Trend Vortex AI - un asesor inteligente de seguimiento de tendencias para XAUUSD

Trend Vortex AI es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el oro (XAUUSD). El algoritmo se basa en el concepto de seguimiento de tendencia institucional y está diseñado para operar exclusivamente en condiciones de mercado favorables.

El asesor no pretende operar constantemente. Durante los períodos de incertidumbre, de negociación plana o de mayor riesgo, el sistema espera, preservando el capital y entrando en el mercado sólo cuando hay un movimiento direccional confirmado.

Cómo funciona la estrategia

Trend Vortex AI se basa en un análisis de mercado multicapa que combina tendencia, impulso y volatilidad:

Análisis de tendencias en múltiples marcos temporales

El algoritmo analiza el mercado en varios marcos temporales simultáneamente.

La entrada en una operación sólo es posible si la dirección de la tendencia en los periodos superior y de trabajo coincide.

Filtro de tendencia global

Las medias móviles exponenciales (EMA ) en los plazos superiores se utilizan para determinar la dirección prioritaria.

Esto le permite seguir grandes capitales y evitar operar en contra del movimiento principal.

Entrada adaptativa por volatilidad

El asesor ajusta automáticamente la sensibilidad de las entradas analizando:

ATR (Average True Range)

StdDev (Desviación estándar)

Esto reduce el número de entradas falsas durante los periodos de ruido en el mercado y de mayor volatilidad.

Filtro de impulsos

El filtro RSI incorporado evita las entradas

en la zona de sobrecompra

en la zona de sobreventa

cuando el impulso se debilita

Así, las operaciones sólo se abren cuando hay suficiente impulso.

Gestión del riesgo y protección del capital

Trend Vortex AI adopta un enfoque conservador en la gestión del riesgo:

Elija entre un lote fijo y el cálculo automático del riesgo (%)

Cada operación va acompañada de un Stop Loss y un Take Profit reales

Trailing Stop inteligente : mover una posición al punto de equilibrio ayuda paso a paso para obtener beneficios

Ausencia de métodos peligrosos de gestión del capital

El asesor no utiliza:

Martingala

Promedio

Rejilla de órdenes

Cobertura

Ventajas

✔ Operar estrictamente según la tendencia

✔ Filtrar las fases desfavorables del mercado

✔ Adaptación a la volatilidad del oro

✔ Adecuado para un funcionamiento estable a largo plazo

✔ Compatible con todos los tipos de cuenta

✔ Optimizado para MT5 (nuevas construcciones)

Parámetros principales

Modo de lote - lote fijo o riesgo como % del depósito

Porcentaje de riesgo - la cantidad de riesgo por transacción

Stop Loss / Take Profit - niveles de protección en puntos

Smart Trailing - seguimiento inteligente de la posición

Break Even - mover una operación al punto de equilibrio

Filtro de tendencia TF - marco temporal de tendencia global

Filtros RSI/ATR - filtrado del impulso y la volatilidad

Todos los parámetros se pueden configurar de forma flexible y son adecuados tanto para la optimización manual como para las pruebas en el Probador de Estrategias.

Recomendaciones de uso

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M15 o H1

Depósito mínimo: a partir de $100

Tipo de cuenta: Cobertura (recomendada) ECN/RAW con spreads bajos

Horario de negociación: Alta liquidez (Londres/Nueva York)

Importante

Los resultados de las operaciones dependen de la calidad de las cotizaciones, las condiciones del broker y la configuración del riesgo.

Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda probar el asesor en el Probador de Estrategias y en una cuenta demo.