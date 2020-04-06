Haskell Gold
- Asesores Expertos
- Huynh Van Cong Luan
- Versión: 2.1
- Activaciones: 5
Haskell Gold está equipado con un Sistema Avanzado de Breakout Inteligente, diseñado para analizar expertamente las condiciones del mercado para scalping. Esta característica innovadora garantizala máxima rentabilidad, manteniendo las detracciones al mínimo. A cada operación abierta por Haskell Gold se le asigna su propio nivel de stop-loss, gestionado eficazmente con un Trailing Stop, ofreciéndole una sólida combinación de estrategias de trading inteligentes y seguras.
Tras años de meticuloso desarrollo,Haskell Gold proporciona unaestrategia de trading probada yrentable que prospera durante largos periodos. Funciona mejor conCorredores ECN deBajo Spread de buena reputación, asegurando un desempeño y confiabilidad óptimos.
¿Por qué elegir Haskell Gold?
-
Entrada y Salida de Precisión: Las operaciones se inician basándose en el momento óptimo y en escenarios ideales. Nuestros algoritmos propietarios de salida protegen sus ganancias y minimizan las pérdidas cerrando las operaciones en el momento perfecto.
-
Negociación 24/5:Haskell Gold opera durante toda la sesión de negociación, maximizando su potencial de toma de beneficios en cada oportunidad.
Características Clave
-
Sin estrategias arriesgadas como martingala, arbitraje o cobertura.
-
Control avanzado de spreads y deslizamientos para un rendimiento consistente.
-
Módulo inteligente de gestión de riesgos para proteger su capital.
-
Análisis automático del mercado mediante indicadores propios.
-
Algoritmos de gestión monetaria no lineales para una mayor estabilidad.
-
Múltiples algoritmos de protección para asegurar sus fondos.
Pautas de uso
-
Par Recomendado: XAUUSD (GOLD)
-
Tipo de cuenta: Compatible con todos los tipos
-
Apalancamiento: Cualquier apalancamiento funciona bien
-
Plazo: M5
-
Depósito mínimo: $30
-
Consejo adicional: Se recomienda utilizar un VPS para un rendimiento óptimo.