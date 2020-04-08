RSI Bollinger Bands Arrow Strategy

Estrategia de Flechas RSI Bandas de Bollinger

La Estrategia de Flechas RSI Bandas de Bollinger es un indicador técnico limpio y efectivo diseñado para identificar puntos de reversión de alta probabilidad utilizando la combinación del RSI y las Bandas de Bollinger.

Esta estrategia utiliza el indicador RSI junto con las Bandas de Bollinger para:

Vender cuando el precio está por encima de la banda superior de Bollinger.

Comprar cuando el precio está por debajo de la banda inferior de Bollinger.

Las señales se generan solo cuando ambos indicadores confirman la misma condición de mercado, asegurando una mayor precisión y reduciendo las entradas falsas.

🔹 Cómo funciona

✔ Señal de compra:

El precio cruza hacia arriba desde debajo de la banda inferior de Bollinger.

El RSI cruza por encima del nivel de sobreventa definido.

Aparece una flecha verde de compra en el gráfico.

✔ Señal de venta:

El precio cruza hacia abajo desde encima de la banda superior de Bollinger.

El RSI cruza por debajo del nivel de sobrecompra definido.

Aparece una flecha roja de venta en el gráfico.

Esta estrategia simple solo se activa cuando tanto el RSI como las Bandas de Bollinger están simultáneamente en una condición de sobrecompra o sobreventa, lo que la hace ideal para scalping y trading de reversión a corto plazo.

🔹 Características clave

Confirmación combinada de RSI + Bandas de Bollinger.

Flechas claras de Compra y Venta.

Período de RSI y ajustes de Bollinger ajustables.

Funciona directamente en la ventana del gráfico.

Adecuado para Forex, Oro (XAUUSD), Índices, Cripto.

Ligero, rápido y apto para principiantes.

Sin lógica de repintado (no repainting).

🔹 Uso recomendado

Mejor para marcos de tiempo M1 – M15.

Ideal para scalping y trading intradía.

Funciona bien en mercados en rango y volátiles.

Se puede combinar con filtros de tendencia o soporte/resistencia.

🔹 Entradas

Longitud del Período RSI.

Período de Bandas de Bollinger.

Desviación Estándar de Bollinger.

Habilitar / Deshabilitar Flechas de Compra y Venta.

Controles visuales opcionales.

⚠ Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta de asistencia comercial y no garantiza ganancias. Siempre se recomienda una gestión de riesgos adecuada.