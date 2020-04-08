ZIVA TrendX

ZIVA TrendX es un indicador profesional orientado a la tendencia, diseñado para proporcionar una evaluación clara y estructurada de la dirección del mercado a través de un marco analítico basado en la nube.

El indicador analiza el comportamiento del precio en relación a los límites de tendencia derivados dinámicamente, formando una estructura de nube continua que representa visualmente la tendencia predominante del mercado. Esta estructura permite a los operadores mantener la alineación con las condiciones direccionales dominantes al tiempo que filtra el ruido del mercado a corto plazo.

Todos los cálculos internos se realizan en velas cerradas, lo que garantiza un comportamiento estable y una interpretación histórica coherente.

Marco de tendencia

Una fase de tendencia alcista se identifica cuando la acción del precio se mantiene por encima de la estructura de la nube.

Una fase de tendencia bajista se identifica cuando la acción del precio permanece posicionada por debajo de la estructura de la nube.

La continuidad de la tendencia y las transiciones se representan visualmente a través de la evolución de la nube.

Lógica de las señales

Además de la visualización de la tendencia, ZIVA TrendX genera señales direccionales de compra y venta que están estrictamente alineadas con la estructura de tendencia activa:

Las señales de compra son producidas exclusivamente durante condiciones de tendencia alcista confirmada.

Las señales de venta se producen exclusivamente durante condiciones de tendencia bajista confirmada.

Este acercamiento se diseña para apoyar la ejecución disciplinada favoreciendo entradas en la dirección del contexto más amplio del mercado más bien que condiciones contra-tendencia.

Principales características funcionales

Visualización de la estructura del mercado basada en nubes.

Confirmación de la tendencia direccional (alcista / bajista).

Indicaciones de compra y venta alineadas con la tendencia.

Evaluación de la fuerza de la tendencia en función de la volatilidad.

Visión general de la tendencia en múltiples marcos temporales a través de un cuadro de mandos integrado.

Optimizado para análisis intradía y scalping.

Presentación limpia y discreta de los gráficos.

Uso previsto

ZIVA TrendX está diseñado como una herramienta de contexto de mercado y confirmación de tendencia, adecuada para la integración dentro de una amplia gama de enfoques de negociación discrecionales o sistemáticos. Apoya la toma de decisiones aclarando las condiciones direccionales más que intentando predecir el movimiento futuro del precio.

Descargo de responsabilidad

Este indicador está destinado a un uso analítico en entornos de negociación.

No proporciona asesoramiento financiero personalizado ni recomendaciones de inversión.

Las condiciones del mercado pueden cambiar y las observaciones históricas no garantizan resultados futuros.

Desarrollado como una herramienta analítica propietaria por ZIVA Trade.