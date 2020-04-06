Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Sistema Inteligente de Trading con Fibonacci

Resumen Ejecutivo
EA PHANTOM EDGE es un sistema de trading automatizado de grado profesional diseñado para explotar reversiones de mercado de alta probabilidad mediante análisis de retrocesos de Fibonacci combinado con confirmación de acción del precio. El sistema prioriza la fiabilidad, transparencia y cumplimiento total con MQL5 Market, integrando gestión avanzada de riesgos, validación inteligente de operaciones y alertas multicanal para ofrecer rendimiento consistente y controlado.
Este Asesor Experto es ideal tanto para traders discrecionales que buscan automatización como para inversores que requieren una solución robusta y lista para el mercado.

Capacidades Principales

Lógica de Trading Inteligente
Análisis Automático de Fibonacci
Detecta dinámicamente máximos y mínimos swing para calcular niveles clave de retrocesión de Fibonacci: 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% y 78.6%.

Confirmación por Acción del Precio
Las operaciones se ejecutan solo tras confirmación mediante patrones probados como:

  • Engulfing alcista y bajista
  • Velas de momentum fuerte
  • Rechazos de precio y rebotes en Fibonacci.

Herramientas Visuales de Trading
Dibuja automáticamente niveles de Fibonacci, puntos swing y señales de trading directamente en el gráfico para total transparencia.

Soporte Adaptativo de Marcos Temporales
Opera sin problemas en cualquier timeframe con recálculo automático de niveles Fibonacci ante cambios en la estructura del mercado.

Gestión Profesional de Riesgos

Dimensionamiento Dinámico de Posiciones
Calcula automáticamente el tamaño de lote basado en porcentaje de riesgo predefinido por operación.

Controles de Riesgo Diario

  • Máximo de operaciones por día
  • Protección contra pérdidas diarias para evitar sobretrading y escalada de drawdown.

Gestión de Trailing Stop
Asegura ganancias ajustando dinámicamente el stop loss conforme el precio se mueve favorablemente.

Validación Pre-Operación
Cada operación pasa rigurosas verificaciones de margen, volumen, spread y condiciones de mercado.

Sistema Avanzado de Alertas

  • Alertas Visuales – Notificaciones y comentarios en el gráfico
  • Alertas Sonoras – Señales de audio distintivas para entradas, salidas y advertencias
  • Notificaciones por Email y Móvil – Manténgase informado en cualquier lugar, en cualquier momento
  • Alertas de Proximidad Fibonacci – Alertas cuando el precio se acerca a niveles clave de retrocesión.

Arquitectura Compatible con el Mercado

Totalmente listo para MQL5 Market:

  • Manejo robusto de errores y logging interno
  • Compatible con tipos de cuenta netting y hedging
  • Código profesional limpio, modular y bien documentado
  • Optimizado para estabilidad y bajo consumo de recursos.

Resumen de Parámetros de Entrada

Parámetros de Trading

Parámetro

Valor por Defecto

Descripción

Tamaño de Lote

0.01

Volumen base de operación (autoajustado si % riesgo activado)

Magic Number

140698

Identificador único de operaciones

Stop Loss

50 pips

Stop protector inicial

Take Profit

100 pips

Objetivo de ganancia por defecto

Trailing Stop

Activado

Activa gestión de trailing stop

Inicio de Trail

30 pips

Umbral de ganancia para activar trailing SL

Distancia de Trail

20 pips

Distancia del trailing stop

Configuración Fibonacci

Parámetro

Valor por Defecto

Descripción

Barras de Retroceso

100

Barras analizadas para detección de swings

Fibonacci Automático

Activado

Cálculo automático de Fibonacci

Fibonacci Manual

Desactivado

Opción de entrada manual de swings

Swing Alto Manual

0

Swing alto definido por usuario

Swing Bajo Manual

0

Swing bajo definido por usuario

Parámetros de Control de Riesgo

Parámetro

Valor por Defecto

Descripción

Riesgo Máx. por Operación

2.0%

Riesgo máximo de cuenta por posición

Límite de Pérdida Diaria

5.0%

Detiene trading tras umbral de pérdida diaria

Máx. Operaciones por Día

3

Limita frecuencia diaria de operaciones

Configuración de Alertas

Parámetro

Valor por Defecto

Descripción

Activar Alertas

Activado

Interruptor maestro de alertas

Alertas Visuales

Activado

Notificaciones en gráfico

Alertas Sonoras

Activado

Notificaciones de audio

Alertas Email

Desactivado

Notificaciones por email

Alertas Móviles

Desactivado

Notificaciones push

Alertas de Trading

Activado

Alertas de entrada/salida

Alertas Fibonacci

Activado

Alertas de proximidad a Fibonacci

Alertas Trailing SL

Desactivado

Actualizaciones de trailing stop

Por Qué Elegir EA PHANTOM EDGE

Para Traders

  • Entradas de alta probabilidad basadas en Fibonacci
  • Gestión de riesgos estilo institucional
  • Confirmación visual clara de lógica de trading.

Para Inversores

  • Totalmente conforme con estándares MQL5 Market
  • Ejecución estable y protegida contra errores
  • Lógica de trading transparente y auditable.

Excelencia Técnica

  • Controles de margen, SL/TP y volumen validados
  • Optimizado para entornos de trading real
  • Amigable con brokers y seguro en ejecución.

Uso Recomendado

  • Mercados: Forex y Metales (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc.)
  • Timeframes: M5, H1 y superiores (rendimiento óptimo)
  • Estilo de Trading: Swing trading basado en Fibonacci
  • Frecuencia: Aproximadamente 2–5 operaciones por semana
  • Riesgo/Recompensa: Típicamente 1:2 o mejor (configurable).

Primeros Pasos

  1. Adjunte EA PHANTOM EDGE a XAUUSD, EURUSD o GBPUSD (M5 o H1)
  2. Revise y ajuste el porcentaje de riesgo según sea necesario
  3. Active AutoTrading y permita que el EA opere
    Opere con precisión matemática y control de riesgo profesional.

Soporte y Optimización Post-Compra

Tras la compra, contáctenos vía Sistema de Mensajes MQL5 Market para:

  • Optimización personalizada
  • Configuraciones específicas por tamaño de cuenta
  • Optimización de broker y spread
  • Personalización de pares y timeframes
  • Ajuste basado en volatilidad.

Desarrollo Continuo

  • Mejoras regulares de rendimiento
  • Actualizaciones adaptativas al mercado
  • Correcciones de bugs y mejoras de estabilidad
  • Actualizaciones de funciones basadas en feedback de usuarios.

Desarrollo Impulsado por la Comunidad

Su feedback influye directamente en la evolución de EA PHANTOM EDGE.
Apreciamos:

  • Mejoras en lógica de trading
  • Ideas de gestión de riesgos
  • Solicitudes de funciones
  • Mejoras UI/UX
  • Insights de optimización de rendimiento.

Declaración Final

Los grandes sistemas de trading no se construyen aislados. Evolucionan a través de experiencia real, feedback disciplinado y refinamiento continuo.
Al elegir EA PHANTOM EDGE, no solo adquiere un Asesor Experto — se une a un viaje colaborativo de desarrollo para entregar rendimiento profesional consistente.

Contáctenos tras la compra y optimicemos su ventaja de trading — juntos.

 


