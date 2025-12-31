Ea Hedge Matrix Pro

EA HEDGE MATRIX PRO – Sistema avanzado de trading y control de riesgos multitemporal

Resumen ejecutivo
EA HEDGE MATRIX PRO es un Asesor Experto avanzado que integra la lógica de tendencia SSL (Simple SSL System) con un sofisticado marco de gestión y recuperación de posiciones. La versión 1.61 introduce una confirmación multitemporal mejorada, dimensionamiento adaptativo de posiciones y controles de riesgo de nivel institucional diseñados para un rendimiento estable en diversas condiciones de mercado.

Ventajas clave

Marco avanzado de gestión de posiciones
• Múltiples posiciones de recuperación por dirección (configurable hasta 5)
• Espaciado inteligente de posiciones basado en la distancia
• Modo de recuperación Martingala opcional
• Escalado tipo cuadrícula con exposición controlada

Confirmación de señales multitemporal
• Alineación en M5, M15, M30, H1 y H4
• Modos de confirmación estrictos o flexibles
• Validación en marcos temporales superiores para reducir las señales falsas

Gestión integral de riesgos
• Protección con stop loss fijo en dólares y puntos
• Control de pérdidas diarias
• Dimensionamiento dinámico del lote basado en ATR
• Filtro de ejecución de spread máximo

Gestión inteligente de beneficios
• Take profit dinámico
• Stop loss dinámico
• Cierre por objetivo de beneficio neto
• Protección de punto de equilibrio

Filtros de calidad de señal
• Confirmación de volumen
• Filtrado de impulso RSI
• Protección de soportes y resistencias
• Enfoque en las sesiones de Londres y Nueva York

Sistema de alertas profesional
• Notificaciones en el gráfico
• Alertas sonoras
• Notificaciones push para móviles
• Notificaciones por correo electrónico

Instrucciones de uso
Adjunte el EA a los gráficos M5, H1 o H4. Configure los parámetros principales, ajuste los filtros y establezca los controles de riesgo según el tamaño de la cuenta.
Saldo mínimo de cuenta requerido: 1000 USD

Notas importantes
• Realice pruebas exhaustivas antes de operar en real
• Comience con lotes pequeños
• Supervise cuidadosamente el uso del margen
• Respete los límites de protección de stop loss fijo

Descargo de responsabilidad
Este EA incluye controles de riesgo avanzados, pero no puede eliminar por completo el riesgo de trading. Opere solo con capital de riesgo.

Soporte postventa
Se proporciona optimización personalizada, actualizaciones periódicas y mejoras impulsadas por la comunidad a través de la mensajería de MQL5 Market.

Declaración final
EA HEDGE MATRIX PRO está diseñado para traders experimentados que buscan un control de exposición estructurado y automatización de nivel profesional.
