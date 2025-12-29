Titan WVAP Intraday
- Indicadores
- Ilkay Ozsoy
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Descripción:
<hr> <p><strong>Comercia con el mismo índice de referencia utilizado por los operadores institucionales y los fondos de cobertura.</strong></p> <p>El <strong>Titan VWAP (Precio medio ponderado por volumen)</strong> no es sólo una media móvil; es el punto de equilibrio final del mercado para el día. Mientras que las medias móviles estándar van a la zaga del precio, Titan VWAP combina <strong>Precio</strong> y <strong>Volumen</strong> para mostrarle la verdadera dirección de la tendencia y los niveles de liquidez.</p> <p>La mayoría de las VWAP gratuitas son de <strong>Volumen Ponderado</strong>.
<p>La mayoría de los indicadores VWAP gratuitos de Internet son matemáticamente incorrectos o no se reinician correctamente al comienzo del día. <strong>Titan VWAP Intraday</strong> garantiza la precisión matemática con un mecanismo de <strong>Verdadera Reinicialización Diaria</strong> y Bandas de Desviación Estándar Ponderadas por Volumen.</p> <h3>Titan VWAP Intraday garantiza la precisión matemática con un mecanismo de <strong>Verdadera Reinicialización Diaria</strong> y Bandas de Desviación Estándar Ponderadas por Volumen.
<h3>Características principales:</h3> <ul> <li><strong>Lógica de grado institucional:</strong> Calcula el verdadero VWAP intradiario, reseteándose automáticamente al comienzo de cada día de negociación.</li> <li><strong>Bandas de desviación estándar:</strong> Incluye bandas superior e inferior basadas en la varianza ponderada por volumen. Perfecto para estrategias de reversión a la media e identificación de zonas de sobrecompra/sobreventa.</li> <li><strong>Flexibilidad de volumen:</strong> Funciona tanto con <strong>Volumen de Ticks</strong> (Forex) como con <strong>Volumen Real</strong> (Acciones/Futuros).</li> <li><strong>Sin Repintado:</strong> El indicador nunca repinta las barras cerradas. Lo que ves es lo que obtienes.</li> <li><strong>Completo Sistema de Alertas:</strong> Nunca te pierdas una operación. Reciba una notificación instantánea a través de una notificación push móvil, correo electrónico o ventana emergente cuando el precio cruce el VWAP o toque las bandas.</li> </ul> <li><strong>Sistema de alerta completo</strong>.
<h3>Cómo operar con Titan VWAP:</h3> <ol> <li><strong>Seguimiento de tendencia:</strong> Si el precio está <strong>por encima</strong> de la línea naranja VWAP, la tendencia intradía es alcista. Busque configuraciones de compra. Si está por debajo, la tendencia es bajista.</li> <li><strong>Reversión media (Scalping):</strong> Cuando el precio alcanza las <strong>bandas superior o inferior</strong>, se extiende estadísticamente. Los algoritmos institucionales a menudo toman beneficios en estos niveles, empujando el precio de nuevo hacia el VWAP (Media).</li> <li><strong>Soporte/Resistencia Dinámica:</strong> La línea VWAP a menudo actúa como un fuerte soporte dinámico en una tendencia alcista y resistencia en una tendencia bajista.</li> </ol>.
<h3>Parámetros:</h3> <ul> <li><strong>InpPriceType:</strong> Precio utilizado para el cálculo (se recomienda Precio típico).</li> <li><strong>InpUseRealVolume:</strong> Establecer en <i>false</i> para Forex, <i>true</i> para Acciones/Futuros con datos de volumen real.</li> <li><strong>InpStdDevMultiplier:</strong> Multiplicador para las bandas (Predeterminado: 2,0 cubre aproximadamente el 95% de la acción del precio).</li> <li><strong>Configuración de alertas:</strong> Activar/Desactivar alertas para Cruces o Toques de Banda.</li> </ul> <li>Preparación de alertas:</li> <li>Preparación de alertas:</ul> <li>Preparación de alertas:</li> <li>Preparación de alertas:</ul> <li>Preparación de alertas para Cruces o Toques de Banda.
<p><i>Nota: Para que las Notificaciones Móviles funcionen, por favor asegúrese de haber configurado su MetaQuotes ID en su Terminal MT5 (Herramientas -> Opciones -> Notificaciones).</i></p> <p><i>Configuración de Alertas</i>
