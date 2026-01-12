Quantum Basket es un asesor comercial profesional para MetaTrader 5 que utiliza un sistema multiseñal basado en el Trader Dynamics Index (TDI), el filtrado de tendencias y la gestión comercial a nivel de cesta.

El asesor está diseñado para operadores que valoran el control del riesgo, la lógica transparente y la adaptación a las condiciones del mercado.

Quantum Basket es un asesor de operaciones totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5, desarrollado según los principios de la gestión profesional de carteras.

A diferencia de los asesores clásicos, Quantum Basket:

gestiona las operaciones a nivel de cesta en lugar de órdenes individuales

utiliza varias señales de negociación independientes

aplica un filtrado de entrada multinivel

no utiliza martingala ciega

Lógica de negociación

Cada señal de negociación forma su propia cesta independiente:

Cruz TDI

MBL Cross

TDI Sharkfin

Cada cesta:

tiene su propio número mágico

se controla independientemente

puede escalarse mediante la lógica de cuadrícula controlada

La rejilla se activa sólo después de una señal confirmada.

Sistema de filtración (filtros Confluence)

Todos los filtros son modulares y pueden activarse o desactivarse:

Filtros de tendencias

Cruce EMA Rápido / EMA Lento

Filtro HMA interno (sin utilizar iCustom)

Niveles y zonas

Filtrado por niveles RSI (50 o zonas personalizadas 30/70)

Zonas de oferta y demanda basadas en la estructura del mercado y el ATR

Prima / Descuento Fibonacci

Detección automática de zonas de prima y descuento (50-61,8%)

Si se desactivan los filtros zonal y Fibonacci, el asesor sigue funcionando en modo estándar.

Sistema de rejilla controlada

Quantum Basket utiliza una rejilla controlada en lugar de una martingala agresiva:

limitando el número máximo de órdenes

paso fijo o ampliable

Selección de un método de cálculo de lotes: fijo % de riesgo del capital multiplicador por adición



Gestión del riesgo a nivel de la cesta

Cada cesta soporta

✔ Take Profit

en puntos desde el punto de equilibrio

en moneda fija

en porcentaje del capital

TP dinámico (adaptación al ampliar la red)

✔ Stop Loss

importe fijo

% del capital

puntos desde el punto de equilibrio

SL global adicional (opcional)

Todas las decisiones de salida se toman en función del resultado global de la cesta, no de operaciones individuales.

IMPORTANTE

El asesor no utiliza martingala ciega

No garantiza una rentabilidad fija

Funciona de acuerdo con las condiciones actuales del mercado

Adecuado para optimización manual y pruebas

Condiciones recomendadas

Plazos: M5 - M15

Símbolos: Divisas, Metales (XAUUSD preset separado recomendado)

Hombro: desde 1:100

Depósito: desde $300 (dependiendo de la configuración de riesgo)

