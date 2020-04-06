Ea Phantom edge v1
- Asesores Expertos
- Vinodkumar Nair
- Versión: 2.20
- Activaciones: 5
EA PHANTOM EDGE – Sistema Inteligente de Trading con Fibonacci
Resumen Ejecutivo
EA PHANTOM EDGE es un sistema de trading automatizado de grado profesional diseñado para explotar reversiones de mercado de alta probabilidad mediante análisis de retrocesos de Fibonacci combinado con confirmación de acción del precio. El sistema prioriza la fiabilidad, transparencia y cumplimiento total con MQL5 Market, integrando gestión avanzada de riesgos, validación inteligente de operaciones y alertas multicanal para ofrecer rendimiento consistente y controlado.
Este Asesor Experto es ideal tanto para traders discrecionales que buscan automatización como para inversores que requieren una solución robusta y lista para el mercado.
Capacidades Principales
Lógica de Trading Inteligente
Análisis Automático de Fibonacci
Detecta dinámicamente máximos y mínimos swing para calcular niveles clave de retrocesión de Fibonacci: 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% y 78.6%.
Confirmación por Acción del Precio
Las operaciones se ejecutan solo tras confirmación mediante patrones probados como:
- Engulfing alcista y bajista
- Velas de momentum fuerte
- Rechazos de precio y rebotes en Fibonacci.
Herramientas Visuales de Trading
Dibuja automáticamente niveles de Fibonacci, puntos swing y señales de trading directamente en el gráfico para total transparencia.
Soporte Adaptativo de Marcos Temporales
Opera sin problemas en cualquier timeframe con recálculo automático de niveles Fibonacci ante cambios en la estructura del mercado.
Gestión Profesional de Riesgos
Dimensionamiento Dinámico de Posiciones
Calcula automáticamente el tamaño de lote basado en porcentaje de riesgo predefinido por operación.
Controles de Riesgo Diario
- Máximo de operaciones por día
- Protección contra pérdidas diarias para evitar sobretrading y escalada de drawdown.
Gestión de Trailing Stop
Asegura ganancias ajustando dinámicamente el stop loss conforme el precio se mueve favorablemente.
Validación Pre-Operación
Cada operación pasa rigurosas verificaciones de margen, volumen, spread y condiciones de mercado.
Sistema Avanzado de Alertas
- Alertas Visuales – Notificaciones y comentarios en el gráfico
- Alertas Sonoras – Señales de audio distintivas para entradas, salidas y advertencias
- Notificaciones por Email y Móvil – Manténgase informado en cualquier lugar, en cualquier momento
- Alertas de Proximidad Fibonacci – Alertas cuando el precio se acerca a niveles clave de retrocesión.
Arquitectura Compatible con el Mercado
Totalmente listo para MQL5 Market:
- Manejo robusto de errores y logging interno
- Compatible con tipos de cuenta netting y hedging
- Código profesional limpio, modular y bien documentado
- Optimizado para estabilidad y bajo consumo de recursos.
Resumen de Parámetros de Entrada
Parámetros de Trading
|
Parámetro
|
Valor por Defecto
|
Descripción
|
Tamaño de Lote
|
0.01
|
Volumen base de operación (autoajustado si % riesgo activado)
|
Magic Number
|
140698
|
Identificador único de operaciones
|
Stop Loss
|
50 pips
|
Stop protector inicial
|
Take Profit
|
100 pips
|
Objetivo de ganancia por defecto
|
Trailing Stop
|
Activado
|
Activa gestión de trailing stop
|
Inicio de Trail
|
30 pips
|
Umbral de ganancia para activar trailing SL
|
Distancia de Trail
|
20 pips
|
Distancia del trailing stop
Configuración Fibonacci
|
Parámetro
|
Valor por Defecto
|
Descripción
|
Barras de Retroceso
|
100
|
Barras analizadas para detección de swings
|
Fibonacci Automático
|
Activado
|
Cálculo automático de Fibonacci
|
Fibonacci Manual
|
Desactivado
|
Opción de entrada manual de swings
|
Swing Alto Manual
|
0
|
Swing alto definido por usuario
|
Swing Bajo Manual
|
0
|
Swing bajo definido por usuario
Parámetros de Control de Riesgo
|
Parámetro
|
Valor por Defecto
|
Descripción
|
Riesgo Máx. por Operación
|
2.0%
|
Riesgo máximo de cuenta por posición
|
Límite de Pérdida Diaria
|
5.0%
|
Detiene trading tras umbral de pérdida diaria
|
Máx. Operaciones por Día
|
3
|
Limita frecuencia diaria de operaciones
Configuración de Alertas
|
Parámetro
|
Valor por Defecto
|
Descripción
|
Activar Alertas
|
Activado
|
Interruptor maestro de alertas
|
Alertas Visuales
|
Activado
|
Notificaciones en gráfico
|
Alertas Sonoras
|
Activado
|
Notificaciones de audio
|
Alertas Email
|
Desactivado
|
Notificaciones por email
|
Alertas Móviles
|
Desactivado
|
Notificaciones push
|
Alertas de Trading
|
Activado
|
Alertas de entrada/salida
|
Alertas Fibonacci
|
Activado
|
Alertas de proximidad a Fibonacci
|
Alertas Trailing SL
|
Desactivado
|
Actualizaciones de trailing stop
Por Qué Elegir EA PHANTOM EDGE
Para Traders
- Entradas de alta probabilidad basadas en Fibonacci
- Gestión de riesgos estilo institucional
- Confirmación visual clara de lógica de trading.
Para Inversores
- Totalmente conforme con estándares MQL5 Market
- Ejecución estable y protegida contra errores
- Lógica de trading transparente y auditable.
Excelencia Técnica
- Controles de margen, SL/TP y volumen validados
- Optimizado para entornos de trading real
- Amigable con brokers y seguro en ejecución.
Uso Recomendado
- Mercados: Forex y Metales (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc.)
- Timeframes: M5, H1 y superiores (rendimiento óptimo)
- Estilo de Trading: Swing trading basado en Fibonacci
- Frecuencia: Aproximadamente 2–5 operaciones por semana
- Riesgo/Recompensa: Típicamente 1:2 o mejor (configurable).
Primeros Pasos
- Adjunte EA PHANTOM EDGE a XAUUSD, EURUSD o GBPUSD (M5 o H1)
- Revise y ajuste el porcentaje de riesgo según sea necesario
- Active AutoTrading y permita que el EA opere
Opere con precisión matemática y control de riesgo profesional.
Soporte y Optimización Post-Compra
Tras la compra, contáctenos vía Sistema de Mensajes MQL5 Market para:
- Optimización personalizada
- Configuraciones específicas por tamaño de cuenta
- Optimización de broker y spread
- Personalización de pares y timeframes
- Ajuste basado en volatilidad.
Desarrollo Continuo
- Mejoras regulares de rendimiento
- Actualizaciones adaptativas al mercado
- Correcciones de bugs y mejoras de estabilidad
- Actualizaciones de funciones basadas en feedback de usuarios.
Desarrollo Impulsado por la Comunidad
Su feedback influye directamente en la evolución de EA PHANTOM EDGE.
Apreciamos:
- Mejoras en lógica de trading
- Ideas de gestión de riesgos
- Solicitudes de funciones
- Mejoras UI/UX
- Insights de optimización de rendimiento.
Declaración Final
Los grandes sistemas de trading no se construyen aislados. Evolucionan a través de experiencia real, feedback disciplinado y refinamiento continuo.
Al elegir EA PHANTOM EDGE, no solo adquiere un Asesor Experto — se une a un viaje colaborativo de desarrollo para entregar rendimiento profesional consistente.
Contáctenos tras la compra y optimicemos su ventaja de trading — juntos.