Ea ssl kakarot deep v11

# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED
## Asesor Experto Profesional de Automatización de Operaciones para MT5

EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED es un sistema de operaciones automatizado de nivel profesional desarrollado para MetaTrader 5. Se construye sobre una metodología SSL (Simple Stop Loss) mejorada combinada con confirmación multitemporal, filtrado avanzado de señales y controles estrictos de gestión de riesgos.

Este Asesor Experto está diseñado para operadores que priorizan la protección del capital, la consistencia y la ejecución disciplinada sobre estrategias agresivas o de alto riesgo.

## VENTAJAS CLAVE

### Lógica Comercial Avanzada
- Estrategia de canal SSL-EMA para una detección de tendencias precisa
- Confirmación multitemporal para reducir entradas falsas
- Sistema de validación de señales de cinco capas para operaciones de alta probabilidad
- Optimizado para condiciones de mercado en tendencia y en rango

### Arquitectura Técnica

#### Diseño del Algoritmo
- Sistema de confirmación de señales independiente de cinco capas
- Dimensionamiento de posición adaptativo basado en ATR
- Conciencia de la estructura del mercado mediante lógica de soporte y resistencia
- Validación de liquidez basada en volumen

#### Estándares de Calidad de Código
- Escrito utilizando mejores prácticas de MQL5
- Estructura limpia, modular y bien documentada
- Manejo integral de errores y gestión de recursos
- Totalmente listo para optimización en Strategy Tester

#### Estructura de Control de Riesgos
- Validación de entrada antes de operar
- Gestión activa de posición durante la operación
- Mecanismos de contención de pérdidas de emergencia
- Ajustes adaptativos en tiempo real

### Gestión Profesional de Riesgos
- Dimensionamiento dinámico de lotes basado en porcentaje de riesgo de cuenta
- Protección de stop-loss duro con límites de pérdida máxima
- Stop-loss de seguimiento para asegurar ganancias automáticamente
- Protección de pérdida diaria con cierre automático de operaciones
- Validación de margen, diferencial y condiciones del bróker

### Alertas y Monitoreo
- Notificaciones emergentes, correo electrónico, push móvil y sonoras
- Alertas en tiempo real para entrada, salida y modificación de operaciones
- Registro detallado para transparencia y análisis

## CONDICIONES COMERCIALES RECOMENDADAS
- **Símbolo Óptimo:** XAUUSD (Oro)
- **Marcos Temporales Recomendados:** M5, H1, H4
- **Sesiones Preferidas:** Superposición de Londres y Nueva York
- **Depósito Mínimo:** $200 (recomendado $1,000+)
- **VPS:** Altamente recomendado

## CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Basado en Pruebas Históricas:
- Tasa de ganancias típica: 65%–75%
- Relación riesgo-recompensa: 1:1.5 a 1:3
- Control de pérdida por debajo del 15% con protecciones habilitadas

## PARA QUIÉN ES ESTE EA
- Operadores que buscan un EA estable, sin martingala y sin rejilla
- Profesionales que desean operaciones automatizadas controladas
- Usuarios que valoran la transparencia y la gobernanza de riesgos

## PARA QUIÉN NO ES ESTE EA
- Operadores que esperan ganancias garantizadas o poco realistas
- Usuarios que buscan sistemas de martingala o rejilla

## ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
- Escrito utilizando mejores prácticas de MQL5
- Sin DLL o lógica oculta
- Compatible con MT5 Strategy Tester
- Manejo sólido de errores

## COMENZAR
1. Instale desde MQL5 Market
2. Adjunte el EA al gráfico
3. Use configuraciones conservadoras inicialmente
4. Pruebe en demo antes de operaciones en vivo

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD IMPORTANTE DE RIESGOS
Operar con instrumentos financieros implica riesgo significativo y puede resultar en pérdida de capital. Este Asesor Experto no garantiza ganancias. Al comprar y usar EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED, acepta toda la responsabilidad por todos los resultados comerciales. Siempre opere de manera responsable y nunca arriesgue fondos que no pueda permitirse perder.
