**Adaptive Gold:** Su asesor personal de operaciones con oro



### Descripción del producto



* **No Martingale Grid**: Adaptive Gold crea una parrilla de órdenes sin aumentar el tamaño de la operación tras pérdidas, reduciendo el riesgo global.

**Recuperación**: Un sistema para restaurar el capital después de una serie de operaciones fallidas.

* **% Lote**: Cálculo automático del tamaño del lote en función del nivel de riesgo especificado.

**% TP cesta**: Ajuste del beneficio de la cesta de órdenes para minimizar las pérdidas y bloquear el máximo beneficio.

**Trailing**: Trailing stop loss para proteger los beneficios bloqueados.

* **TP de la primera orden**: Posibilidad de establecer un beneficio individual para la primera operación.

* **Estadísticas de la primera entrada**: Las estadísticas detalladas de la primera entrada ayudan a analizar el comportamiento del mercado.

**Filtro PA (Pin Bar)**: Filtra las señales basadas en patrones de Price Action como Pin Bar.

* Filtro de Tendencia (EMA 50/200)**: Utiliza medias móviles exponenciales para filtrar el ruido del mercado.

* **Filtro Plano por Distancia EMA + ATR**: Identificación de zonas planas y optimización de puntos de entrada.

* **Paso de Adaptación del ATR**: Adaptación del paso de rejilla al nivel de volatilidad actual.

* **Límite de pérdida diaria**: Limitar la pérdida total por día para la gestión del dinero.

* **Archivo de registro**: Registra todas las acciones del asesor para su análisis y optimización.

* Protección contra sobrecompra: Evita sobrecargar su cuenta con demasiadas posiciones abiertas.

* **Selección correcta de posición por ticket**: Selección precisa de posición para cierre o modificación.

* **Cierre de beneficios garantizado**: Fijación fiable del beneficio obtenido.



---



### Beneficios Clave



* **Lógica intuitiva de entrada de datos**: el asesor establece automáticamente los parámetros necesarios diariamente, aumentando la precisión de las operaciones.

* **Gestión adaptativa del riesgo**: cambio automático de los niveles de SL y TP en función de la situación del mercado.

* Riesgo fijo en dólares**: usted fija la cantidad de riesgo deseada y el asesor calcula automáticamente el volumen de la operación.

* **Trailing stop loss**: permite proteger los beneficios y minimizar las pérdidas.

* **Filtros de sesión**: Se excluyen las condiciones de negociación desfavorables.

* **Seguimiento en tiempo real**: acceda a toda la información que necesite directamente en el gráfico.

* **Fácil instalación**: sólo tiene que instalar el asesor y establecer el nivel de riesgo.



---



### Diferencias en Adaptive Gold



* La mayoría de los asesores se basan en un gran número de operaciones, esperando tener suerte. Adaptive Gold opera de forma diferente: seleccionando puntos de entrada precisos, reduciendo el número de operaciones y centrándose en la alta calidad de cada operación.



---



### Requisitos de uso



* Plataforma: MetaTrader 5

* Símbolo: XAUUSD

* Tipo de cuenta: Cobertura

* Apalancamiento: 1:100 y superior (1:500 recomendado)

* Depósito mínimo: $500 USD y superior

* VPS requerido: sí, para operación 24/7



---



### Instalación y configuración



1. Descargue el archivo .expert. Descargue el archivo .expert.

2. 2. Adjuntar al gráfico XAUUSD.

3. Establezca el nivel de riesgo adecuado.

4. Observe la operativa.



---



### Recomendaciones importantes



* Pruebe su estrategia en una cuenta demo antes de empezar a operar en real.

* Utilice un servidor VPS para el funcionamiento ininterrumpido del asesor.

* Esté atento a los acontecimientos económicos que afectan al precio del oro.



## Conclusión



Operar en Forex siempre conlleva ciertos riesgos. Sin embargo, con Adaptive Gold, usted obtiene una herramienta fiable que reduce significativamente estos riesgos y aumenta sus posibilidades de éxito en el comercio de oro. Recuerde que la disciplina, la comprensión del mercado y la elección correcta de los instrumentos son las claves del éxito en el mundo financiero.

