Trend Vortex AI
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Trend Vortex AI - un asesor inteligente de seguimiento de tendencias para XAUUSD
Trend Vortex AI es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el oro (XAUUSD). El algoritmo se basa en el concepto de seguimiento de tendencia institucional y está diseñado para operar exclusivamente en condiciones de mercado favorables.
El asesor no pretende operar constantemente. Durante los períodos de incertidumbre, de negociación plana o de mayor riesgo, el sistema espera, preservando el capital y entrando en el mercado sólo cuando hay un movimiento direccional confirmado.
Cómo funciona la estrategia
Trend Vortex AI se basa en un análisis de mercado multicapa que combina tendencia, impulso y volatilidad:
Análisis de tendencias en múltiples marcos temporales
El algoritmo analiza el mercado en varios marcos temporales simultáneamente.
La entrada en una operación sólo es posible si la dirección de la tendencia en los periodos superior y de trabajo coincide.
Filtro de tendencia global
Las medias móviles exponenciales (EMA ) en los plazos superiores se utilizan para determinar la dirección prioritaria.
Esto le permite seguir grandes capitales y evitar operar en contra del movimiento principal.
Entrada adaptativa por volatilidad
El asesor ajusta automáticamente la sensibilidad de las entradas analizando:
-
ATR (Average True Range)
-
StdDev (Desviación estándar)
Esto reduce el número de entradas falsas durante los periodos de ruido en el mercado y de mayor volatilidad.
Filtro de impulsos
El filtro RSI incorporado evita las entradas
-
en la zona de sobrecompra
-
en la zona de sobreventa
-
cuando el impulso se debilita
Así, las operaciones sólo se abren cuando hay suficiente impulso.
Gestión del riesgo y protección del capital
Trend Vortex AI adopta un enfoque conservador en la gestión del riesgo:
-
Elija entre un lote fijo y el cálculo automático del riesgo (%)
-
Cada operación va acompañada de un Stop Loss y un Take Profit reales
-
Trailing Stop inteligente:
-
mover una posición al punto de equilibrio
-
ayuda paso a paso para obtener beneficios
-
-
Ausencia de métodos peligrosos de gestión del capital
El asesor no utiliza:
-
Martingala
-
Promedio
-
Rejilla de órdenes
-
Cobertura
Ventajas
✔ Operar estrictamente según la tendencia
✔ Filtrar las fases desfavorables del mercado
✔ Adaptación a la volatilidad del oro
✔ Adecuado para un funcionamiento estable a largo plazo
✔ Compatible con todos los tipos de cuenta
✔ Optimizado para MT5 (nuevas construcciones)
Parámetros principales
-
Modo de lote - lote fijo o riesgo como % del depósito
-
Porcentaje de riesgo - la cantidad de riesgo por transacción
-
Stop Loss / Take Profit - niveles de protección en puntos
-
Smart Trailing - seguimiento inteligente de la posición
-
Break Even - mover una operación al punto de equilibrio
-
Filtro de tendencia TF - marco temporal de tendencia global
-
Filtros RSI/ATR - filtrado del impulso y la volatilidad
Todos los parámetros se pueden configurar de forma flexible y son adecuados tanto para la optimización manual como para las pruebas en el Probador de Estrategias.
Recomendaciones de uso
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: M15 o H1
-
Depósito mínimo: a partir de $100
-
Tipo de cuenta:
-
Cobertura (recomendada)
-
ECN/RAW con spreads bajos
-
-
Horario de negociación: Alta liquidez (Londres/Nueva York)
Importante
Los resultados de las operaciones dependen de la calidad de las cotizaciones, las condiciones del broker y la configuración del riesgo.
Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda probar el asesor en el Probador de Estrategias y en una cuenta demo.