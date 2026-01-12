Quantum Basket
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
Quantum Basket es un asesor comercial profesional para MetaTrader 5 que utiliza un sistema multiseñal basado en el Trader Dynamics Index (TDI), el filtrado de tendencias y la gestión comercial a nivel de cesta.
El asesor está diseñado para operadores que valoran el control del riesgo, la lógica transparente y la adaptación a las condiciones del mercado.
Quantum Basket es un asesor de operaciones totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5, desarrollado según los principios de la gestión profesional de carteras.
A diferencia de los asesores clásicos, Quantum Basket:
-
gestiona las operaciones a nivel de cesta en lugar de órdenes individuales
-
utiliza varias señales de negociación independientes
-
aplica un filtrado de entrada multinivel
-
no utiliza martingala ciega
Lógica de negociación
Cada señal de negociación forma su propia cesta independiente:
-
Cruz TDI
-
MBL Cross
-
TDI Sharkfin
Cada cesta:
-
tiene su propio número mágico
-
se controla independientemente
-
puede escalarse mediante la lógica de cuadrícula controlada
La rejilla se activa sólo después de una señal confirmada.
Sistema de filtración (filtros Confluence)
Todos los filtros son modulares y pueden activarse o desactivarse:
Filtros de tendencias
-
Cruce EMA Rápido / EMA Lento
-
Filtro HMA interno (sin utilizar iCustom)
Niveles y zonas
-
Filtrado por niveles RSI (50 o zonas personalizadas 30/70)
-
Zonas de oferta y demanda basadas en la estructura del mercado y el ATR
Prima / Descuento Fibonacci
-
Detección automática de zonas de prima y descuento (50-61,8%)
Si se desactivan los filtros zonal y Fibonacci, el asesor sigue funcionando en modo estándar.
Sistema de rejilla controlada
Quantum Basket utiliza una rejilla controlada en lugar de una martingala agresiva:
-
limitando el número máximo de órdenes
-
paso fijo o ampliable
-
Selección de un método de cálculo de lotes:
-
fijo
-
% de riesgo del capital
-
multiplicador por adición
-
Gestión del riesgo a nivel de la cesta
Cada cesta soporta
✔ Take Profit
-
en puntos desde el punto de equilibrio
-
en moneda fija
-
en porcentaje del capital
-
TP dinámico (adaptación al ampliar la red)
✔ Stop Loss
-
importe fijo
-
% del capital
-
puntos desde el punto de equilibrio
-
SL global adicional (opcional)
Todas las decisiones de salida se toman en función del resultado global de la cesta, no de operaciones individuales.
IMPORTANTE
-
El asesor no utiliza martingala ciega
-
No garantiza una rentabilidad fija
-
Funciona de acuerdo con las condiciones actuales del mercado
-
Adecuado para optimización manual y pruebas
Condiciones recomendadas
-
Plazos: M5 - M15
-
Símbolos: Divisas, Metales (XAUUSD preset separado recomendado)
-
Hombro: desde 1:100
-
Depósito: desde $300 (dependiendo de la configuración de riesgo)