ZIVA TrendX

ZIVA TrendX

ZIVA TrendX es un indicador profesional orientado a la tendencia, diseñado para proporcionar una evaluación clara y estructurada de la dirección del mercado a través de un marco analítico basado en la nube.

El indicador analiza el comportamiento del precio en relación a los límites de tendencia derivados dinámicamente, formando una estructura de nube continua que representa visualmente la tendencia predominante del mercado. Esta estructura permite a los operadores mantener la alineación con las condiciones direccionales dominantes al tiempo que filtra el ruido del mercado a corto plazo.

Todos los cálculos internos se realizan en velas cerradas, lo que garantiza un comportamiento estable y una interpretación histórica coherente.

Marco de tendencia

  • Una fase de tendencia alcista se identifica cuando la acción del precio se mantiene por encima de la estructura de la nube.

  • Una fase de tendencia bajista se identifica cuando la acción del precio permanece posicionada por debajo de la estructura de la nube.

  • La continuidad de la tendencia y las transiciones se representan visualmente a través de la evolución de la nube.

Lógica de las señales

Además de la visualización de la tendencia, ZIVA TrendX genera señales direccionales de compra y venta que están estrictamente alineadas con la estructura de tendencia activa:

  • Las señales de compra son producidas exclusivamente durante condiciones de tendencia alcista confirmada.

  • Las señales de venta se producen exclusivamente durante condiciones de tendencia bajista confirmada.

Este acercamiento se diseña para apoyar la ejecución disciplinada favoreciendo entradas en la dirección del contexto más amplio del mercado más bien que condiciones contra-tendencia.

Principales características funcionales

  • Visualización de la estructura del mercado basada en nubes.

  • Confirmación de la tendencia direccional (alcista / bajista).

  • Indicaciones de compra y venta alineadas con la tendencia.

  • Evaluación de la fuerza de la tendencia en función de la volatilidad.

  • Visión general de la tendencia en múltiples marcos temporales a través de un cuadro de mandos integrado.

  • Optimizado para análisis intradía y scalping.

  • Presentación limpia y discreta de los gráficos.

Uso previsto

ZIVA TrendX está diseñado como una herramienta de contexto de mercado y confirmación de tendencia, adecuada para la integración dentro de una amplia gama de enfoques de negociación discrecionales o sistemáticos. Apoya la toma de decisiones aclarando las condiciones direccionales más que intentando predecir el movimiento futuro del precio.

Descargo de responsabilidad

Este indicador está destinado a un uso analítico en entornos de negociación.
No proporciona asesoramiento financiero personalizado ni recomendaciones de inversión.
Las condiciones del mercado pueden cambiar y las observaciones históricas no garantizan resultados futuros.

Desarrollado como una herramienta analítica propietaria por ZIVA Trade.


Productos recomendados
Engulfing Candle Alert MT5
Prafull Manohar Nikam
Indicadores
Este es un sistema de flecha simple basado en Engulfing Candlestick Pattern. Le da alertas en su teléfono inteligente cuando hay un patrón de vela envolvente sucede. ¿Qué tipo de alertas disponibles? 1. Pinta en el gráfico Flechas Arriba/Abajo. 2. Mensaje emergente y alerta sonora en la ventana del terminal de trading. 3. Notificación Push o Alerta en sus teléfonos móviles Android y IOS (requiere MT4 o MT5 aplicación instalada!) *Nota: Utilizarlo en plazos más altos como H4 (4 horas), D1 (1 día)
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indicadores
Xtrade Trend Detector es un indicador capaz de encontrar las mejores oportunidades para tomar una posición en cualquier mercado de valores. De hecho, es una gran herramienta para scalpers pero también para Daytraders. Por lo tanto, puede utilizarlo para identificar las zonas para el comercio, que se adapta fácilmente en un gráfico. Yo lo utilizo para detectar tendencias en plazos grandes y tomar posiciones en plazos pequeños. No dudes en darme tu opinión si lo pruebas.
Candlestick Patterns Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Candlestick Patterns Scanner es un escáner Multi-Símbolo y Multi-Marco de Tiempo que obtiene y muestra varios patrones de velas en 28 pares de divisas y 9 marcos de tiempo simultáneamente . El escáner encuentra los patrones de velas cargando el indicador KT Candlestick Patterns como recurso en segundo plano. Características El escáner puede encontrar patrones de velas en 252* combinaciones de símbolos y marcos temporales desde un único gráfico. Abra el gráfico de la señal cargado con una pla
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
RubdFx Perfect Reversal
Namu Makwembo
Indicadores
RubdFx Perfect Reversal , El indicador de reversión se utiliza para determinar áreas de soporte y resistencia Dibujando una flecha con un nivel de oferta y demanda (ReversalZones ). -Usted cogerá más oscilaciones reduciendo el período, y menos oscilaciones si usted aumenta el período - Alertas disponibles por móvil , ordenador y correo electrónico . No es empujado por el precio, lo que significa que la flecha se quedará en un solo lugar, adecuado para scalping y el comercio a largo plazo. Tambié
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
MTF MultiMeter5
GRANTLEY LAURENCE CAUSE
Indicadores
Ventajas: Una nueva e innovadora forma de mirar a través de múltiples marcos de tiempo y múltiples indicadores en cualquier gráfico. Proporciona un análisis instantáneo en múltiples marcos temporales de cualquier mercado, es decir, pares de divisas, pares de criptomonedas, materias primas, etc. Ofrece indicaciones precisas a través de múltiples marcos de tiempo de la volatilidad medida por RSI, ADX y STOCH dentro de un gráfico. Le ayuda a determinar configuraciones de trading de alta probabilida
ACB Breakout Arrows Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
Este es un escáner multisimbolo y multi-temporalidad diseñado para nuestro indicador ACB Breakout Arrows . Con la configuración predeterminada, escanea señales de compra/venta en 28 pares de divisas y 9 marcos de tiempo simultáneamente .  Características Puede escanear 252* combinaciones de símbolos y marcos de tiempo desde un solo gráfico. Abre el gráfico con la señal detectada usando una plantilla predefinida con solo un clic.  Permite arrastrar y colocar el panel fácilmente en cualquier part
Fibonacci Sonar
Lorentzos Roussos
Indicadores
Sonar de Fibonacci El sonar de Fibonacci tiene una biblioteca interna de patrones de acción de precios recopilados a partir de 28 símbolos y 7 marcos temporales. Cada patrón se divide en 2 lados. El lado anterior y el lado posterior. El sonar de Fibonacci usa el lado anterior para reconocer patrones similares. La acción de precio más reciente (en cualquier momento) hasta el precio de apertura de la barra más nueva es lo que se usa como lado anterior para buscar en la biblioteca. El lado poster
HiLo Trend Matrix MT5
Andrew Ingosi Likare
Indicadores
HiLo Trend Matrix es un avanzado indicador de tendencia multi-marco temporal que escanea y analiza múltiples marcos temporales para determinar la dirección general de la tendencia, lo que le permite montar sin esfuerzo las ondas de tendencia a medida que surgen. Al escanear los cuatro plazos superiores, empezando por su plazo actual o uno seleccionado a partir de los parámetros de entrada, siempre tendrá una visión completa de los movimientos del mercado. Y cuando la tendencia se alinea, la HiL
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
SLS Tutelege
Hope Salang
Indicadores
Nombre del producto: SavasaLaS Tutelaje | Pro Price Action Compass Deje de adivinar. Empiece a operar con Confluence. SavasaLaS Tutelage no es sólo un indicador; es un sistema de trading completo diseñado para el trader serio de Price Action. Elimina el ruido de los gráficos aplicando estrictamente los tres pilares del trading institucional: Estructura del Mercado , Dirección de la Tendencia y Verificación de Velas . A diferencia de los indicadores estándar que inundan su gráfico con señales déb
FREE
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indicadores
Candle Timer Countdown v2.5 es un indicador MQL5 avanzado diseñado para mejorar la precisión de sus operaciones. Proporciona una cuenta atrás en tiempo real para cada vela mientras analiza simultáneamente múltiples marcos temporales para detectar la dirección de la tendencia y posibles reversiones tempranas. Sus principales características son: Cuenta atrás de velas y barra de progreso: Controle el tiempo exacto restante para cada vela con una clara visualización del progreso. Detección avanzada
FREE
KT Psar Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
KT Psar Arrows dibuja flechas en el gráfico utilizando el indicador estándar Parabolic SAR. Se traza una flecha alcista cuando el máximo de la vela toca el SAR. Se traza una flecha bajista cuando el mínimo de la vela toca el SAR. Las señales se generan en tiempo real sin necesidad de esperar al cierre de la vela.  Características Una herramienta útil para traders que desean experimentar con estrategias de trading que incorporan el indicador Parabolic SAR.  Puede ser utilizado para identificar p
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
Indicadores
Tendencia de Niubility Niubility Trend muestra la dirección de la tendencia para todos los marcos temporales en tiempo real. Podrá ver de un vistazo en qué dirección van las tendencias, cuánto duran y lo potentes que son. Todo esto lo convierte en un sistema de negociación de tendencias fácil de usar para operadores principiantes, avanzados y profesionales. Características Fácil de operar Colores y tamaños personalizables No repinta ni retropinta Es fantástico como método de trailing stop
KT Absolute Strength MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Absolute Strength mide y traza la fuerza absoluta de la acción del precio del instrumento en forma de histograma. Combina la media móvil y el histograma para una ilustración significativa. Admite dos modos para el cálculo del histograma, es decir, puede calcularse utilizando tanto el RSI como el Estocástico. Sin embargo, para un análisis más dinámico, siempre se prefiere el modo RSI. Entrada de Compra Cuando el histograma de Fuerza Absoluta se vuelve verde y además es superior a la columna
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
Asesores Expertos
Aurum Quant Engine Pro Un modelo de ejecución disciplinado diseñado para la claridad de las decisiones, la alineación de las tendencias y el filtrado preciso de las señales. Las operaciones sólo se activan cuando la estructura de precios, el contexto direccional y la fuerza del patrón se alinean de forma cohesiva. Aurum Quant Engine Pro es la versión mejorada 2 de la versión original Aurum Quant Engine ahora equipado con capas de filtrado avanzadas para mejorar la calidad del comercio, las ent
JP Super Trend Line MT5
Sekar Govinthan
Indicadores
Además de SuperTrend , SuperTrend Alerts ofrece alertas . Además de SuperTrend, SuperTrend Alerts también ofrece alertas . Además de SuperTrend , SuperTrend Alerts también ofrece alertas . Además de SuperTrend, SuperTrend Alerts también ofrece alertas . Además de SuperTrend, SuperTrend Alerts también ofrece alertas . Además , SuperTrend Alerts ofrece alertas . El complemento SuperTrend Alerts también funciona con SuperTrend . Además de SuperTrend , SuperTrend Alerts también tiene alertas . Adem
Setup 94 Larry Williams
Luigi Nunes Labigalini
Indicadores
Señales de compra y venta basadas en la estrategia de medias móviles exponenciales 9.4 de Larry Williams para retrocesos fallidos y continuación de tendencia. ¿Cómo funciona? Para una tendencia alcista, necesitamos una vela que gire la EMA de 9 periodos hacia abajo y cierre por debajo de ella, seguida de una vela que gire la EMA de 9 periodos hacia arriba y cierre por encima de ella, con un mínimo superior al mínimo de la vela anterior. Para una tendencia bajista, necesitamos una vela que gire
ADR Pro
Oleksandr Myrhorodskyi
Indicadores
ADR Pro - Indicador Auto Adaptativo Diario de Rango y Volatilidad (ATR + ADR + Alertas) Auto Adaptación. Todos los Mercados. Sin conjeturas . Mejore sus decisiones de trading con niveles precisos de ADR - para Forex, Crypto, Acciones, Índices, Metales, Energía, Materias Primas y ETFs. Fácil configuración Características profesionales Actualizaciones gratuitas de por vida. ADR Pro es su "brújula de volatilidad" personal que muestra los límites reales del rango diario para cualquier activo.
DTFX Algo Zones for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
DTFX Algo Zones son retrocesos de Fibonacci autogenerados basados en los cambios de la estructura del mercado. Estos niveles de retroceso están destinados a ser utilizados como niveles de soporte y resistencia para buscar el rebote del precio para confirmar la dirección. USO Figura 1 Debido a que los niveles de retroceso sólo se generan a partir de cambios identificados en la estructura del mercado, los retrocesos se limitan a partir de las zonas consideradas más importantes debido a la r
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indicadores
El indicador ayuda a entrar en una operación siguiendo la tendencia, al mismo tiempo, después de alguna corrección. Encuentra fuertes movimientos de tendencia de un par de divisas en un número determinado de barras y también encuentra niveles de corrección para esta tendencia. Si la tendencia es lo suficientemente fuerte y la corrección se vuelve igual a la especificada en los parámetros, entonces el indicador lo señala. Puede establecer diferentes valores de corrección, 38, 50 y 62 (niveles de
Elite SR MT5
Radek Reznicek
Indicadores
Elite SR - Indicador de nivel avanzado para la detección automática de los niveles de soporte y resistencia con diferente grado de credibilidad debe convertirse en una parte de su arsenal comercial. Este indicador es accesible a través de la función iCustom y proporciona valores de nivel, así como su grado de credibilidad. Elite SR es totalmente ajustable y puede trabajar en cualquier marco de tiempo con cualquier instrumento de negociación. Información importante Para obtener información detal
Tabajara Rules II The Best for MT5
Samuel Manoel De Souza
4.89 (9)
Indicadores
Tabajara Rules for MT5 , basado en el Setup Tabajara del profesor André Machado, indica la dirección del mercado utilizando medias móviles cuando hay velas en la misma dirección que la media móvil. El indicador contiene la regla de color aplicada a las velas y a la media móvil. Permite cambiar los parámetros: período y método de suavizado de la media móvil. También permite cambiar los colores de las velas (bordes y relleno) y de la media móvil. El modelo del profesor André Machado incluye una
FREE
TD Combo Scanner Metatrader 5
Samil Bozuyuk
Indicadores
El indicador busca señales TD Combo en múltiples marcos temporales para todos los mercados filtrados y muestra los resultados en el Dashboard. Características principales Dashboard se puede utilizar para todos los mercados Puede buscar señales en MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parámetros UseMarketWatch: Establezca true para copiar todos los símbolos disponibles en market watch MarketWatchCount : Establezca el número de símbolos que desea copiar de la lista de vigilancia del me
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Asesores Expertos
GoldenPulse PRO - High Winrate es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con Oro (XAUUSD) con precisión y consistencia. Utiliza un marco de impulso/volatilidad patentado que se adapta a las condiciones cambiantes, centrándose en una alta tasa de ganancias y una reducción controlada, sin rejilla, martingala ni promedios arriesgados. Características principales 100% automatizado - plug & play Optimizado para XAUUSD , compatible con otros símbolos Lógica inteligente - sin m
Go Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
La idea principal de este producto es generar estadísticas basadas en señales de 5 estrategias diferentes para los operadores de Opciones Binarias, mostrando cómo serían los resultados y el balance final basado en el pago del broker. Estrategia 1: El cálculo es secreto. Estrategia 2: La señal se basa en una secuencia de velas del mismo lado (mismo color). Estrategia 3: La señal se basa en una secuencia de velas intercaladas (colores opuestos). Estrategia 4: La señal se compone de los indicador
Visual Trend Reversals
Oleksii Ferbei
Indicadores
Visual Trend Reversals - Indicador profesional de cambio de tendencia para MetaTrader 5 Visual Trend Reversals es un indicador moderno y eficiente para MetaTrader 5, diseñado específicamente para la identificación oportuna de puntos de inversión de tendencia y el análisis de las condiciones del mercado en cualquier instrumento: divisas, criptodivisas, acciones, índices y materias primas. El indicador está optimizado para mejorar la calidad de entrada, minimizar las señales falsas y maximizar la
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicadores
Yawabeh SD Pro - Indicador Profesional de Oferta y Demanda Opere de forma más inteligente con zonas de oferta/demanda confirmadas por volumen Nuestro algoritmo de grado institucional identifica zonas de reversión de alta probabilidad antes de que el precio reaccione, dándole ventaja en Forex, Cripto y Acciones. Características principales Confirmación Multi-Tiempo - Vea la fuerza de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente - Alinee sus operaciones con el impulso del
Trend Exhaustion Williams
Mudit Agarwal
Indicadores
Oscilador Williams %R de doble periodo para MT5 Un sofisticado detector de agotamiento de tendencia que combina dos osciladores Williams %R para identificar oportunidades de reversión de alta probabilidad a través del análisis de confluencia. ======================================================================================== Características principales Sistema inteligente de doble señal Periodos Williams %R rápido y lento trabajando en confluencia Detección de agotamiento de tendencia en ti
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Otros productos de este autor
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Asesores Expertos
Gold Crown Pro - Asesor Experto de Cobertura Adaptativa para XAUUSD (H1) Descripción del producto Gold Crown Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio XAUUSD en el marco de tiempo H1. Combina un mecanismo de cobertura adaptable, ejecución de órdenes sensible a la volatilidad y reglas predefinidas de gestión de riesgos. El sistema funciona de forma totalmente automática y no utiliza martingala ni escalado de posiciones de rejilla. El EA ofrece tres perfiles operativos pa
AureX Indicator
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Indicadores
Indicador AureX AureX Indicator es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5. Se basa en un oscilador de impulso de estilo que mide el precio se acelera y desacelera. El indicador está diseñado para: calcular una curva de impulso interna suavizada a partir de los datos de precios destacar las divergencias regulares, ocultas y exageradas entre el precio y el oscilador marcar las áreas donde el movimiento del precio y el impulso interno no están alineados AureX está destinado a apoyar
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario