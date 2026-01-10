XAU Intelligence EA
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
XAU Intelligence EA es un robot de trading profesional para MetaTrader 5, diseñado para operar en mercados con mayor volatilidad (XAUUSD).
El asesor utiliza una evaluación del mercado en múltiples marcos temporales, stops ATR adaptativos y un estricto sistema de gestión de riesgos.
El robot fue desarrollado teniendo en cuenta los requisitos de las nuevas builds de MT5 y está optimizado para un funcionamiento estable a largo plazo sin fugas de recursos.
Principio de funcionamiento
El asesor analiza el mercado simultáneamente en varios marcos temporales (H4, H1, M15) y genera una calificación de señal AI (0-10) basada en:
-
dirección de la tendencia (EMA)
-
volatilidad actual (ATR)
-
coherencia del marco temporal
Las operaciones sólo se abren cuando existe un nivel de confianza suficiente, lo que permite filtrar las entradas débiles y aleatorias.
Evaluación inteligente de IA
-
Análisis multitemporal (H4/H1/M15)
-
Evaluación independiente de los escenarios de COMPRA y VENTA
-
Rango de valoración fijo (0-10)
-
Umbral de entrada personalizable
-
Sin martingala, rejillas ni promedios
Gestión del riesgo
-
Cálculo automático de lotes basado en el saldo de la cuenta
-
Stop-loss y trailing basados en ATR
-
Comprobación del volumen mínimo y máximo permitido
-
Restricciones de negociación por saldo insuficiente
-
Una posición por carácter (sin sobreexposición)
Trailing stop basado en ATR (inteligente)
-
Funcionamiento correcto en cotizaciones de 5 dígitos
-
El stop-loss no se coloca inmediatamente en el mercado
-
El stop protege primero la operación y luego sigue suavemente al precio.
-
Se adapta totalmente a la volatilidad actual
Regímenes de negociación
El asesor admite tres modos lógicos:
El modo afecta a los umbrales de evaluación de la IA y a los parámetros de gestión del riesgo.
🖥 Panel de información
El gráfico muestra:
-
saldo actual
-
evaluación de la señal de IA
-
estado de la operación
La interfaz minimalista no desordena el gráfico.
Parámetros recomendados
-
Marco temporal: M15 - H1
-
Símbolos: XAUUSD, cualquier volátil
-
Riesgo por transacción: 0.5-1%
-
VPS: Recomendado para operaciones 24/7
Importante
-
El asesor no utiliza:
-
martingala
-
rejillas
-
promediando
-
pies ocultos
-
-
Operar en los mercados financieros implica riesgos.
-
Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.
Antes de utilizarlo en una cuenta real , asegúrese de probar el asesor en Probador de Estrategias.