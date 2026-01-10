XAU Intelligence EA es un robot de trading profesional para MetaTrader 5, diseñado para operar en mercados con mayor volatilidad (XAUUSD).

El asesor utiliza una evaluación del mercado en múltiples marcos temporales, stops ATR adaptativos y un estricto sistema de gestión de riesgos.

El robot fue desarrollado teniendo en cuenta los requisitos de las nuevas builds de MT5 y está optimizado para un funcionamiento estable a largo plazo sin fugas de recursos.

Principio de funcionamiento

El asesor analiza el mercado simultáneamente en varios marcos temporales (H4, H1, M15) y genera una calificación de señal AI (0-10) basada en:

dirección de la tendencia (EMA)

volatilidad actual (ATR)

coherencia del marco temporal

Las operaciones sólo se abren cuando existe un nivel de confianza suficiente, lo que permite filtrar las entradas débiles y aleatorias.

Evaluación inteligente de IA

Análisis multitemporal (H4/H1/M15)

Evaluación independiente de los escenarios de COMPRA y VENTA

Rango de valoración fijo (0-10)

Umbral de entrada personalizable

Sin martingala, rejillas ni promedios

Gestión del riesgo

Cálculo automático de lotes basado en el saldo de la cuenta

Stop-loss y trailing basados en ATR

Comprobación del volumen mínimo y máximo permitido

Restricciones de negociación por saldo insuficiente

Una posición por carácter (sin sobreexposición)

Trailing stop basado en ATR (inteligente)

Funcionamiento correcto en cotizaciones de 5 dígitos

El stop-loss no se coloca inmediatamente en el mercado

El stop protege primero la operación y luego sigue suavemente al precio.

Se adapta totalmente a la volatilidad actual

Regímenes de negociación

El asesor admite tres modos lógicos:

El modo afecta a los umbrales de evaluación de la IA y a los parámetros de gestión del riesgo.

🖥 Panel de información

El gráfico muestra:

saldo actual

evaluación de la señal de IA

estado de la operación

La interfaz minimalista no desordena el gráfico.

Parámetros recomendados

Marco temporal: M15 - H1

Símbolos: XAUUSD, cualquier volátil

Riesgo por transacción: 0.5-1%

VPS: Recomendado para operaciones 24/7

Importante

El asesor no utiliza : martingala rejillas promediando pies ocultos

Operar en los mercados financieros implica riesgos.

Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.

Antes de utilizarlo en una cuenta real , asegúrese de probar el asesor en Probador de Estrategias.