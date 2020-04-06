Haskell Gold

Haskell Gold ist mit einem fortschrittlichen Smart Breakout System ausgestattet, das die Marktbedingungen für Scalping fachmännisch analysiert. Diese innovative Funktion sorgt fürmaximale Rentabilität, während die Drawdowns auf ein Minimum reduziert werden. Jedem von Haskell Gold eröffneten Handel wird ein eigenes Stop-Loss-Niveau zugewiesen, das mit einem Trailing Stop effektiv verwaltet wird, um Ihnen eine robuste Kombination aus intelligenten und sicheren Handelsstrategien zu bieten.

Nach jahrelanger, sorgfältiger Entwicklung bietetHaskell Gold eine bewährte undprofitable Handelsstrategie, die über lange Zeiträume hinweg erfolgreich ist. Sie funktioniert am besten mit seriösenECN-Brokern mit niedrigen Spreads, die eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit gewährleisten.

Warum Haskell Gold wählen?

  • Präziser Einstieg und Ausstieg: Die Trades werden auf der Grundlage eines optimalen Timings und idealer Szenarien initiiert. Unsere firmeneigenen Ausstiegsalgorithmen schützen Ihre Gewinne und minimieren Verluste, indem sie Trades zum perfekten Zeitpunkt schließen.

  • 24/5 Handel:Haskell Gold arbeitet während der gesamten Handelssitzung und maximiert Ihr Gewinnmitnahmepotenzial bei jeder Gelegenheit.

Wichtigste Merkmale

  • Keine riskanten Strategien wie Martingale, Arbitrage oder Hedging.

  • Fortschrittliche Spread- und Slippage-Kontrolle für gleichbleibende Performance.

  • Intelligentes Risikomanagement-Modul zum Schutz Ihres Kapitals.

  • Automatische Marktanalyse auf der Grundlage von proprietären Indikatoren.

  • Nicht-lineare Geldmanagement-Algorithmen für verbesserte Stabilität.

  • Mehrere Schutzalgorithmen zur Absicherung Ihres Kapitals.

Richtlinien für die Verwendung

  • Empfohlenes Paar: XAUUSD (GOLD)

  • Kontotyp: Kompatibel mit allen Kontotypen

  • Hebelwirkung: Jede Hebelwirkung funktioniert gut

  • Zeitrahmen: M5

  • Mindesteinlage: $30

  • Zusätzlicher Tipp: Die Verwendung eines VPS wird für eine optimale Leistung empfohlen.


