicará el precio de mercado regular. SGear – Lógica de tendencia clara, no pro
Katlego Moloto EA
Tumisho Katlego Leonard Moloto
Asesores Expertos
El Katlego Moloto EA es un EA fácil de usar. Se negocia durante 24 horas al día y 7 días a la semana. La EA es nuevo, pero genera capital como bot de clase mundial. La EA tiene 6 modos que se pueden utilizar en función de la equidad de su cuenta. si usted tiene un problema con la EA, llámame al +27655977156 o WhatsApp +27736400844. Si la EA llega a 300 ventas antes de diciembre, voy a codificar una EA libre para todos los que lo compró.
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Otros productos de este autor
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Impulse - Un Robot de Trading Eficaz para XAU/USD Características de Gold Impulse Versatilidad y Adaptabilidad Versatilidad : Gold Impulse soporta una gran variedad de enfoques y conceptos de trading. Automatización : Libera a los usuarios de la supervisión constante del mercado. Personalización : Puede adaptarse a tareas específicas y a las condiciones del mercado. Análisis de mercado Indicadores técnicos : Utiliza medias móviles, bandas de Bollinger y canales de precios para el análisis.
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Amulet es un Asesor Experto de trading diseñado específicamente para trabajar con el instrumento XAU/USD (oro frente al dólar estadounidense). El Asesor Experto se caracteriza por su estructura compleja y el uso de tecnologías modernas de aprendizaje automático y procesamiento de big data. Aquí están las principales características y principios de funcionamiento de este robot de comercio: Principales características: Uso de redes neuronales profundas : Esto le permite analizar simultánea
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"Aurus Gold" es un programa que puede analizar y operar automáticamente en el mercado de divisas (Forex) sin intervención humana. Esta innovadora herramienta para tomar decisiones sobre la compra o venta de pares de divisas. La principal tarea de Aurus Gold es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los inversores. Es capaz de trabajar las 24 horas del día, basándose en parámetros y reglas comerciales predeterminados. Los principales beneficios de utilizar un robot monetario incl
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
GOLDEN FAIRY - Plataforma de trading de oro en MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) ¡Sumérjase en el apasionante mundo del trading, donde la tecnología se convierte en su fiel aliada! GOLDEN FAIRY es un innovador asesor de trading creado para una interacción fiable y eficaz con el mercado del oro. Se basa en potentes algoritmos de inteligencia artificial que, combinados con un profundo análisis de las tendencias del mercado y estrictos principios de gestión del riesgo, le permiten extraer el máximo be
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Fish Scalper Advisor para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado creado específicamente para el comercio de activos de oro (XAU/USD). Por lo general, estos robots utilizan métodos algorítmicos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Este programa utiliza fórmulas incorporadas para procesar dat
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El EA de oro para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Tales asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza i
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor de Forex MT4 llamado Black Gold EA es una solución avanzada para el trading automatizado en el par de divisas XAUUSD (oro a dólar estadounidense). la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Las ventajas de la MT4 Black Gold EA incluyen el comercio 24/7 sin factores emocionales, la toma de decisiones rápida y la capacidad de probar en los datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 de Alive Gold es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, que optimiza los beneficios a la vez que minimiza el riesgo. Trabajando 24/7, analiza datos, ejecuta operaciones basadas en estrategias programadas y gestiona múltiples cuentas. Entre sus principales características se incluyen la negociación automatizada, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requieren conocimientos del mercado para un uso óptimo.
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Raider MT4 Gold Trading Advisor es un robot de trading automatizado diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro (XAU/USD). Utiliza complejos algoritmos e indicadores técnicos para analizar los gráficos de precios e identificar posibles oportunidades de entrada y salida. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider analiza la volatilidad, las tendencias y los niveles de soporte/resistencia, adaptándose a las co
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Trabaja 24/7, analiza datos, ejecuta operaciones basadas en estrategias programadas y gestiona múltiples cuentas. Entre sus principales características se incluyen la negociación automatizada, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requieren conocimientos del mercado para un uso óptimo. la lista com
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto de Forex MT4 llamado Gold X5 EA es una solución avanzada de trading automatizado para el par de divisas XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Las ventajas del Gold X5 EA MT4 incluyen el trading 24/7 sin el factor emocional, la rápida toma de decisiones y la capacidad de realizar pruebas sobre datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y requiere una cuidadosa configuración y monitorización para conseguir resultados óptimos. la list
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Smart Gold EA para MT4 es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Smart Gold EA Ventajas Smart Gold EA es una solución de
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold AI EA para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado especialmente diseñado para el comercio de oro (XAU/USD). Tales asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza incluso
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Smart Gold MT4 Advisor es una herramienta de negociación automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD , optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ventajas de Smart Gold EA Advisor Smart Gold EA es
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El mercado de divisas (forex) es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con divisas que se negocian 24 horas al día, cinco días a la semana. El comercio de divisas ofrece tanto a los operadores experimentados como a los novatos la oportunidad de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, para navegar con éxito por el mercado de divisas se requiere un profundo conocimiento de los factores que influyen en los movimientos de las divisas, habilidades de aná
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro Ai Ea no es sólo un asesor, es un virtuoso de la negociación a corto plazo, nacido para conquistar mercados muy volátiles con diferenciales mínimos. En su núcleo late el corazón de un algoritmo multicomponente único que procesa los datos del mercado en tiempo real a la velocidad del rayo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Próximo precio 999 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas Este maestro del scalp
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Merlin Scalp EA - Asesor Experto MT4 Especializado en Oro Merlin Scalp EA es un robot de trading automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Su objetivo es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características principales: Especializado en XAU/USD: El EA está diseñado para tener en cuenta las características únicas del comportamiento del precio del oro, como su volatilidad y susceptibil
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Aurum Master Expert Advisor está diseñado para operar eficientemente con oro y cualquier activo en divisas, minimizando los riesgos y maximizando el potencial de beneficios. El asesor se adapta activamente a la dinámica cambiante del mercado, identificando patrones de precios estadísticamente significativos con un alto grado de precisión predictiva. Esto le permite determinar los puntos óptimos para la apertura y cierre de posiciones, buscando el máximo beneficio potencial. la lista completa p
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Pharaoh Gold está cuidadosamente diseñado para el comercio efectivo de oro y cualquier activo de divisas con un énfasis en la reducción de riesgos y el aumento de los beneficios potenciales. La negociación se realiza mediante órdenes pendientes en la dirección de la tendencia. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller El asesor es capaz de adaptarse a la dinámica del mercado en constante cambio, identificando patrones de precios estadíst
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Falcon Gold es un EA de alta frecuencia con un riesgo relativamente bajo. El algoritmo de scalping está diseñado para detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad, asegurando que cada operación se ejecute con la mayor probabilidad de éxito. El par de divisas óptimo para trabajar con este robot de scalping es XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Es ideal para los traders que prefieren un entorno de trading activo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Apex Gold Advisor: Precisión y Eficiencia para MT4 En el vertiginoso mundo de las operaciones de divisas, donde cada segundo y cada pip cuentan, Apex Gold Advisor destaca como una herramienta diseñada para proporcionar una gran precisión en las entradas al mercado. Diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), este asesor es una potente solución para los operadores que buscan maximizar su rentabilidad al tiempo que minimizan el riesgo. la lista completa para su comodidad está
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Advanced Gold Sniper es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Características principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las características específicas de los movimientos del precio
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Predictor es un experto de alta frecuencia con un nivel de riesgo moderado. Su algoritmo de scalping está diseñado para encontrar puntos de entrada y salida con una alta probabilidad de éxito, asegurando la máxima eficiencia de cada operación. El par de divisas más adecuado para trabajar con este robot es XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense). Es ideal para los operadores que prefieren un entorno de negociación dinámico. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Cheetah no es sólo un robot de trading, sino un experto en trading a corto plazo, creado para trabajar en mercados volátiles con spreads bajos. Se basa en un complejo algoritmo multicomponente que analiza instantáneamente la información del mercado en tiempo real. Próximo precio 1399 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Este scalper, como un cazador, abre operac
Golden Shield
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Escudo Dorado no es sólo un robot de trading, es una solución integral para aquellos que buscan unos ingresos estables en el mercado Forex minimizando los riesgos. Este robot, desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), combina avanzados algoritmos de análisis de mercado y estrictas reglas de gestión monetaria, proporcionando una operativa fiable y rentable en modo automático. La base de la seguridad: Gestión del riesgo El corazón del Escudo de Oro es su avanzada ges
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario